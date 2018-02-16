"Меня хейтят без остановки": Мединский об отставке, Шевкунове и деньгах Серебренникова

Media playback is unsupported on your device "Планы - это разочарование": Мединский о карьере, СМИ и "Фейсбуке"

Министр культуры Владимир Мединский стал одним из самых обсуждаемых членов правительства третьего срока Владимира Путина. Он рассказал Русской службе Би-би-си о том, почему считает себя похожим на историка Василия Ключевского и где собирается работать дальше.

Назначение министром культуры бывшего пиарщика и депутата-единоросса Владимира Мединского после президентских выборов 2012 года стало одним из самых неожиданных в правительстве, которое возглавил Дмитрий Медведев.

Его называли креатурой Владислава Суркова, который до 2011 года отвечал за внутреннюю политику в администрации президента, и режиссера Никиты Михалкова - одного из самых влиятельных людей в российской культурной индустрии.

Согласно опросу ВЦИОМ, в конце прошлого года граждане оценивали его работу на 3,2 балла - выше, чем у большинство его коллег. А возглавляемое им ведомство каждый месяц оказывается в центре скандала.

Новый кабинет министров будет сформирован через несколько месяцев: после выборов президента.

Би-би-си: Давайте мысленно вернемся на шесть лет назад, когда вы стали министром культуры.

Владимир Мединский: Чуть меньше.

Би-би-си: Вы и сами можете помнить, что ваше назначение было воспринято в культурной среде с удивлением, потому что вы не были человеком из культурной индустрии, до этого не работали в исполнительной власти, а были, скорее, известны, как писатель, пиарщик, депутат…

В.М.: У вас как компания называется? Би-би-си? Я восемь лет был депутатом Государственной думы, а до этого достаточно много лет занимался политической работой, например, был одним из руководителей московской организации правящей партии.

Скажите, человек, который восемь лет был MP (Member of Parliament, членом парламента. - прим. Би-би-си.) в Британии, а до этого был главой лондонского отделения Консервативной партии, считается новичком в политике?

Би-би-си: То есть это было чисто партийное назначение?

В.М.: Я задаю вам вопрос. Это новичок или нет? Наверное, нет. Более того, это самый логичный путь для любого политика, который работает в партии, работает два полных срока в парламенте, причем на завершающем этапе я был председателем комитета по культуре в Госдуме. Недолгий срок, но тем не менее. Я оказался на этой должности, потому что активно работал над многими культурными законопроектами.

Би-би-си: Вы хотели стать министром культуры?

В.М.: Нет. Я даже не думал об этом никогда. Предложение было для меня неожиданным. Но безусловно, мне представлялось, что это одна из самых интересных работ, которые могут быть в мире.

Би-би-си: А от кого предложение было? Лично от Медведева? Как происходил процесс назначения?

В.М.: Давайте детали процесса я буду описывать в мемуарах на пенсии. А так у меня было, естественно, детальное собеседование, подробное, очень внимательное, с руководителем правительства и с президентом. И, конечно, для меня было огромной честью, что мне сделали подобное предложение с большим авансом, который я старался все эти годы оправдывать. И стараюсь по сей день.

Би-би-си: А вы бы сами себя на это место назначили?

В.М.: Я даже в кошмарном сне не могу сам себя представить на таких сверхответственных и сверхтяжелых должностях. Поэтому этот вопрос совершенно нелепый.

Человек, политик, который готов занять любое кресло, должен быть очень уверен в своих силах. Я - нет.

Би-би-си: А вы сами как считаете, вам какое министерство или ведомство больше подходит? Условно, если бы вы могли любое кресло занять, сейчас или тогда, вы бы какое выбрали?

В.М.: Я совершенно не готов занимать любое кресло. Потому что любая из работ в правительстве требует высокой степени профессионализма и специализации. Поэтому человек, политик, который готов занять любое кресло, должен быть очень уверен в своих силах. Я - нет.

Би-би-си: Хорошо. Прошло шесть лет. Назовите три своих удачи и три неудачи. Что получилось, а что - нет?

В.М.: У меня гораздо больше трех удач, как и у любого работающего управленца. И, наверное, гораздо больше трех неудач. Какой у них рейтинг, мне тяжело объяснить. Я считаю всегда большой неудачей невозможность зачастую объяснить, что мы делаем хорошего. Потому что это никому не интересно. Ведь людей интересует, не когда человека укусила собака, а когда человек укусил собаку.

