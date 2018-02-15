Ирина Шейк с роботом и еще 6 сюрпризов Недели моды в Нью-Йорке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кэти Холмс (слева) и Хилари Суонк (справа) на показе у Ральфа Лорена были в первом ряду

Снег на подиуме, эпатажный дебют первого "дрэг"-ребёнка и русская супермодель Ирина Шейк за руку с роботом - далеко не все, чем удивила публику в этот раз подходящая к концу Неделя моды в Нью-Йорке.

Это масштабное и зрелищное событие традиционно проходит дважды в год - в феврале и в сентябре. Сейчас дизайнеры представляют осенне-зимние коллекции.

Прощаясь с гламурными афтерпати и коктейлями от-кутюр, мы собрали самые яркие моменты одного из главных событий фешен-индустрии.

1. Джиджи Хадид обвинили в чрезмерной худобе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джиджи Хадид некоторые пользователи Сети обвинили в излишней худобе - модель ответила, что это из-за болезни

Американскую супермодель и телеведущую Джиджи Хадид раскритиковали в соцсетях за излишнюю худобу. В комментариях под фотографиями модели в "Инстраграме" некоторые пользователи обвинили девушку в том, что она "слишком тощая", а то и вовсе "одни кости".

После дефиле в шоу Прабала Гаранга, Брэндона Максвелла и Джереми Скотта звезда ответила на обвинения серией твитов, где рассказала, что изменения ее веса связаны с болезнью Хасимото - хроническим воспалением щитовидной железы аутоиммунного характера.

Пропустить Twitter пост , автор: @GiGiHadid Over the last few years I’ve been properly medicated to help symptoms including those, as well as extreme fatigue, metabolism issues, body’s ability to retain heat, etc ... I was also part of a holistic medical trial that helped my thyroid levels balance out. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 февраля 2018 г.

Остановит ли это онлайн-хейтеров? Кто знает. Но Джиджи сказала, что больше не собирается объяснять почему ее тело выглядит так или иначе.

2. Виктория Бэкхем и свадебное платье для невесты принца Гарри

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктория Бэкхем со своей семьей

У Виктории Бэкхем юбилей: 10 лет - уже 10! - с момента ее дебюта на Нью-йоркской неделе моды. Ее первую коллекцию критики разгромили еще до показа.

Но последнее появление Бэкхем в Нью-Йорке, впервые использовавшей леопардовый принт, стало действительно последним: Бэкхем готовится присоединиться к Лондонской неделе моды, которая состоится в сентябре. И это расценивают как большой удар для американского фешен-ивента.

Несмотря на то что продажи одежды бренда Виктории держаться на уровне, ее компания все еще не приносит прибыли. Возможно, именно это послужило причиной разговоров о возможном возвращении Spice Girls в 2018-м году.

Поговаривали также, что бывшая певица станет дизайнером свадебного платья для Меган Маркл - после того как невеста принца Гарри появилась в джемпере от Виктории Бэкхем на официальных фото с помолвки.

Но бывшая певица развеяла этот миф. А жаль.

"Она прекрасно выглядела в моем джемпере. Я уверена, что это будет по-настоящему веселая свадьба, - сказала Бэкхем газете Guardian. - Но нет, она не обращалась ко мне по поводу платья".

3. Победиврак, покорили подиум

Десятки женщин, перенесших рак груди, - разного возраста, размеров и форм - произвели в Нью-Йорке фурор во время субботнего показа белья Ana Ono, сшитого специально для тех, кому пришлось перенести ампутацию груди или ее реконструкцию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модели, победившие рак, восхитили публику

Шоу Cancerland вела оскароносная актриса Мира Сорвино, недавно обвинившая Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах (Вайнштейн отрицает обвинения со стороны Сорвино), которая также перенесла рак.

Некоторые модели появились на подиуме с надписями на теле "I am whole", прикрывающими шрамы от операций.

Выход моделей сопровождался непрерывными овациями и одобрительными выкриками.

4. Самый молодой и самый эпатажный

Как это часто бывает, самой обсуждаемой моделью Нью-Йоркской недели моды стал ребенок.

Дезмонд Наполес, называющий себя "Дезмонд Удивительный" продефилировал в воскресение - в рамках показа бренда Gypsy Sport. Эпатажной модели всего 10 лет, и это дебют Дезмонда на подиуме.

Известный защитник прав ЛГБТ, называющий себя "дрэг-ребенком", прославился, когда организовал первый дрэг-клуб для детей под названием "Дом Удивительного".

Дезмонд предстал перед публикой в андрогинном одеянии с длинными ногтями в горошек и уложенными стальным гелем волосами, в гофрированном жакете на каблуках.

Кто его вдохновляет? РуПол, Энди Уорхол, Джон Гальяно, Александр Макквин и Рей Кавабуко со своим брендом Comme Des Garcons.

5. Русская супермодель и робот

Филипп Плейн снова эпатировал публику фантастическим зрелищем. Русская супермодель Ирина Шейк вышла на подиум из космического корабля - прямо на снег. Правда, искусственный. Бруклинский Navy Yard никогда еще не был так прекрасен.

Для своего дефиле Шейк взяла за руку огромного робота-трансформера - по подиуму они шли вдвоем.

6. В ожидании "Черной пантеры"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дизайнер Лакуан Смит (справа) одевавал Ким Кардашьян, Рианну и Карди Би

Выхода "Черной пантеры" - фильма кинематографической вселенной Marvel, запланированного в 2018 году - все ждут с нетерпением, и Нью-йоркская неделя моды не могла пройти мимо этого события.

Дизайнер Лакуан Смит, одевавший Ким Кардашьян, Рианну и Карди Би, прокомментировал свою коллекцию так: "Я хотел создать что-то, по-настоящему связанное с этим фильмом и его героями... Воплотить могущество и женственность, силу и чувственность".

7. Просто расслабьтесь

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жемчужиной показа Ральфа Лорена стала Белла Хадид

Ральф Лорен предложил в своей коллекции расслабленные мотивы, на которые его вдохновил дом в Монтего-Бэй на Ямайке. Его модели дефилировали по подиуму босиком.

Сам показ напоминал уединение Лоренса на острове, а коллекция была пронизана летящими цветочными и морскими нитями. И да, там была Белла Хадид (сестра Джиджи Хадид) в коктейльном джинсовом платье.

Именно этого нам так не хватало, когда за окном холодный февраль.