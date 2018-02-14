СМИ России: предвыборные дебаты пройдут без Путина

В обзоре российских газет за 14 февраля:

"Ведомости": "информационная давка" из-за Олимпиады

Кандидаты в президенты проведут дебаты без действующего главы государства Владимира Путина, сообщают "Ведомости". Кроме того, телеканалы не предоставят много времени для агитации в связи с трансляцией Олимпийских игр.

ЦИК зарегистрировал кандидатами восемь человек: Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксению Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.

В этом году исчезла главная интрига дебатов: избирателям не придется гадать, кто с кем вступит в дискуссию, поскольку запланировано одновременное участие всех семи кандидатов (кроме Путина) в каждом раунде.

Дебаты начнутся после февральских праздников, будут идти по рабочим дням и напоминать марафон: начнутся встречи кандидатов на "Первом канале" в 8.10, с 17.00 до 17.30 те же кандидаты будут в эфире ТВЦ, с 19.00 до 20.00 - на канале "Россия-24", с 21.05 до 21.50 - на ОТР, а завершаться день будет в 23.05-0.15 эфиром с Владимиром Соловьевым на канале "Россия-1".

Такой отсроченный старт дебатов связан с необходимостью разгрузить следующую неделю для трансляций с Олимпиады, утверждает источник в ЦИК (Игры в Пхёнчхане продлятся до 25 февраля). В общей сложности кандидаты в президенты получат более 60 часов бесплатного эфира на ТВ и 36 часов - на радио.

Политолог Александр Кынев не помнит, чтобы в дебатах одновременно принимало участие более пяти человек. Переизбыток кандидатов на единицу места и времени будет создавать эффект "информационной давки", которая не позволит участникам дебатов проявить себя, предупреждает эксперт. При этом больше всего пострадают новички, с которыми избиратель плохо знаком.

Однако сами дебаты никто не смотрит, потому что "скучно и время не самое удобное", отмечет Кынев. Но вот если в ходе передачи происходит что-то интересное, запись хорошо расходится в соцсетях. Поэтому выходом для участников могут стать "домашние заготовки и удачные ходы", которые можно будет потом растиражировать.

Складывается впечатление, что телеканалы формально отрабатывают предвыборную повестку, говорит политолог Михаил Виноградов: их задача - скорее просто обозначить сам факт кампании. А вот, например, задача нагнетания явки перед ними уже не стоит, и вообще нет задачи показать, что решается вопрос о передаче власти.

"Коммерсант": РФ призывает Трампа противостоять "агрессивному меньшинству"

Конгресс США готовит для России новые санкции по итогам собственных выборов, пишет "Коммерсант". Давние сторонники жесткой линии в отношении Москвы - Бенджамин Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес - представили резолюцию, призывающую президента США Дональда Трампа осознать "явную угрозу нацбезопасности" и ввести ограничительные меры в отношении фигурантов "кремлевского доклада".

Американские законодатели остались недовольны тем, что после обнародования минфином США документа, в открытой части которого упоминаются 210 российских чиновников и бизнесменов, администрация Дональда Трампа так и не ввела в их отношении санкции.

Речь идет о символическом жесте сенаторов, который вряд ли будет иметь реальные последствия: даже если сенат в итоге примет какой-то документ, то он останется политическим заявлением, полагает газета. Между тем к концу года очередное расширение санкций все-таки может произойти - если власти США заметят попытки Москвы повлиять на ноябрьские выборы в конгресс и сочтут их доказанными.

Определение "вмешательства" включает в себя широкий спектр действий. Речь идет о покупке иностранным государством рекламы с целью повлиять на выборы, попытках воздействовать на избирателей через социальные сети, манипуляциях с электоральной инфраструктурой, атаках на электронные почтовые ящики политиков и их веб-сайты.

Перечню санкций, которые президент должен ввести в случае вмешательства Москвы, в проекте закона посвящен целый раздел. Так, сенаторы собираются обязать Белый дом блокировать средства крупнейших российских банков и энергетических компаний.

Старший партнер консалтинговой компании Macro Advisory Крис Уифер считает нынешний проект закона чреватым опасными экономическими и политическими последствиями, а поэтому против него мобилизуется широкая политическая коалиция.

Старший аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс обратил внимание на то, что, "несмотря на желание Дональда Трампа уменьшить напряжение в отношениях с Кремлем, стратегия его администрации остается беспорядочной и порывистой".

В Москве причиной этого видят давление, которое оказывается на Белый дом. Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев назвал новую резолюцию трех сенаторов-демократов попыткой не снижать прессинг на президента.

В МИД РФ надеются, что в итоге главенствующей в США станет идея о необходимости взаимодействия с Москвой. Как заявил во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров, попыткам нормализации отношений с Россией на Западе "мешает меньшинство - "небольшое, но агрессивное".

РБК: структурный кризис на банковском рынке

Ключевой риск для российского банковского сектора - растущая проблемная задолженность, заявили представители российского рейтингового агентства АКРА. Одновременно растет доля государства в банковской системе и замедляются санационные процессы, отмечают эксперты, опрошенные РБК.

В банковской системе России продолжает расти объем безнадежных проблемных активов: за последние годы он вырос более чем вдвое, следует из данных АКРА.

"Цифра увеличилась с 1,6 трлн рублей на 2014 год до 3,8 [трлн] на текущий момент", - заявил руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук на совместной конференции агентства и Московской биржи.

По его словам, эти кредиты относятся к пятой категории качества, по которым банки должны создавать 100-процентные резервы. При этом общий объем кредитов с просроченной задолженностью на конец 2017 года составил 6,5 трлн руб.