Я могу вам сейчас долго рассказывать об огромных успехах министерства в части повышения посещаемости музеев, о росте музейных коллекций, учете музейных фондов. У нас, например, не были учтены музейные фонды шесть лет назад. Я могу долго рассказывать о том, что за эти пять-шесть лет министерством был создан единый реестр…

То есть, к сожалению, в чем-то Трамп прав. СМИ не интересуют хорошие правдивые новости. Это проблема.

Я, кстати, недавно об этом журналистам рассказывал. Мне задали два вопроса, что у вас с реестром памятников, и что-то спросили про фильм "Смерть Сталина". Я долго рассказывал про реестр памятников, что было изначально 300 памятников в реестре, а за пять лет нам удалось создать систему, и сейчас в реестр внесено 143 тысячи памятников, то есть практически все.

А потом одной фразой ответил, что по этому кинофильму у меня нет комментариев. Там была группа журналистов. Вторую фразу написали все, а потом ее многократно, не раз перепутав по ходу дела, повторили. А про первую написали одну заметку, и никто ни разу ее не перепечатал. То есть, к сожалению, в чем-то Трамп прав. СМИ не интересуют хорошие правдивые новости. Это проблема.

Би-би-си: Ну вот представьте, что вы сейчас смотрите на последние пять лет глазами стороннего наблюдателя. Одним предложением как бы вы описали это время, эту культуру и себя?

В.М.: Не хочу это описывать одним предложением. Давайте лучше оценки будете давать вы. А яркие фразы приятно придумывать потом, когда пишешь мемуары. Как известно, 90% афоризмов Черчилля придумано им впоследствии или придумано за него.

Би-би-си: А вы уже пишете мемуары?

В.М.: Нет. Времени нет. Это вы такие вопросы задаете, что по-другому и не ответишь.

Про российское кино и "Смерть Сталина"

Би-би-си: Вот вы сами и произнесли название фильма "Смерть Сталина".

В.М.: Я скажу так, что никакого внимания общественного к этой теме нет вообще. Мы даже проводили небольшие замеры социологические - людей эта тема не интересует в принципе. Эта тема интересует узкую группу перевозбужденных журналистов. Даже не журналистов, журналист - это профессионал.

Каждый же, кто завел аккаунт в "Фейсбуке" и научился тыкать пальцем в клавиатуру, считает себя, как минимум, выпускником журфака университета. Что не так. Вот эта вот братия, как Николай Гоголь говорил, бумагомараки, щелкоперы. А сейчас, наверное, - какие-то клавишевтыкатели.

Я думаю, что они комментируют это все от излишней праздности. Час назад меня замучили необходимостью прокомментировать, как грозное Министерство культуры перенесло прокат какого-то очередного голливудского фильма, какой-то марвеловский комикс. Я даже сам заинтересовался, что же такого мы учудили. Оказалось, никто ничего не переносил. С самого начала с "Диснеем" договорились об определенной дате проката, но разве кого-то интересует дата? Не было факта переноса, не было даже заявки на дату.

Это я про новую историю, называется "Мстители". Они в разных странах, как и любые премьеры, выходят в разные даты. Разные рынки - разные даты. На одних рынках "Мстители" выходят 3 мая, а на российском рынке, поскольку обычно 9 мая и предшествующие дни - эта такая неделя памяти, компания-прокатчик очень разумно премьеру назначила на другую дату, чуть попозже. И все: "Министерство культуры уничтожает "Марвела".

Би-би-си: Все-таки давайте вернемся к "Смерти Сталина".

В.М.: Вот видите опять. Вот вы не можете задать вопрос, как растет популярность филармонии в России? Хотите расскажу?

Денис Мацуев говорит, что когда дает концерты в Европе, что его аудитория 60 плюс, а когда дает концерты в России - то самая разная аудитория, и больше всего молодежи в России. Это взгляд со сцены, не из кабинетов минкульта. И у нас посещаемость филармонических концертов за пять лет выросла почти на 30%.

Если речь идет о театрах, то это порядка 40 миллионов билетов в театры в год, это рост приблизительно на 15% по стране. В музеях где-то около 60% рост посещений за пять лет. Вот об этом пишите.

А вы все: "Смерть Сталина". Кого в стране это интересует?

У нас в музеи ходит больше людей, чем на футбол, в абсолютных цифрах. Только российское кино за прошлый год - 55 миллионов зрителей, рост продаж российского кино за пять лет - плюс 120%. Это самый большой рост продаж в истории российского кино. Не знаю, может, во времена Эйзенштейна было больше, база была меньше.

Би-би-си: А с чем вы достижения сравниваете? С уровнем советского кинематографа?

