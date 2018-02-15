Пресса Британии: увядшая оливковая ветвь мира противникам "брексита"

В обзоре британских газет:

Борис Джонсон в роли данайца для противников "брексита"

"Увядшая оливковая ветвь мира для противников "брексита" - под таким заголовком Financial Times публикует редакционную статью, комментирующую программное выступление министра иностранных дел Бориса Джонсона, в котором он, по мнению газеты, пытался умиротворить противников выхода страны из ЕС, "не предложив им никаких уступок".

"Нет более верного политического шага, чем предложение единства, - пишет издание. - Оно разоружает оппонентов, а самому автору примирительного шага придает ореол мудрого государственного мужа. Проблемы, однако, начинаются тогда, когда за великодушными словами скрываются совершенно противоположные им действия".

Классическим выступлением такого рода стала речь Бориса Джонсона, в которой он пытался успокоить нервничающих противников "брексита". Вспомнив недовольную избирательницу в своем собственном парламентском округе в пригороде Лондона, министр сказал, что интересы сторонников европейского выбора обязательно должны быть учтены. Он также пообещал, что с выходом из ЕС Британия станет не менее, а более открытой. Риторика компромисса была хорошо продумана.

Джонсон прав, говоря, что "брексит" не должен повлиять ни на политическую близость Британии и континента, ни на их сотрудничество в области безопасности, считает FT. Однако следования этой примирительной логике в его речи не было. Если он на самом деле не желает бескомпромиссно сбрасывать со счетов интересы 48% избирателей, проголосовавших против "брексита", то предложенная им радикальная программа выхода - отнюдь не тот путь, которым можно достичь этой цели. В речи своей он почти не оставил надежды на сохранение членства Британии в едином рынке и таможенном союзе или на какое бы то ни было соответствие регуляционных норм страны с европейскими.

По его словам, право отступать от жестких регуляций может быть в руках самих компаний в области финансовых услуг или больших данных. Он не уточнил, какие именно регуляционные нормы являются столь обременительными и каким образом отказ от них скажется на пограничной торговле с остающейся в ЕС Ирландией.

Даже если ответы на эти вопросы удастся найти, все равно предложенный Джонсоном вариант выхода - самый что ни на есть жесткий. За компромисс он выступает лишь в общих словах, но не в конкретике. Протянутая им оливковая ветвь - совершенно увядшая.

Речь также плохо коррелирует с раздраем внутри самого правительства. Призыв к национальному единству выглядит насмешкой, когда согласия по вопросу о выходе нет среди самих министров. Уже сейчас члены кабинета вовсю пользуются "правом отступать". Министр финансов Филип Хэммонд выступает за более мягкий "брексит"; Джонсон возглавляет лагерь его оппонентов; а премьер-министр Тереза Мэй слишком слаба, что принять единое решение даже в условиях цейтнота накануне приближающегося очередного раунда переговоров с ЕС. У нее есть шанс внести ясность в намеченной на субботу речи в Мюнхене.

"Ужас ситуации состоит в том, что правительство вновь сделает то, что оно уже делало: то есть будет пытаться уклониться от принятия трудных решений и станет просить ЕС о варианте, совмещающем в себе "лучшее из всех миров", - пишет газета. - Нереалистичные требования вслед за которыми идут сконфуженные попытки примирения с реальностью - такова была модель поведения правительства на первом этапе переговоров. Хочется верить, что Мэй - не Джонсон - извлекла из того неудачного опыта какие-то уроки. Отвечая на вопрос, уйдет ли он в отставку, если кабинет примет решение следовать каким-то правилам единого европейского рынка, Джонсон не исключил такой возможности. Иначе ответить он не мог. Упомянутая им избирательница из его собственного округа ждет от него большей определенности об экономических последствиях "брексита"".

Легкость тона в выступлении Джонсона выглядела не столько случайным колоритом, сколько тщательно рассчитанным способом уйти от ответа на трудные вопросы. Его речь стала первым в череде предстоящих в ближайшие недели выступлений ведущих членов кабинета по стратегии и тактике "брексита". И заданный им уровень никак нельзя назвать высоким, говорится в заключение статьи в FT.

Любители готовой еды рискуют заболеть раком

Times рассказывает о сенсационных результатах нового исследования французских ученых, которые выяснили, что постоянное употребление готовой еды (пиццы, кукурузных хлопьев, шоколадных батончиков и так далее) на четверть увеличивает риск возникновения раковых заболеваний.

Вредоносными являются добавки, которые используются при производстве как готовой еды, так и расфасованных сэндвичей, пирожных и так далее.

Ученые опасаются, что вред от фабричной еды и ее канцерогенность окажется выше, чем негативные последствия от содержащихся в продуктах сахара и жиров. Такие прогнозы основаны на данных о растущем спросе на упакованную готовую еду в западных странах.

Исследовавшие рацион 100 тысяч человек французские ученые выяснили, что у любителей готовой еды на четверть чаще диагностировали рак.

Некоторые эксперты считают, что причиной возникновения рака становятся не добавки, которые используются при приготовлении еды на пищевых комбинатах и фабриках, а недостаток витаминов и микроэлементов в рационе любителей такой еды.

По мнению Матильды Тувьер из Исследовательского центра эпидемиологии и статистики Университета Сорбонны в Париже, рак могут спровоцировать именно пищевые добавки и химикаты, которые применяются при приготовлении и хранении расфасованной еды.

Впрочем, британские ученые считают, что в малых количествах такую промышленно приготовленную и обработанную еду время от времени есть все же можно.

Богатые русские оспаривают российской развод в Лондоне

Daily Telegraph рассказывает о деле, которое рассматривается в Высоком суде Лондона. Проживающая в Англии жена неназванного российского бизнесмена из нефтегазовой отрасли, живущего в Швейцарии, пытается доказать свое право на бракоразводный процесс в Британии. Несмотря на то что ее муж представил в суд документы о том, что развод уже произошел - в России, 12 лет тому назад.

Жена обвиняет мужа в том, что российское свидетельство о разводе получено обманным путем, и утверждает, что сама она все эти годы была уверена, что замужем, пока не нашла документ о разводе в сейфе.

Теперь британской судье Джудит Паркер предстоит решить, признать ли российский развод фиктивным и позволить ли жене начать новый процесс, предполагающий раздел имущества, уже здесь, в Британии.

DT выяснила, что эта семейная пара, имена которой были засекречены на первом же заседании суда, уже вела длительный процесс в Высоком суде об опеке над своими двумя детьми, потратив только на юристов около 1 млн фунтов стерлингов.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com