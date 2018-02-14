Собчак обжаловала в суде выдвижение Путина. Что говорят юристы?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Собчак отмечает, что Путин договорился с Медведевым об уступке президентства

Кандидат в президенты России Ксения Собчак подала в Верховный суд иск об отмене регистрации кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах. Иск будет рассмотрен 16 февраля, однако юристы уже называют шансы на его удовлетворение нулевыми.

В исковом заявлении Собчак отмечает, что, по мнению ее юристов, Путин не имеет права выдвигаться, поскольку неоднократно занимал должность президента. Кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999-го по 7 мая 2000 года, говорится в документе.

Собчак также указывает, что Путин договорился с Дмитрием Медведевым о "временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока". Она называет такую договоренность "злоупотреблением правом путем обхода закона".

В Центризбиркоме быстро отреагировали на подачу иска. Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что судебные решения по данному вопросу уже были. "Есть однозначный ответ - на данный момент запретов на участие в президентских выборах у Владимира Владимировича Путина нет", - сказал он Интерфаксу.

Секретарь ЦИК Майя Гришина сказала агентству РИА Новости, что, хотя не видела иска, считает перечисленные в нем доводы несостоятельными.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который также баллотируется в президенты, отметил, что в разработке действующей российской конституции участвовал отец Ксении Собчак.

"Хочу напомнить, что один из трех авторов нынешней конституции, в том числе слова "подряд" в знаменитой 81-й статье, которая фактически позволяет одному человеку бесконечное число раз избираться президентом России, - это Анатолий Александрович Собчак", - написал Жириновский в "Телеграме".

Русская служба Би-би-си спросила экспертов, почему Собчак выбрала для жалобы именно Верховный суд и рассматривались ли подобные вопросы в судебном порядке ранее.

Илья Шаблинский, профессор кафедры конституционного и муниципального права Высшей школы экономики

Конституционный суд может дать оценку определенной нормы закона на соответствие конституции, но он не оценивает конкретные действия и факты. Выдвижение президента можно обжаловать только в суде общей юрисдикции. В данном случае - в Верховном суде, поскольку речь идет о федеральных выборах. Именно к юрисдикции Верховного суда относятся споры в ходе президентских и парламентских кампаний.

Я не помню, чтобы КС давал какую-либо оценку президентству Путина или Медведева. Но в 1998 году он принял решение в отношении возможного выдвижения Бориса Ельцина на третий срок в 2000 году. Тогда он указал: несмотря на то, что в первый срок Ельцин исполнял свои полномочия на основании конституции 1978 года, а во второй - на основании конституции 1993 года, все равно на третий срок он идти не вправе.

Поскольку конституция запрещает быть президентом более двух сроков подряд, то никаких вопросов к переизбранию Путина у суда не возникало, поскольку в 2008-2012 годах он не был главой государства.

Андрей Бузин, юрист, председатель Межрегионального объединения избирателей

В кодексе административного судопроизводства совершенно четко прописано, что если жалоба подается на кандидата, которого зарегистрировала Центральная избирательная комиссия, то она должна подаваться в Верховный суд.

Но перспективы у такого иска нулевые, поскольку с точки зрения права тут нет никаких нарушений. Поэтому я расцениваю этот шаг как некое действие, которое просто повышает популярность кандидата. Юридических оснований для удовлетворения такого иска нет, поэтому это скорее похоже на агитационное мероприятие.