В.М.: Невозможно себя сравнивать с уровнем советского кинематографа, потому что он работал в условиях полного отсутствия конкуренции. Как сравнивать?

Би-би-си: То есть сейчас наша культура лучше, потому что она развивается в условиях конкуренции?

В.М.: В условиях абсолютно свободной, незащищенной конкуренции, избыточного открытого рынка. Если мы посмотрим европейский пример, как в Европе защищают культуру, то там гораздо жестче протекционизм, чем в России.

Би-би-си: Вы поэтому просили вице-премьера Ольгу Голодец поддержать вашу инициативу о том, чтобы ограничить число показов иностранных фильмов и дать свободу отечественным?

В.М.: Поясняю. Некоторые журналисты не могут фразу до конца расшифровать, им что-то говорят, а другие потом повторяют. Речь идет не о поддержке российского кино, а об ограничении количества сеансов одного фильма - любого, российского, голливудского - в кинотеатре в данный момент. У нас если кинотеатр одно- или двухзальный, и выходит какая-то голливудская новинка, то дистрибьютор продавливает благоприятствование этой новинке, и она под себя забирает до ⅔ сеансов. Человек приходит в кинотеатр, а выбрать нечего.

Би-би-си: Вот так же было с фильмом "Крым", например.

В.М.: Нет. Давайте посмотрим. (Открывает электронную базу) Я думаю, максимум он имел процентов 25. В то время как голливудские фильмы, у них просто ресурс давления другой. Один из голливудских фильмов в день премьеры в отдельные моменты имел до 70% сеансов. Это неправильно.

Вот "Крым". Семь тысяч сеансов в день. Ну, я могу сказать, что это не больше 25%. Если бы все фильмы имели до 30%, хотя бы выбор из трех фильмов был, а не из одного.

Би-би-си: Вы давно про эту идею говорите, почему она так и не реализована?

В.М.: Я не очень давно об этом говорю, я первый раз об этом сказал в декабре. С тех пор мы пытаемся этот законопроект согласовать с ведомствами. Не получается пока, не поддерживают, не знаю.

Все равно что приходишь в магазин, а там только "Кока-кола", даже "Пепси-колы" нет.

Индустрия как раз поддерживает эту идею, потому что производители не могут попасть на экран. Все равно что приходишь в магазин, а там только "Кока-кола", даже "Пепси-колы" нет.

Би-би-си: А как же та самая Ассоциация владельцев кинотеатров, которая выступала с обвинениями во вмешательстве в их деятельность? Они явно будут недовольны.

В.М.: Ассоциация владельцев кинотеатров - это голый, чистый бизнес. Им все равно, что продавать, им лишь бы поуспешней. В данном случае мы защищаем интересны кинопроизводителей, которые хотят получить доступ к экрану, и защищаем интересы зрителей, которые должны иметь выбор.

Би-би-си: Ассоциация владельцев кинотеатров вас недавно обвинила в цензуре.

В.М.: Серьезно?

Би-би-си: Да. И вы им даже ответили: "У нас кого ни тронь, все начинают орать про цензуру". И за последние несколько лет количество обвинений в ваш адрес от разных людей растет.

В.М.: И?

Би-би-си: Как вы на это реагируете?

В.М.: Как я могу реагировать, это же неправда. А еще я пью кровь младенцев по утрам. Это обвинения из той же серии.

Би-би-си: То есть вам все равно?

В.М.: Ну это просто ложь. Какая цензура? Что такое цензура? Вы мне на вопрос ответьте. Цензура - это предпросмотр произведения с целью принятия решения органом цензуры. У нас в стране таких предпросмотров не существует, поэтому никакой цензуры нет. Поэтому все остальные разговоры от Лукавого.

Би-би-си: А как же история с прокатным удостоверением фильма "Смерть Сталина"?

В.М.: Вы что-нибудь знаете, кроме "Смерти Сталина"?

Би-би-си: Министерство культуры смотрит фильм "Смерть Сталина" и говорит, все в порядке, нарушений закона нет, выпускайте. После чего выступает какая-то группа общественных деятелей, и министерство культуры выдает противоположное решение. Вот что вообще произошло? Почему за три дня кардинально поменялась оценка одного и того же произведения?

В.М.: Есть прокатный отдел: одна-две тетушки в департаменте кино, которые практически на ускоренной перемотке (это я немного утрирую) просматривают несколько фильмов в день и смотрят, есть ли там нарушения законодательства - порнография, экстремизм и так далее. Кое-что они иногда могут проглядеть. Они посмотрели этот фильм и сказали, что, вроде, все нормально. Но поскольку к тому времени вышли тизеры, к нам пошел поток обращений: "Требуем более тщательного разбирательства".

