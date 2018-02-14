Бес в ребро: секс в "золотом возрасте"

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Принято считать, что в пожилом возрасте люди уже не ищут сумасшедшего секса и стремятся обрести дружеские отношения с потенциальным партнером.

Опрос, проведенный среди более 2 тысяч британцев старше 65 лет, показал однако, что практически треть из них хотела бы заняться сексом в первый же вечер знакомства.

Каждый десятый участник или участница опроса старше 75-ти имели несколько сексуальных партнеров уже после того, как им исполнилось 65 лет, что дало возможность благотворительной организации Independent Age заявить, что их исследование четко показало: возраст сексу не помеха.

Британская организация Independent Age ("Независимый возраст") занимается помощью и поддержкой людей преклонного возраста.

"Надо наслаждаться жизнью"

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Деннис Аллен из графства Сомерсет не дал возрасту помешать здоровым сексуальным отношениям с его новой женой. Пара поженилась в 2004 году, когда Деннису было 84 года, а его четвертой жене Полин - 85.

По его словам, новобрачные стали заниматься сексом в среднем дважды в неделю.

"Если вам этого хочется, то вы должны наслаждаться жизнью по полной, - говорит пенсионер. - Никто не знает, когда у него "выйдет срок годности".

Деннис говорит, что как он, так и Полин занимаются физкультурой и следят за собой частично потому, что хотят оставаться привлекательными друг для друга.

"Положа руку на сердце: даже в молодом возрасте, если бы ваш муж отрастил огромный живот, не выпускал бы сигарету изо рта, вам бы это понравилось? - рассуждает Деннис. - Что касается моей жены, то она всегда была очень привлекательна. Если она не при параде, то она на улицу не выйдет и меня не пустит в замшелом виде".

Опрос также обнаружил:

Каждый шестой респондент старше 80-ти ответил, что ему или ей хватает секса.

Тот же процент людей старше 65-ти ответили, что единственной причиной, по которой они перестали бы заниматься сексом, было бы отсутствие такой возможности.

Каждый четвертый респондент старше 65-ти, состоящий в отношениях, которые начались в последние 10 лет, нашел свою пару в интернете.

Как отметила директор благотворительной организации Independent Age Люси Хаммер, пожилые люди гораздо более сексуально активны, чем мы думаем.

"То поколение, которое сейчас приближается к 65-ти или старше - это и есть бэби-бумеры. Мне кажется, им просто невдомек, что надо перестать заниматься сексом, потому что у людей этого поколения просто совершенно другой взгляд на секс, чем у тех, кому сейчас 80 лет или больше".

О сексе пожилых - молчок?

Этот опрос также высветил следующую проблему: примерно каждый 11-й опрошенный в возрасте старше 65-ти сообщил, что, вступая в половые отношения с новым партнером или партнершей, не предпринимал никаких предохранительных мер против венерических заболеваний.

Благотворительный Фонд Терренса Хиггинса, занимающийся просветительской кампанией по борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и венерических заболеваний, отмечает в связи с этим, что многие пожилые люди, внезапно ставшие одинокими или начавшие новый виток сексуальной активности в позднем возрасте, имеют мало представления о профилактике половых инфекций.

"В обществе по-прежнему мало говорят о сексе у пожилых людей, поскольку большая часть дискурса направлена на просвещение и образовательные кампании в вопросах сексуального здоровья именно молодежи", - сказала Дебби Лейкок, глава отдела стратегии и лоббирования в парламенте этого фонда.

"Создалось такое впечатление, что вопросы полового здоровья и венерических заболеваний касаются только молодых - и это надо менять", - добавила она.

По случаю Дня святого Валентина благотворительная организация Independent Age опубликовала ряд рекомендаций о том, как сохранить романтические отношения в пожилом возрасте: