"Я бежал час, не оглядываясь": современное рабство в Британии
Тими Пеппл приехал в Британию в поисках лучшей жизни, но вскоре остался без денег и ночлега. В отчаянии он обратился за помощью к знакомым - выходцам из Нигерии.
"Они сказали, что решат мои проблемы", - рассказывает 28-летний мужчина.
Тими отправили в шотландский город Абердин работать на так называемого "босса".
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У него забрали документы. Его поселили на полу в доме, уже заполненном молодыми нигерийцами.
Днем он убирался в доме, а по вечерам работал в местном клубе, где чистил туалеты и продавал одеколон и леденцы.
"Босс приходил каждый вечер и забирал все заработанные деньги", - рассказывает он.
Это лишь одно из более чем 2200 преступлений, связанных с рабством, зарегистрированных британской полицией с апреля 2016 по апрель 2017 года.
Это на 160% превышает показатели предыдущего года.
Организации, ведущие борьбу с рабством в Британии, утверждают, что реальные цифры могут быть еще выше - порядка 13 тыс. случаев.
Лондон является одним из растущих центров современного рабства, предупреждают благотворительные организации, отмечая, что абсолютное большинство жертв - мигранты.
Международные группировки
Найти порабощенных людей несложно. Они есть повсюду. Они за гроши работают на автомойках, стройках и в косметических салонах.
Большинство приехали в Британию по доброй воле. В их числе Хосе - отец четырех детей из Эквадора, которому пообещали работу на стройке.
"В первый день работы меня отправили чистить туалеты в большом офисе. Мне говорили, что это временная работа, но проходили недели, а ничего не менялось".
Хосе поселили в комнату, в которой проживали пять человек, и ничего не платили за работу.
"Мне говорили - не волнуйся, тебе деньги не нужны, мы тебя кормим".
Как и в случае Хосе, все больше мигрантов обманывают, заманивают в ловушку и обменивают, рассказывает сотрудник "Армии спасения" Диан Пэйн, которая занимается борьбой с рабством.
Благотворительная организация Hestia, также оказывающая помощь попавшим в рабство людям, сообщила, что ей приходится работать с людьми со всего мира.
В 2017 году в 35% случаев жертвы эксплуатации были выходцами из Албании, затем Нигерии (17%), Вьетнама (6%) и Индии (5%).
Также в рабство зачастую попадают китайцы, поляки, румыны и пакистанцы.
СОВРЕМЕННОЕ РАБСТВО В ЛОНДОНЕ
Страны, из которых чаще всего приезжают жертвы
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1. Албания
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2. Нигерия
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3. Вьетнам
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4. Индия
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5. Китай
Из Албании чаще всего в рабство попадают женщины, которых в Британии сексуально эксплуатируют.
Выходцы из Вьетнама - это чаще всего мужчины и сироты, которых заставляют работать на складах и фермах по выращиванию марихуаны.
Нигерийцы, как правило, оказываются в косметических салонах, магазинах и частных домах.
"Обычно в своей стране у них аккумулируется огромный долг, после чего им предлагают помощь с финансами, если они приедут в Британию на работу", - говорит Диан Пэйн.
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Более 40,3 млн
человек попали в рабство в прошлом году по всему в миру
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155 млрд долларов - примерный доход, который приносит рабство в мире
Именно это и произошло с 30-летним вьетнамцем Тран Ван Намом. Когда его рыбацкая шхуна получила повреждение, он обратился за финансовой помощью к местной преступной группировке. Взамен он предложил свой труд.
"Я работал, выплачивая им по 20 долларов в день, но так продолжалось недолго", - рассказал он Вьетнамской службе Би-би-си.
Однажды к нему домой пришли четыре человека и заставили его поехать в Британию.
В итоге он начал работать нелегально, пакуя коробки с DVD-дисками на складе. После неудачной попытки бегства его заполучила другая преступная группировка, которая выращивала марихуану на ферме.
"Они жестоко били меня железной палкой и приковывали цепями. Каждый день я жил в страхе".
Постепенно меняется не только количество стран, выходцы из которых попадают в Британии в рабство. Меняется также и типаж людей, которых эксплуатируют.
"В прошлом главный упор делался на сексуальной эксплуатации, и большинство жертв были женщинами", - говорит Пэйн.
Но теперь, по информации благотворительных организаций, все чаще в рабские условия труда попадают мужчины.
Зачастую подневольный труд мужчин не попадает в официальную статистику. Hestia объясняет это так: "Из-за стыда и унижения жертвы эксплуатации-мужчины вряд ли сообщают о совершенном в их отношении преступлении".
ЖЕРТВЫ РАБСТВА В НАШИ ДНИ
Данные о пострадавших в Британии, предоставленные Национальным агентством по борьбе с преступностью
51%
из них - женщины
48%
мужчины
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1% трансгендеры
В результате у мужчин выше риск того, что их могут продать другой преступной группировке.
Банды и картели в Британии, по информации экспертов, имеют возможность перемещать по стране эксплуатируемых людей. Им удалось добиться в этом высокой организации.
"Я сбежал из дома в Шотландии и снова был вынужден жить на улице. Однажды ко мне подошел незнакомец и предложил поработать на него, - говорит Тими Пеппл. - Я согласился и оказался в еще худших условиях. Как говорится, из огня да в полымя. Меня били, у меня из носа и рта текла кровь, но я не мог пойти в полицию, потому что мне угрожали".
Пепплу в итоге удалось сбежать с третьей попытки. Ему оказали помощь, а в отношении так называемого "босса" начато расследование.
Удалось вызволить из рабства и Тран Ван Нама. Сейчас он ожидает решения британских властей относительно своей просьбы о политическим убежище.
Хосе Ариас сумел сбежать по дороге на работу. "Я просто бежал час, не оглядываясь", - сказал он. Он укрылся в недорогом хостеле, и один из родственников купил ему билет в Эквадор.
"Я и представить не мог, что обещание лучшей жизни станет равносильно пожизненному приговору, - говорит он. - Невозможно представить, что можешь в наши дни стать рабом".
Британия находится в авангарде борьбы с искоренением рабства в мире, после того как в 2015 году после принятия парламентом постановления о борьбе с современным рабством было решено наказывать пожизненно преступников, торгующих людьми, и строже следить за работодателями.
Власти расследуют все больше случаев эксплуатации.
Но является ли это следствием более пристального внимания к проблеме или ростом количества пострадавших?
"Справедливы оба предположения, - говорит Пэйн. - Сейчас удается более точно выявлять и сообщать в полицию о подобных случаях, но эта деятельность [эксплуатация людей] является очень выгодной, и с каждым годом этим занимается все больше людей".
Имена героев и названия мест иземенены.