Можно было бы посадить двух-трех человек и еще раз посмотреть, но я сказал - это история шумная и публичная, и я приглашаю общественный совет, депутатов комитета по культуре, Союз кинематографистов, ветеранов, еще кого-то. Пришло человек 200. Ни один из них после просмотра не сказал, что фильм безупречен. Все сказали, что это спорное произведение, в нем много того, что может оскорбить наших ветеранов. Выход фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы может быть воспринят как вызов, троллинг по отношению к памяти войны.

Би-би-си: То есть это фильм экстремистский, он может подпасть под статью об экстремизме?

В.М.: Все сказали, что вопрос не должен решать отдел проката, а фильм надо отдать на дополнительную юридическую экспертизу. И мы сказали: "Хорошо". Поэтому мы отдали на дополнительную юридическую экспертизу, когда она будет сделана - примем окончательное решение.

Правообладатель иллюстрации Viktor Drachev/TASS Image caption Британская комедия "Смерть Сталина" сатирически рассказывает о том, что случилось с правящей верхушкой СССР после смерти вождя

Би-би-си: А вы на суд не собираетесь по этому фильму?

В.М.: Мне что делать больше нечего? Давайте больше про это не будем говорить. Хотите про филармонию? Не хотите? Хотите про реставрацию?

Би-би-си: Общественность возмутилась против "Смерти Сталина", и вы его отложили. Но при этом почти весь прошлый год люди молились против фильма "Матильда", общественность присылала вам запросы. В чем разница? Почему в одном случае вы прислушались к общественности, а в другом- нет?

В.М.: Был точно такой же общественный просмотр. Такое же обсуждение, и буквально один-два человека были против того, чтобы фильм выпускали в прокат. Все остальные пожали плечами и сказали, что спорить не о чем. Кроме того, была даже не одна, а несколько юридических экспертиз, и все они сказали, что нарушения закона нет. Абсолютно такая же процедура, как и с упомянутым фильмом. Ничего в подходе министерства культуры не изменилось, это не было волюнтаристским подходом одного чиновника. Просто с фильмом "Матильда" это произошло заранее, и у нас было больше времени для разгона.

Про медведей и "Калашников"

Би-би-си: В последнее время российское политическое руководство сокрушается, что Россию на Западе воспринимают не так, как им бы хотелось: все еще как медведя, но если не с балалайкой, то с автоматом. А вы говорите, что "Калашников" - это российский бренд, ставите памятники тиранам.

В.М.: Каким тиранам? Есть бюст Ивану Грозному на Аллее правителей, но там все правители, там нет исключений. Мы не считаем, что не нужно вычеркивать какие-то элементы истории, мы должны свою историю знать и извлекать свои уроки из нее. Я просто вспомнил памятник Кромвелю напротив парламента, вот уж тиран был, что вы не сносите? Он вырезал, по-моему, значительную часть ирландцев. То, чему преступный режим Кромвеля подвергал Ирландию, затмевает 1937 год в России.

Би-би-си: На образ России за рубежом тратят довольно много денег, начиная от телеканала Russia Today и заканчивая гуманитарными инициативами. Но при этом вы заявляете, что авангардное искусство не российский конек, и Россия культивируем какие-то спорные моменты биографии лидеров, и Калашников у стоит с автоматом в центре Москвы. Вам не кажется, что вы сами культивируете образ этого медведя с балалайкой?

В.М.: One moment (один момент. - Би-би-си.). Россию везде воспринимают по-разному. Кому-то близок образ с балалайкой, а кому-то - маэстро Гергиев с дирижерской палочкой, кому-то - образ спортсменов, кому-то - нашего президента. Вот никаких комплексов неполноценности быть не должно. Вы говорите, Россия тратит много денег на свой образ за рубежом, я считаю, что Россия тратит исключительно мало денег на свой образ за рубежом - должна тратить гораздо больше и денег, и усилий. Именно с целью донесения правдивой информации о нашей стране, культуре ее и политике.

О том, какое искусство близко русскому человеку

Би-би-си: В своей лекции на Культурном форуме в Петербурге вы сказали, что русскому человеку чуждо авангардное искусство, что оно в России отмирает, что русскому человеку нравится все красивое и традиционное.

