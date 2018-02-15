СМИ России: прогноз явки на выборах президента "безумно высок"

В обзоре российских газет за 15 февраля:

"Ведомости": "безумно высокая" цифра

Согласно опросам ВЦИОМ, более 80% россиян готовы проголосовать на выборах президента страны 18 марта. Цифра, как пишут "Ведомости", почти не отличается от декабрьской. Тогда о намерении голосовать заявлял 81% избирателей.

Кампания до последнего момента носила скорее юридический характер - кандидаты собирали подписи, шла регистрация, агитация на телевидении начнется на следующей неделе, поясняет гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: "80% декларирующих готовность прийти на выборы - это невозможно высокий результат, понятно, что столько не придет. Главное, чтобы основная часть реализовала свое намерение".

Центризбирком ведет информирование избирателей, их осведомленность о выборах достигла 96% (в ноябре 2017 г. о них знали 68%, 20 декабря - 82%), и в этом плане кампания ЦИК эффективна, добавляет социолог: "Участие в выборах - это право, а не обязанность, и на него влияет много факторов: насколько интересен список кандидатов, берет ли за душу повестка, с которой они выходят, общая ситуация в стране".

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) публиковал данные по явке лишь 28 января и 4 февраля, за это время число твердо намеренных участвовать в выборах выросло с 55 до 58%, а количество тех, кто сделает это вероятнее всего, уменьшилось с 24 до 23%. ЦИК планировал потратить на информирование граждан о выборах 700 млн рублей.

В Кремле от политтехнологов собирали предложения по повышению явки, планировалось использование различных мобилизационных технологий, говорили ранее собеседники, близкие к Кремлю.

"Левада-центр", входящий вместе с ВЦИОМом и ФОМом в большую тройку российских социологических служб, после старта кампании не публикует свои данные, поскольку признан иностранным агентом. В начале декабря 28% опрошенных центром говорили, что будут голосовать, еще 30% - что скорее всего. Исходя из этих цифр, директор "Левада-центра" Лев Гудков прогнозировал потенциальную на тот момент явку в 52-54%, а социологи и эксперты говорили, что явка 18 марта 2018 года может стать самой низкой за всю историю президентских выборов в России.

Ранее люди, близкие к Кремлю, говорили "Ведомостям", что Кремль планирует явку на уровне 70%. "Изначально ВЦИОМ показал высокие ориентировочные цифры, теперь с ними ничего сделать нельзя, - считает человек, близкий к администрации президента. - Опускать намерение голосовать, чтобы потом его снова поднимать, глупо. Расти же с уровня 80% некуда".

Политолог Леонид Давыдов провел опрос 150 экспертов, давших прогноз по явке в 50 регионах. По их оценкам, самая низкая активность избирателей ожидается во Владимирской (47%), Архангельской и Иркутской (по 49%) областях, самая высокая - в Татарстане (75%) и Удмуртии (70%). Явку по России эксперты прогнозируют в 60%.

Людям хорошо объяснили, что явка на выборах очень важна, и ясно это стало еще до официального старта кампании, говорит политолог Андрей Колядин, по его мнению, сейчас явка ВЦИОМа приближается к той, что есть в странах, где голосование обязательное и неучастие в выборах карается большими штрафами.

Это инерционные цифры, всерьез никто еще не принял для себя решение, идти или нет, это ответ в жанре "отвяжитесь от меня, полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников. По его мнению, 80% - это "безумно высокая цифра, которая имеет мало отношения к действительности и говорит скорее о возможных намерениях".

"Коммерсант": ответ ФАНО на письмо Путину назвали "масштабным обманом"

Четыреста российских ученых, отправивших Владимиру Путину открытое письмо о катастрофическом состоянии отечественной науки, дождались ответа: их обращение перенаправили в Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), на которое и жаловались главе государства исследователи.

В документе на 12 листах агентство заверило, что делает все возможное для "сохранения высокого потенциала российской науки", и призвало ученых к конструктивному диалогу, пишет "Коммерсант".

Влиятельный академический "Клуб 1 июля" назвал объяснения ФАНО "масштабным обманом" и напомнил, что ученые обращались к другому адресату.

В письме авторы заявляли, что "подавляющее большинство академического корпуса" недовольно ходом реформы РАН. Ученые заявляли, что стиль и методы работы ФАНО мешают научной деятельности, и просили президента проявить политическую волю, сменить юридический статус РАН и вернуть научные институты, которые сейчас подчиняются агентству.

