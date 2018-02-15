Богатые русские возвращают деньги на родину: во что они их вкладывают

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Российские банки и компании по управлению активами заявляют о резком притоке средств в начале этого года. В управляющих компаниях и банках рассказали Би-би-си о том, почему богачи стали возвращать деньги в Россию и куда они их вкладывают.

В начале недели глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова сообщила на пресс-брифинге, что на фоне ожидания санкций состоятельные клиенты начали переводить деньги в Россию. Sberbank Private Banking - это отделение госбанка, которое как раз и занимается управлением средствами богатых клиентов, порог входа туда составляет 100 млн рублей (1,72 млн долларов).

По словам Тюриковой, приток средств в январе вырос в три раза по сравнению с началом 2007 года, написали "Ведомости". Основной приток средств был из Швейцарии, уточнила она.

В среду о такой же тенденции сообщила управляющая компания "Альфа-капитал". Речь идет о рекордном притоке средств клиентов в январе-начале февраля, передают РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Ирину Кривошееву. Приток превысил 11 млрд рублей (190 млн долларов), что примерно в четыре раза выше, чем было в тот же период прошлого года.

"С конца прошлого года мы видим существенный приток капитала, в том числе из-за границы", - подтвердили Би-би-си в пресс-службе Альфа-банка.

В инвестиционных компаниях "Атон" и "БКС Ультима Private Banking", также занимающихся управлением средств состоятельных клиентов, сообщили Русской службе Би-би-си, что наблюдали приток средств клиентов весь прошлый год.

"В целом 2017 год был рекордным по притоку клиентских активов - рост на 53%, а самым быстрорастущим сегментом клиентов стали счета с активами от 10 млн долларов (+67%)", - рассказал заместитель генерального директора "Атон" Григорий Седов.

Почему богатые россияне начали переводить деньги в Россию?

Правительство России в последние годы проводит политику по борьбе с офшорами, а с марта 2018 года в России начинается новый этап амнистии капиталов, которая позволит многим бизнесменам легализировать свои капиталы, находящиеся за границей.

В числе причин, которые заставляют состоятельных россиян возвращать средства в Россию, финансисты называют угрозу персональных санкций со стороны США. Еще одна - западные банки все активнее придерживаются принципа "знай своего клиента" и потому задают состоятельным клиентам все больше вопросов, в том числе о происхождении капитала. Санкции или включение в "кремлевский доклад" только увеличивает вероятность проверок.

Седов из "Атона" говорит, что россияне уже не первый год сталкиваются с необходимостью отвечать на большое количество вопросов, связанных с источником происхождения капитала. Это же подтверждает Кривошеева из "Альфа Капитала". "Клиенты, возможно даже из санкционных списков, понимая - а вдруг будут дополнительные вопросы, а вдруг не выпустят какую-то часть средств, - думают: "Может, правильнее диверсифицировать, вернуть какую-то часть средств", - объясняла она (цитата по РИА Новости).

Во что вкладывают деньги состоятельные русские?

Состоятельные клиенты чаще всего выбирают консервативный подход к инвестициям, уверен Антон Рахманов, управляющий директор по развитию продуктового предложения блока "Управление крупным частным капиталом" Альфа-банка. Они чаще всего "больше стремятся сохранить капитал и получить стабильный, прогнозируемый рентный доход", чем получить быстрый и высокий доход, объясняет он.

"Состоятельные россияне выбирают акции, облигации, недвижимость, а также структурные продукты (к примеру, сочетание депозитов, акций, драгметаллов и т. д. - Би-би-си)", - добавляет он.

По его словам, у клиентов есть интерес к инвестициям в рублях.

Привилегированные клиенты 70-80% своих сбережений вкладывают в облигации, сказал вице-президент "БКС Ультима Private Banking" Марат Аляутдинов.

Согласно отчету "Атона" за прошлый год, фаворитами у состоятельных клиентов действительно стали облигации, а интерес к акциям упал. Также резко снизились вложения в валюту - доллар и евро.

"Инвесторы много ожидали от 2017-го после удачного для акций 2016-го и победы Трампа на выборах в США. Тем не менее рынок упал в I полугодии 2017 года на фоне ухудшения российско-американских отношений, что привело к снижению интереса к акциям. На первый план вышли инструменты с фиксированной доходностью - доля облигаций подскочила на 17 п.п., а евробондов - на 4 п.п.", - говорилось в отчете.

Среди акций, согласно отчету, клиенты предпочитали бумаги нефтегазовых и металлургических компаний. В этих секторах больше акций обращается на рынке, а ликвидность выше. Отдельно в отчете отмечаются акции "Сбербанка" и "Роснефти" как наиболее ликвидные на рынке. Состоятельных клиентов предсказуемо привлекают компании, выплачивающие высокие дивиденды по акциям, говорится в отчете "Атона".

Покупают ли клиенты цифровую валюту?

В Альфа-банке подтверждают, что состоятельные клиенты инвестируют в различные криптовалюты, но массового характера такие инвестиции не имеют.

Аляутдинов отмечает, что цифровые валюты становятся популярными у инвесторов в последнее время. Но он считает, что это, скорее, спекуляция, чем инвестиция: вложения в криптовалюты могут принести большую прибыль, но и потенциально большие убытки.

"Состоятельные же клиенты - это в основном люди в возрасте, и не особо хотят участвовать в подобного рода авантюрах. Но, я уверен, что в будущем мы увидим что-то подобное, но более продвинутое", - полагает Аляутдинов.

Сбербанк ранее сообщал, что его "дочка" в Швейцарии планирует запустить торговые операции с криптовалютами в этой стране. Подобную возможность банк будет предоставлять пока только юридическим лицам.

"В России мы не можем торговать, но мы хотим удовлетворять интересы клиентов, поэтому считаем, что у нас должен быть доступ стратегический к любым видам услуг, продуктам", - заявил в конце января руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB Андрей Шеметов.