В.М.: Когда в ЦДХ проходили выставки классического искусства - Серов, Айвазовский - знаете, что там творилось? Это просто стало феноменом. Группа "Ленинград" перепела собственную песню: "Ходили я и Вова, на выставку Серова". Было по полмиллиона [человек] на каждой выставке. А вот сейчас на тех же площадях завершилась выставка Московского биеннале современного искусства, и как-то нет большого ажиотажа.

Я современное искусство не люблю, хотя должен.

Би-би-си: А в "Гараже" видели какой ажиотаж был?

В.М.: Ну нельзя сравнивать "Гараж" и "Третьяковку" по той причине, что "Гараж", гораздо меньше. "Третьяковку" надо сравнивать с "Третьяковкой". Вот когда там был Айвазовский, посещаемость и ажиотаж вокруг был в сто раз тысяч раз больше, чем на неплохом биеннале современного искусства. Я современное искусство не люблю, хотя должен. Но это говорит только об одном, что наш зритель - он так воспитан, он консервативен, он приемлет классические ценности в искусстве. Это возвращаясь к лекции, там я говорил, наверное, об этом. Хотя мы открываем наши двери и для одного, и для другого.

Би-би-си: Вопрос в том, почему вы в своей лекции взяли и смели всех в одну кучу, всех россиян, что они все такие традиционные?

В.М.: Ну что вы из меня монстра делаете, никого я не сметал. Я вам про статистику говорю. Мы уделяем внимание и одному, и другому. Но в приоритете у нас, безусловно, то, что является каноном, что уже доказало свое право на госсубсидирование. Но мы всегда оставляем нишу для экспериментов.

О судьбе Исаакиевского собора

Би-би-си: Вопрос про традиционные ценности - Исаакиевский собор. В начале того года вокруг собора был жуткий скандал после сообщений о его передаче РПЦ, все переживали, но прошел год, и ничего не случилось. Вы все еще ждете заявки на собор или вы уже об этом не думаете?

В.М.: Я ничего не жду, никакой заявки. Потому что Исаакиевский собор - это музей в подчинении города Санкт-Петербурга, это региональный музей. Этот вопрос рассматривает правительство города Санкт-Петербурга.

Би-би-си: Вам все равно, отдадут его или не отдадут церкви?

В.М.: Конечно, не все равно. Мы свою позицию изначально высказали. Принципиальным вопросом является не кто балансодержатель здания, а на каких условиях осуществляется правовладение, правосодержание этого здания, кто несет ответственность за реставрацию, режим работы, сохранность музейных ценностей, оплату коммунальных услуг, допуск посетителей. Надо обсуждать вот эту историю.

Би-би-си: Но в течение года этого так и не обсудили. Скажите, об этом вообще еще идет речь?

В.М.: Не знаю, не могу даже сказать. Просто на мой взгляд надо обсуждать не форму, а содержание.

Би-би-си: А ваш рецепт какой? У кого что должно быть на балансе, кто что должен содержать?

В.М.: А я не готов сейчас дать рецепт. Это очень серьезный вопрос, затрагивающий интересы миллионов людей. И щелчком готовый рецепт предлагать неправильно. Мы когда рассматриваем любой имущественный вопрос, мы исходим из того, что будет лучше людям.

Би-би-си: Но прошел год, и у вас были возможности начать этот диалог и начать эту дискуссию.

В.М.: Сторонами дискуссии является правительство Санкт-Петербурга и общественная организация Епархия по Петербургу. (имеется в виду епархия Русской православной церкви. - Би-би-си.)

Би-би-си: То есть ваше мнение не будет учитываться?

В.М.: Секундочку. Диалог должен быть между ними.

Би-би-си: И вас в этом диалоге не будет, если он состоится?

В.М.: Мы высказываем свою позицию, но это их имущественные отношения. Но на данном этапе дискуссии между ними нет. Может, решили отложить или интерес потеряли, я не знаю. Нет смысла это сейчас обсуждать.

О "духовнике" культуры

Би-би-си: Влияние РПЦ на культуру стало своеобразным трендом прошлого года. Была история с "Матильдой", даже в деле Серебренникова, по слухам, фигурировал Тихон Шевкунов, который якобы просил о его аресте. Недавно министерство подписало вполне официально соглашение с патриаршим советом по культуре.

В.М.: Про Серебренникова - это вранье. Тему закроем. Точку надо поставить. С "Матильдой" - церковь не высказывала своего официального отношения никакого. Были обращения отдельных граждан.

Би-би-си: Митрополит Иларион, критиковавший фильм, для вас не церковь?