Авторы получили официальный ответ. Как оказалось, в аппарате президента решили, что это не в его компетенции, а ответ должно дать правительство. В правительстве тоже ответили, что это не совсем к ним, и попросили ответить минобрнауки, говорит директор Института физики высоких давлений, академик Вадим Бражкин. В итоге, содержательно отвечать на обращение ученых пришлось Федеральному агентству научных организаций, на которое академики и жаловались президенту Владимиру Путину.

"Этот ответ вызывает двойственное впечатление, - признался академик Бражкин. - С одной стороны, на письмо 200 ученых (опубликовано в июле 2016 года) вообще не было никакого официального ответа. В этом плане очевиден прогресс - чиновники последовательно, по цепочке ответили. Даже вежливо, по бюрократическим меркам. Но мы, конечно, ждали ответа и от Владимира Путина - пусть хотя бы его пресс-секретарь сказал, что президент в курсе обращения".

Содержательная часть ответа ученым осталась неясна: "ФАНО подробно перечислило законодательство и нормативы, по которым оно работает. Спасибо, конечно, но мы ждали не этого, да и письмо посылали не им", - сказал Бражкин.

Научный "Клуб 1 июля" (создан в 2013 году, объединяет академиков, несогласных с реформой РАН) прокомментировал ответ чиновников не так дипломатично. Заслуженные академики указывают, что с утверждениями ФАНО можно спорить по пунктам: например, говоря о 3-процентом росте числа молодых ученых, ФАНО не учитывает близкие к рекордным показатели научной эмиграции молодежи из России.

"Главная мысль "Письма 400": академической науке в России плохо и она умирает. Альтернативная точка зрения чиновников, что ученым жить стало лучше, жить стало веселее, является безответственным враньем, - говорится в комментарии клуба. - И если смотреть чуть дальше, чем до завтрашнего дня, этот масштабный обман является преступлением против государства".

РБК, "Ведомости": для Арктики нашли королевского инвестора

Россия предложила национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco стать инвестором проекта НОВАТЭКа по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2", пишет РБК, ссылаясь на министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

14 февраля король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд провел встречу с министром энергетики России Александром Новаком, в составе российской делегации в Эр-Рияд приехал также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он анонсировал подписание Saudi Aramco соглашения о партнерстве с российским СПГ-проектом.

По мнению замгендиректора Института экономики и финансов Алексея Белогорьева, Saudi Aramco настойчиво зовут в российские топливно-энергетические проекты, включая СПГ-проекты НОВАТЭКа, поэтому она всерьез рассматривает намерение войти в один из них в условиях ограниченности подобных проектов в мире.

"Стратегия Saudi Aramco направлена на диверсификацию деятельности и географическую экспансию. Проекты НОВАТЭКа более конкурентоспособны по сравнению с заводами по сжижению газа из Австралии, а в американские проекты по СПГ саудовцев не приглашают", - отметил он. Аналитик считает, что Saudi Aramco войдет в "Арктик СПГ-2" как миноритарный инвестор с долей до 20%.

"По данным ВР, запасы газа в Саудовской Аравии составляют 84 трлн куб. м. Saudi Aramco де-факто отвечает за энергообеспечение Саудовской Аравии, поэтому прямой доступ к поставкам СПГ (особенно с учетом напряженных отношений с соседним Катаром - одним из мировых лидеров по поставкам СПГ) может стать в перспективе важным вкладом в обеспечение энергобезопасности страны и покрытие пикового спроса на газ", - комментирует для "Ведомостей" директор энергетического центра бизнес-школы "Сколково" Татьяна Митрова.

Добываемого Saudi Aramco газа пока хватает на покрытие быстро растущих нужд химической отрасли, но доля нефти в балансе первичного потребления энергии в стране по-прежнему одна из самых высоких в мире - 63%, напоминает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

"Скромный портфель газовых добычных активов приводит к тому, что нефть нередко используется в качестве топлива электростанций. Саудовцам участие в "Арктик СПГ-2 "может быть интересным и в качестве диверсификации рисков развиваемого газового бизнеса компании, и как возможность покрытия внутреннего спроса", - считает Белова.

Участие Saudi Aramco в проекте явно добавит уверенности и подаст дополнительный позитивный сигнал другим инвесторам, что, безусловно, важно на фоне действующих санкций, заключает Митрова.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си.