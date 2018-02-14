Пресса Британии: Запад должен поддержать Навального

В обзоре британских газет:

Британия должна поддержать Навального

Times публикует сразу несколько материалов, посвященных президентским выборам в России, в центре которых - фигура Алексея Навального.

Этой же теме посвящена и редакционная статья газеты "Фейк-демократия" с подзаголовком "Попытки Путина дестабилизировать Запад привели к результатам, которых он не ожидал сам, но настоящими жертвами его политики лжи и запугивания стали россияне".

"Самый известный российский оппозиционер Алексей Навальный создал себе имя на построении своей кампании вокруг одной-единственной темы - коррупции, - пишет издание. - Коррупция эта отравила общественную жизнь в России, отбросила назад ее экономику и отвратила большинство хотевших работать в стране иностранных инвесторов. Сегодня Навальный говорит о том, что коррупция эта нашла себе прибежище в Лондоне".

Для зрителей телесериала "Макмафия" такое заявление не станет открытием, полагает газета. В этом случае искусство имитирует жизнь, однако взгляд Навального уникален и прицелен в своем осуждении. Плотно внедрившаяся в жизнь постсоветской России коррупция - неотъемлемая составляющая подавления демократии. И если Британия участвует в первом, то неизбежно участвует и во втором.

К чести правительства Терезы Мэй, введенный им "Акт о состояниях неизвестного происхождения" - первый шаг на пути остановки беспрепятственного вхождения сомнительных капиталов в британскую недвижимость, юридические услуги и образование. В интервью Times Навальный приветствовал принятие этого закона.

"Было бы правильно, если бы Британия ответила ему тем же, - пишет газета. - Навальному, как известно, запретили выдвинуть свою кандидатуру против Путина на предстоящих в марте президентских выборах. Семь раз его арестовывали за участие в антипутинских демонстрациях, а запрет на участие в выборах был обоснован грубо сфабрикованным против него уголовным делом".

Кроме Путина, в выборах примут участие еще семь кандидатов. Ни у одного из них нет ни малейших шансов на успех, считает Times. И не потому, что Путин - сверхчеловек, хотя было бы неправильно отрицать его популярность, особенно у избирателей старшего возраста.

"А потому, что за 19 лет правления он подавил оппозиционные голоса в большей части национальных СМИ, закрыл выборные региональные законодательные собрания, сделал послушной и покорной Государственную Думу, продлил президентский срок с четырех до шести лет и поощрял подхалимские усилия по созданию собственного культа. Результатом стало то, что в Кремле называет "управляемой демократией", - жалкая пародия на демократию подлинную".

"Выборы тщательно сконструированы так, чтобы придать им видимость настоящего соревнования, - продолжает газета. - Путин съездил в предвыборные поездки на Урал и на юг страны. Он не стал препятствовать выдвижению широкоизвестной в стране телеведущей Ксении Собчак, которая, выступая по американскому телевидению, извинилась за вмешательство ее страны в президентские выборы в США в 2016 году. Однако Собчак - дочь путинского наставника в пору его работы в Санкт-Петербурге - прекрасно осознает, что является не более чем марионеткой Кремля".

"На предыдущих президентских выборах в 2012 году эту роль играл Михаил Прохоров, олигарх с широкой узнаваемостью, но без политического опыта и серьезной поддержки. Сейчас, как и тогда, российская демократия представляет собой спектакль, и Британии не следует бояться говорить об этом вслух".

"Откровенное высказывание своего мнения поощряет к этому и других, - отмечает издание. - Недавнее прегрешение Навального в глазах российского суда состояло в публикации им видеозаписи присутствия высокопоставленного российского чиновника в качестве гостя на яхте богатейшего олигарха. YouTube было приказано удалить видеозапись, которую к тому времени успели уже посмотреть четыре миллиона человек. Еще одно видео Навального, обличающее коррупцию премьер-министра Дмитрия Медведева, получило 26 млн просмотров".

"Масштабы этой аудитории свидетельствуют о растущем общественном недовольстве беззакониями путинизма, и YouTube не следовало поддаваться давлению там, где ему противостоит г-н Навальный".

"Навальный показывает западным правительствам альтернативу бесхребетному потворству еще шести годам застоя и коррупции, - пишет Times в заключение своей редакционной статьи. - Они должны оказать ему безоговорочную поддержку".

Пришло время защититься от монополии интернет-гигантов

"Мы считали, что технологический прогресс всегда будет работать на благо", - так начинает свою статью в Financial Times Роджер Макнами, предприниматель, инвестировавший в Facebook и Google на ранних этапах их развития.