В.М.: Владыка Иларион - один из высших иерархов церкви, который высказывал свою личную позицию. И, кстати, не призывал ни к какому запрету.

Би-би-си: Владыка Тихон призывал. Он сказал, что если бы мог запретить, он бы запретил.

В.М.: Тоже один из высших иерархов церкви, который тоже высказывал свою личную позицию. Никаких официальных обращений церкви в наш адрес, никакого давления или вмешательства не было. Это была абсолютно светская юридическая тема. Церковь в этом отношении всегда ведет себя исключительно тактично.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Министр культуры называет себя единомышленником епископа Тихона

Би-би-си: Какие у вас отношения с Шевкуновым? Как вы часто общаетесь?

В.М.: Часто ли общаемся? Это один из самых глубоких и образованных людей, которых я знаю!

Би-би-си: Вы считаете себя людьми, которые мыслят в одном русле?

В.М.: Да.

Би-би-си: Насколько епископ действительно близок к Путину, как вы думаете?

В.М.: Не ко мне вопрос. Но надо понимать, что он возглавляет совет по культуре РПЦ. На светском языке - он является министром культуры Русской православной церкви.

Би-би-си: Совет по культуре очень много мелькает в новостях в последний год, и возникает ощущение, что это нечто сросшееся с министерством культуры.

В.М.: Нет, просто они много работают.

Би-би-си: Вы были знакомы с владыкой Тихоном до министерского поста?

В.М.: Я был с ним знаком до министерского поста, но не близко. Сейчас, конечно, чаще работаем вместе. Я могу, как человек увлекающийся историей, привести пример светского проекта, который курирует патриарший совет по культуре. Это проект "Россия - моя история". Мне он очень нравится. Популярно, интересно, просто, ярко. Берешь детей и ведешь на урок истории туда - великолепно.

Би-би-си: А минкульт принимал участие в этом проекте?

В.М.: Да, на самом старте принимали небольшое участие в организации первых выставок в Манеже. Потом владыке удалось найти внебюджетное финансирование, и больше мы уже бюджетными средствами не помогали.

Би-би-си: Бизнесмен Сергей Пугачев в фильме "Дождя" рассказывал, что он общается с Тихоном и как-то говорил с ним по телефону, и тот ему ответил: "Прости, не могу сейчас говорить, меня Мединский три часа уже в коридоре ждет". Правда было такое, что вы по три часа ждете владыку?

Никто никого не ждет в коридоре. Никогда. Я вообще стараюсь, чтобы меня поменьше ждали.

В.М.: Так хочется сказать: "Здоров ли он?" (Сергей Пугачев - Би-би-си.)

Би-би-си: А кто кого ждет в коридоре? Вы Тихона или он вас?

В.М.: Никто никого не ждет в коридоре. Никогда. Я вообще стараюсь, чтобы меня поменьше ждали.

О деле Серебренникова

Би-би-си: После того, как Серебренникова арестовали, многие деятели культуры говорить о том, что заниматься "чисто и прозрачно" искусством в России очень сложно: законы плохие, денег нет.

В.М.: Да что вы? Не может быть.

Би-би-си: Авдотья Смирнова говорила об этом, и Владимир Толстой рассказывал, что деятели культуры часто вынуждены идти на мелкие нарушения. Вопрос: почему многие деятели культуры нарушают закон, а сидит под домашним арестом только руководство "Гоголь-центра"?

В.М.: Сложно получать бюджетное финансирование, особенно федеральное, в силу того, что контроль за бюджетными деньгами очень высокий и многоуровневый. Это требует большого внимания и специальных финансовых знаний. Вы получите грант на миллион рублей, и вот такую стопку бумаг отчетных напишете.

Мне сегодня директор департамента кино со смехом рассказал, как один известнейший тележурналист получил в прошлом году большой грант на съемку документального фильма. И вот сейчас он эти деньги возвращает, всю сумму. Фильм он снял, но деньги возвращает, какие-то другие деньги нашел. Мы говорим: "Ты можешь не возвращать". А он говорит: "Так я отчитаться не могу. У меня жена бухгалтер, мы посмотрели на это все, да ну его".

К сожалению, насколько я знаю ситуацию Кирилла Серебренникова, у него было отношение к этому спустя рукава. Отчетности, мягко говоря, не было.

Media playback is unsupported on your device В Большом театре показали "Нуреева"

Би-би-си: То есть у всех остальных все хорошо, а у него - нет.

Кирилл, к сожалению, этим не заморачивался.

