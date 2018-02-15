"Я бежал час, не оглядываясь": современное рабство в Британии

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Тими Пеппл приехал в Британию в поисках лучшей жизни, но вскоре остался без денег и ночлега. В отчаянии он обратился за помощью к знакомым - выходцам из Нигерии.

"Они сказали, что решат мои проблемы", - рассказывает 28-летний мужчина.

Тими отправили в шотландский город Абердин работать на так называемого "босса".

У него забрали документы. Его поселили на полу в доме, уже заполненном молодыми нигерийцами.

Днем он убирался в доме, а по вечерам работал в местном клубе, где чистил туалеты и продавал одеколон и леденцы.

"Босс приходил каждый вечер и забирал все заработанные деньги", - рассказывает он.

Image caption Тими Пепплу приходилось чистить туалеты и продавать сладости в клубе

Это лишь одно из более чем 2200 преступлений, связанных с рабством, зарегистрированных британской полицией с апреля 2016 по апрель 2017 года.

Это на 160% превышает показатели предыдущего года.

Организации, ведущие борьбу с рабством в Британии, утверждают, что реальные цифры могут быть еще выше - порядка 13 тыс. случаев.

Лондон является одним из растущих центров современного рабства, предупреждают благотворительные организации, отмечая, что абсолютное большинство жертв - мигранты.

Международные группировки

Найти порабощенных людей несложно. Они есть повсюду. Они за гроши работают на автомойках, стройках и в косметических салонах.

Большинство приехали в Британию по доброй воле. В их числе Хосе - отец четырех детей из Эквадора, которому пообещали работу на стройке.

Image caption На виду у всех: многих порабощенных людей, в основном мужчин, заставляют работать на автомойках

"В первый день работы меня отправили чистить туалеты в большом офисе. Мне говорили, что это временная работа, но проходили недели, а ничего не менялось".

Хосе поселили в комнату, в которой проживали пять человек, и ничего не платили за работу.

"Мне говорили - не волнуйся, тебе деньги не нужны, мы тебя кормим".

Как и в случае Хосе, все больше мигрантов обманывают, заманивают в ловушку и обменивают, рассказывает сотрудник "Армии спасения" Диан Пэйн, которая занимается борьбой с рабством.

Правообладатель иллюстрации THE SALVATION ARMY Image caption Жертвам предлагают работу с заманчивыми условиями, которая на деле оказывается обманом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие сотрудницы маникюрных салонов работают против своей воли, сообщают благотворительные организцаии

Благотворительная организация Hestia, также оказывающая помощь попавшим в рабство людям, сообщила, что ей приходится работать с людьми со всего мира.

В 2017 году в 35% случаев жертвы эксплуатации были выходцами из Албании, затем Нигерии (17%), Вьетнама (6%) и Индии (5%).

Также в рабство зачастую попадают китайцы, поляки, румыны и пакистанцы.

СОВРЕМЕННОЕ РАБСТВО В ЛОНДОНЕ Страны, из которых чаще всего приезжают жертвы 1. Албания

2. Нигерия

3. Вьетнам

4. Индия

5. Китай THE SALVATION ARMY

Из Албании чаще всего в рабство попадают женщины, которых в Британии сексуально эксплуатируют.

Выходцы из Вьетнама - это чаще всего мужчины и сироты, которых заставляют работать на складах и фермах по выращиванию марихуаны.

Нигерийцы, как правило, оказываются в косметических салонах, магазинах и частных домах.

"Обычно в своей стране у них аккумулируется огромный долг, после чего им предлагают помощь с финансами, если они приедут в Британию на работу", - говорит Диан Пэйн.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА Более 40,3 млн человек попали в рабство в прошлом году по всему в миру 155 млрд долларов - примерный доход, который приносит рабство в мире Getty

Именно это и произошло с 30-летним вьетнамцем Тран Ван Намом. Когда его рыбацкая шхуна получила повреждение, он обратился за финансовой помощью к местной преступной группировке. Взамен он предложил свой труд.

"Я работал, выплачивая им по 20 долларов в день, но так продолжалось недолго", - рассказал он Вьетнамской службе Би-би-си.

Однажды к нему домой пришли четыре человека и заставили его поехать в Британию.

В итоге он начал работать нелегально, пакуя коробки с DVD-дисками на складе. После неудачной попытки бегства его заполучила другая преступная группировка, которая выращивала марихуану на ферме.

"Они жестоко били меня железной палкой и приковывали цепями. Каждый день я жил в страхе".

Image caption Тран Ван Нама привезли из Вьетнама отрабатывать долг за покупку рыбацкой шхуны

Постепенно меняется не только количество стран, выходцы из которых попадают в Британии в рабство. Меняется также и типаж людей, которых эксплуатируют.

"В прошлом главный упор делался на сексуальной эксплуатации, и большинство жертв были женщинами", - говорит Пэйн.

Но теперь, по информации благотворительных организаций, все чаще в рабские условия труда попадают мужчины.

Зачастую подневольный труд мужчин не попадает в официальную статистику. Hestia объясняет это так: "Из-за стыда и унижения жертвы эксплуатации-мужчины вряд ли сообщают о совершенном в их отношении преступлении".

ЖЕРТВЫ РАБСТВА В НАШИ ДНИ Данные о пострадавших в Британии, предоставленные Национальным агентством по борьбе с преступностью 51% из них - женщины 48% мужчины 1% трансгендеры SALVATION ARMY

В результате у мужчин выше риск того, что их могут продать другой преступной группировке.

Банды и картели в Британии, по информации экспертов, имеют возможность перемещать по стране эксплуатируемых людей. Им удалось добиться в этом высокой организации.

"Я сбежал из дома в Шотландии и снова был вынужден жить на улице. Однажды ко мне подошел незнакомец и предложил поработать на него, - говорит Тими Пеппл. - Я согласился и оказался в еще худших условиях. Как говорится, из огня да в полымя. Меня били, у меня из носа и рта текла кровь, но я не мог пойти в полицию, потому что мне угрожали".

Пепплу в итоге удалось сбежать с третьей попытки. Ему оказали помощь, а в отношении так называемого "босса" начато расследование.

Удалось вызволить из рабства и Тран Ван Нама. Сейчас он ожидает решения британских властей относительно своей просьбы о политическим убежище.

Хосе Ариас сумел сбежать по дороге на работу. "Я просто бежал час, не оглядываясь", - сказал он. Он укрылся в недорогом хостеле, и один из родственников купил ему билет в Эквадор.

"Я и представить не мог, что обещание лучшей жизни станет равносильно пожизненному приговору, - говорит он. - Невозможно представить, что можешь в наши дни стать рабом".

Image caption В рамках кампании по борьбе с рабством были выпущены плакаты

Британия находится в авангарде борьбы с искоренением рабства в мире, после того как в 2015 году после принятия парламентом постановления о борьбе с современным рабством было решено наказывать пожизненно преступников, торгующих людьми, и строже следить за работодателями.

Власти расследуют все больше случаев эксплуатации.

Но является ли это следствием более пристального внимания к проблеме или ростом количества пострадавших?

"Справедливы оба предположения, - говорит Пэйн. - Сейчас удается более точно выявлять и сообщать в полицию о подобных случаях, но эта деятельность [эксплуатация людей] является очень выгодной, и с каждым годом этим занимается все больше людей".

Имена героев и названия мест иземенены.