"Нас привлекали их удобство и легкость в использовании, идея свободного доступа ко всем и ко всему, мы не видели их темной стороны - пока не стало слишком поздно, - пишет Макнами. - К тому времени, однако, мы попали в полную от них зависимость - с ужасающими последствиями для общественного здоровья, демократии и экономики".

Смартфоны - штука невероятно полезная. Но действующие на них всевозможные приложения - технологический эквивалент сахара, ими очень легко злоупотреблять. Интернет-платформы используют технологии пропаганды или азартных игр для пробуждения эмоциональных реакций, которые сами пользователи практически не в состоянии контролировать.

Технологические компании ставят бесконтрольный психологический эксперимент над миллиардами людей. В идеальном мире создатели смартфонов и приложений к ним должны были бы признать наносимый ими вред и принять меры к его искоренению. За ничтожными исключениями они этого не делают.

"В погоне за прибылью интернет-платформы ведут планомерное наступление на сознание детей, - пишет далее автор статьи в FT. - Правительства, педагоги и родители не могут безучастно взирать на происходящее. Поддерживаемые рекламой платформы должны регулироваться так же, как и продажа алкоголя и табака - с возрастными ограничениями и предупредительными надписями".

По мнению Макнами, YouTube Kids превратился в сборище неприемлемых для детей видео, убеждающих их в скуке реального мира. И хотя огромную часть неподобающего для детей контента Google из YouTube удалил, меры, предотвращающие размещение нового подобного контента, так и не приняты. YouTube также стал местом для вербовки и обучения экстремистов.

Facebook недавно создал платформу Messenger Kids, текстовый сервис, главная задача которого - готовить детей к жизни внутри этой замкнутой экосистемы. "Инстаграм" превратился для подростков в инструмент травли и психологического давления.

Рекламодатели сами начинают осознавать проблему, и некоторые из них даже предпринимают соответствующие шаги. На этой неделе компания Unilever объявила о снятии своей рекламы с платформ, которые "способствуют расколу в обществе, пропагандируют ненависть и злобу". Google и Facebook, по словам компании, должны принять меры "по защите наших детей".

"Западные демократии должны выработать скоордированный ответ на манипуляции своим населением со стороны враждебных сил, - говорится далее в статье. - Количество пользователей только "Фейсбука" превышает 2 млрд человек.

В мире неограниченного доступа к информации дезинформация распространяется мгновенно. Результаты поиска в Google легко наполнить теориями заговора и всяческой ерундой. "Фейсбук" эксплуатирует страхи и гнев своих пользователей до такой степени, что многие становятся подвержены манипуляциям, направленным на подрыв демократии.

Технологические компании утверждают, что сами в состоянии себя регулировать. К сожалению, результаты такой саморегуляции удручающие. В частности, ответом Facebook, Google и Twitter на свидетельства использования их для вмешательства в выборы были отрицания и проволочки. Принятые ими меры никак нельзя назвать адекватными.

Facebook и Google достигли таких размеров и мощи, что требуются новые подходы к их регулированию. Введенный Евросоюзом "Общий регламент по защите данных" (GDPR) - важный шаг в правильном направлении, в особенности в том, что касается защиты частной информации.

Но нужны и другие шаги, считает автор статьи: "Мы должны исправить нарушения демократии в Европе и Северной Америке. Мы должны защитить детей от технологий, которые наносят вред их эмоциональному развитию. Мы должны защитить взрослых от вмешательства в их жизнь бесконечных уведомлений и обновлений. Мы должны защитить экономику от монополизма интернет-платформ, которые тормозят инновации и создание новых стартапов".

Антипригарное покрытие мешает сбросить вес

Daily Telegraph рассказывает о новом исследовании, проведенном учеными Гарвардского университета.

Исследователи выяснили, что использование посуды с антипригарным покрытием способствует набору веса.

Химические вещества, которые используются в производстве не только антипригарной посуды, но и пекарской бумаги, оказались еще вреднее, чем было известно ранее, пишет издание. Если предыдущие исследования показали связь между использованием кулинарных приспособлений, содержащих эти специфические вещества, и нарушением гормонального фона, раком и иммунной дисфункцией, то новое исследование показало, что спектр угроз гораздо шире.

Ученые из Гарварда в течение двух лет наблюдали 621 человека с излишним весом и ожирением, когда те пытались снизить вес. Исследователи предполагают, что указанные химические вещества, похоже, приводят к замедлению метаболизма, что препятствует потере веса и приводит к тому, что после потери первых килограммов прогресс замедляется или идет новый набор веса.

Газета отмечает, что эти химические вещества применяются уже более 60 лет. Но теперь ученые считают, что желающим сбросить вес или поддерживать его в норме нужно избегать кулинарных приспособлений с антипригарным покрытием. Особенно важно это для женщин.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com