В.М.: Нет, что вы! Я вам только что привел пример не менее известного, чем Серебренников, человека, который вообще решил не связываться с этим. Ему проще деньги вернуть, потому что сложная отчетность. Кирилл, к сожалению, этим не заморачивался.

Би-би-си: А если бы сейчас к вам Серебренников пришел с проектом, вы бы дали денег?

В.М.: Надо было бы смотреть. Я особо не вникал в детали этого проекта ["Платформа"], я посмотрел по отчетам, что они делают. Мне показалось, что у нас есть более актуальные приоритеты. Проект дорогой. Только маленький проект "Седьмая студия" стоил министерству культуры столько же, сколько вся годовая поддержка фестиваля "Золотая маска" - десятки спектаклей, огромная работа, конкурсы, призы. Это очень большой проект. "Золотая маска" и "Седьмая студия" - денег это стоило одинаково.

Би-би-си: Можно ли из ваших слов сделать вывод, что вы не следите за делом Серебренникова? Что для вас это какая-то отчетность у какого-то режиссера?

В.М.: Я тщательно слежу за этим делом, потому что все наши сотрудники по сей день ходят на допросы, дают показания следователям.

Би-би-си: А вас вызывали?

В.М.: Меня - нет. Но всех, кто имел к этому какая-то отношение - всех вызывали. Я иногда вызываю к себе сотрудника, а мне говорят: "Он у следователя". Ну, конечно, слежу.

Би-би-си: Если следите, можете ли вы назвать это дело политическим?

В.М.: Нет. Там нет политики.

Би-би-си: Если вас в суд вызовут, вы придете?

В.М.: Если вызовут - приду.

Би-би-си: А самому не интересно, сходить посмотреть?

В.М.: Мне интересно. Но так как я встаю всегда в шесть, а ложусь в час в идеале, и у меня маленькие дети. Я плохой посетитель судов, театров, просто сил нет.

Би-би-си: Многие СМИ писали, что решение о том, арестовывать Серебренникова или нет, принималось на самом высоком уровне. И были люди, которые были против этого решения. В том числе говорят, что вы были против того, чтобы дело заводилось и ходили просить об этом президента. Так ли это?

В.М.: Не собираюсь это комментировать вообще никак.

Об отставке

Би-би-си: Периодически появляются слухи о том, что вы не продолжите работу на посту министра. Последние - как раз в связи с делом Серебренникова.

В.М.: Слухи о моей отставке появились в июне 2012 года, и с тех пор не прекращаются. Последние слухи были вчера. Но это неотъемлемая часть моей работы.

Би-би-си: И как вы выносите эту атмосферу ненависти?

В.М.: Атмосфера ненависти - вещь относительная. В каких-то группах в "Фейсбуке" меня действительно хейтят без остановки, что бы я ни сделал. Иногда читаю, порчу себе настроение. А когда я приедешь в регионы, где у людей выросла зарплата (а моей задачей было, чтобы у библиотекарей и музейных работников выросли зарплаты), там хейта нет даже близко. А когда в правительство приедешь, там вообще на руках готовы носить, потому что мы сильно переориентировали министерство культуры в регионы.

Би-би-си: Как вы думаете, у вас в культурной индустрии больше сторонников или больше противников?

В.М.: Я не думаю, я знаю. 99,99% - мои сторонники, а остальное - локальные "Фейсбуки".

Би-би-си: Тех деятелей культуры, которые подписали личные поручения за Серебренникова, вы можете назвать своими соратниками?

В.М.: Слушайте, пока Серебренников находится, к сожалению, под арестом, его балет вышел в Большом театре.

Би-би-си: Вам он понравился?

В.М.: Ну, вполне. Я не могу давать негативные оценки, но что касается балета - вполне понравилось.

Би-би-си: Вы явно гордитесь своими успехами. Но когда вы читаете "локальные Фейсбуки", вам за что больше всего становится обидно? Где вы чувствуете несправедливость? На какую историю вы эмоциональней всего отреагировали?

Очень расстраиваюсь из-за всего, потому что это все страшно несправедливо.

В.М.: Очень расстраиваюсь из-за всего, потому что это все страшно несправедливо. Я на все эмоционально реагирую. Ты работаешь-работаешь, а люди пишут, не думая. Но я перед собственной совестью чист.

Би-би-си: А после истории с диссертацией* вы говорили, что хотели уйти в отставку. Было такое?

В.М.: У меня была другая идея. Я хотел, когда вот весь чудовищный бред начался, показать, что бред заказанный и проплаченный.