По словам Лукашука, ситуация на рынке привела к "длительному структурному кризису, в котором большая часть корпоративных заемщиков чувствует себя хуже". При этом финансовое положение заемщиков, попавших в категорию проблемных, за исключением редких случаев, не восстанавливается.

Недорезервирование остается ключевым краткосрочным риском для российских банков, отмечают в АКРА. По словам Лукашука, российские банки зачастую не раскрывают реальные объемы проблемной задолженности.

Улучшить ситуацию в работе с проблемной задолженностью может специализированная структура - банк плохих долгов, считают в АКРА.

"Это удивительно, но в России в настоящее время нет единого инфраструктурного инструмента работы с проблемной задолженностью", - заявил представитель АКРА. Если государство примет решение о создании такого инструмента, то это снизит операционные расходы банков на работу с этой задолженностью, считает он.

"Коммерсант": посылки засыпало снегом

Изменение схемы работы грузового оператора "Аэрофлота" в Шереметьево в конце января и снегопад в начале февраля привели к сбою при ввозе заказов из иностранных интернет-магазинов, пишет "Коммерсант".

В связи с проблемой "Аэрофлот" объявлял пятидневное эмбарго на транзит импортных грузов через Шереметьево. Обработка грузов возвращается в обычный режим, но курьерские компании все еще сообщают о задержке доставок.

Ограничения сняты с 23:59 12 февраля, "по факту на сегодня обслуживание грузов осуществляется в штатном режиме", уточнила директор по связям с общественностью АО "Московский аэропорт Шереметьево" (МАШ) Анна Захаренкова. Обработка грузов вернулась в штатный режим, подтверждает и гендиректор подконтрольного МАШ ООО "Москва Карго" Владимир Федоренко.

Ограничения на прием грузов с международных рейсов "Аэрофлота" были связаны со сложными метеоусловиями в Московском регионе, поясняет Захаренкова: 2-4 февраля прошел ливневый снегопад, повлекший перенос и отмену рейсов. Также, по ее словам, произошли непредвиденные отклонения в работе нового технологического оборудования.

Грузовой оператор аэропорта Шереметьево, обслуживающий рейсы "Аэрофлота", с 28 января перевел все направления международных воздушных линий на новый грузовой терминал "Москва Карго", рассказал начальник управления международных перевозок DPD в России Евгений Привалов. В связи с ростом грузопотока произошел технический сбой в автоматической системе хранения и комплектации грузов, что усугубилось плохими погодными условиями, отметил он.

"Ведомости": заемщиков оградят от выплаты 700% по микрокредитам

Центробанк России хочет серьезно ужесточить регулирование микрофинансовых организаций: максимальные выплаты, которые они смогут требовать с должников, будут снижаться, пишут "Ведомости". Сейчас потолок - трехкратный размер займа, но ЦБ предлагает его снизить до 2,5 величины долга, рассказал директор департамента микрофинансового рынка ЦБ Илья Кочетков.

К июлю 2019 года максимальный размер задолженности не должен будет превышать двукратную величину займа, а еще через год коэффициент составит 1,5, сказал он. Кроме того, регулятор хочет ограничить и ставку по займам - не более 1,5% в день, говорит Кочетков, к 2019 г. она должна будет снизиться до 1%.

Ужесточения сильнее всего ударят по так называемым займам до зарплаты (pay-day loans), следует из слов Кочеткова. Поэтому регулятор хочет прописать в законе специальный схожий финансовый продукт: ссуду на сумму до 10 тысяч рублей россияне смогут брать на срок не более 15 дней, и задолженность по такому займу нельзя будет увеличить или пролонгировать. Платеж по нему будет фиксированным - вместе с процентами, штрафами и пенями он не будет превышать 3000 рублей (для займа в 10 тысяч).

Нововведения позволят избавить рынок от недобросовестных и нежизнеспособных игроков, говорит Кочетков. При снижении предельных выплат до 2,5 долга и ставке в 1,5% с рынка уйдут серые и неэффективные компании, выдающие займы до зарплаты, согласен главный исполнительный директор "Домашних денег" Андрей Бахвалов. Но если снижать предельные выплаты для заемщиков и ставку дальше, сначала будет невозможно выдавать займы до зарплаты офлайн, т. е. в точках присутствия микрофинансовых компаний, а потом этот сегмент вовсе не сможет работать, считает он.

Многим игрокам придется поменять бизнес-модели, говорит гендиректор Eqvanta (в группу входят МФК "Быстроденьги", "Турбозайм") Юрий Провкин: "Вероятно, тем игрокам, которые останутся на рынке, придется уйти из сегмента займов до зарплаты и заняться выдачей среднесрочных займов".

Ужесточение регулирования скажется и на клиентах микрофинансовых организаций, говорит управляющий директор сервиса онлайн-кредитования "Е заем" Светлана Гайдукова, граждане начнут занимать у черных кредиторов, а это то, с чем рынок и ЦБ боролись последние годы.

Ситуация требует жестких мер, говорит председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин: "Это нонсенс, когда больше половины клиентов микрофинансовых компаний берут займы, чтобы погасить предыдущие долги, и платят по ним 700% годовых".

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Наблюдатели Алексея Навального будут делегированы на выборы президента штабами нескольких кандидатов, пишет газета "Ведомости". Соратникам Навального в регионах удалось договориться о выдвижении его наблюдателей со штабами кандидатов в президенты, рассказал руководитель штаба Навального Леонид Волков. Раскрывать детали он отказался, поскольку боится, что на штабы окажут давление.

Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си