* - Мединский защитил докторскую диссертацию по истории в 2011 году. В 2015 году активисты сообщества "Диссернет" обвинили министра в ненаучном подходе к проблемам объективного освещения истории России. В 2017 году экспертный совет ВАК (Высшей аттестационной комиссии) рекомендовал президиуму ВАК лишить министра ученой степени. Сам Мединский заявил, что "идеи и мифы - тоже факты" и "достоверного прошлого не существует". В итоге президиум ВАК не стал лишать министра степени.

Би-би-си: Кем?

В.М.: Это вопрос к правоохранительным органам. Но когда десятки людей, активисты "Диссернета", приезжают за непонятно какой счет на мероприятие, селятся в пятизвездочной гостинице, снимают бизнес-зал для переговоров… Когда звезды зажигаются - это кому-то нужно, понимаете. Там очень странная история.

Би-би-си: То есть это была кампания против вас?

В.М.: Ну, конечно.

Би-би-си: И кому это могло быть выгодно?

В.М.: Кому выгодно - вы сами догадывайтесь. Но у меня нет времени об этом думать. У меня было желание просто отказаться участвовать в этих разборках.

Думаю, сейчас докторский диплом положу в конвертик, отправлю в ВАК, и скажу: "Знаете, коллеги-критики, любая моя книжка по истории издана тиражом в 10 раз превосходящим все, что вы написали все вместе взятые за всю свою жизнь".

Би-би-си: Так они же научные труды пишут, а у вас - популярная литература для масс.

В.М.: Ну да, и что? Их труды народ не читает, а мои читает. Вот вам разница.

Вот вам разница. Задача историка - помимо всего прочего, просвещение. Я свою задачу, как популяризатор истории, видел в том, чтобы у людей вызывать интерес к истории. Как Карамзин: он взял и написал историю интересно. А до него, может кто-то и писал, но никто ничего не читал. Ключевского и Соловьева мы почему с вами помним? Не потому что их исследования как-то качественно отличаются, а потому что они гениальные популяризаторы, у них блестящий стиль.

Их труды народ не читает, а мои читает. Вот вам разница.

Был у меня посыл такой в начале - все это рассказать. Но я посоветовался с товарищами, и они сказали: "Зря ты это делаешь, потому что они только этого и ждут. Ведь никто не будет вникать в суть вашего спора, а все подумают, что ты испугался и не стал защищаться". Поэтому я стал защищаться, вот и все.

Би-би-си: Были ли другие моменты, когда вы сами хотели уйти в отставку?

В.М.: Прочитаю какую-нибудь очередную гадость в "Фейсбуке" и сразу хочу. Потом чашку кофе выпью - и не хочу, надо работать. Минут на пять негативных эмоций хватает, потом я беру себя в руки.

О будущей карьере

Би-би-си: А у вас есть мечта, в каком кресле вы бы хотели быть через год, через пять лет?

В.М.: Мечта и кресло - разные вещи. Мне жалко людей, у которых мечта ассоциируется с креслом.

Прочитаю какую-нибудь очередную гадость в "Фейсбуке" и сразу хочу в отставку. Потом чашку кофе выпью - и не хочу.

Би-би-си: Карьерная мечта есть у вас?

В.М.: Нет.

Би-би-си:Премьером хотите быть?

В.М.: У, нет! Нет! Упаси господи. Знаете, какая это работа, ужас. Не принадлежишь себе вообще.

Би-би-си: То есть вы не строите планов?

В.М.: Нет. Никаких планов. Планы - это разочарование.

Би-би-си: А вы бы хотели, чтобы ваше имя было в учебнике истории? Вы себя считаете историческим деятелем?

В.М.: Не думал об этом. Историческим деятелем не считаю. Если только по количеству историй, в которые меня "Фейсбук" вляпывает. А так - нет.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS

Би-би-си: Есть мнение, что у российского президента сейчас действительно есть большой интерес к истории, он хочет историческую правду, и поэтому от него есть моральная поддержка вашей деятельности, министерства культуры. Это действительно вещь, которая волнует президента так сильно? Это правда какое-то личное отношение к истории?

В.М.: Могу сказать одно. Я не перестаю поражаться объему знаний, информации и умений, которыми владеет президент. Это для меня загадка. В том числе и касательно истории. У него совершенно другой объем ответственности и другой объем информации, которая через него проходит, по сравнению с любым простым смертным.

Я не думаю, что у него есть какая-то задача переписать историю. Президенту не надо переписывать историю, он ее просто творит. Знаете, как Черчилль говорил: "История будет ко мне благосклонна, потому что я намереваюсь ее написать".

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