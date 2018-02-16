СМИ России: худшего не случилось, пришло облегчение

В обзоре российских газет за 16 февраля:

"Ведомости": с упованием на власть

Прошлый год принес россиянам успокоение и повышение удовлетворенности жизнью, а ощущение неопределенности будущего сменилось надеждой. Об этом со ссылкой на данные исследования "Левада-центра" пишет газета "Ведомости".

"Улучшение общественных настроений связано с тем, что ждали худшего. Худшего не случилось, за год почти ничего не изменилось, и наступило облегчение", - так прокомментировал эти данные директор "Левада-центра" Лев Гудков.

По его словам, связанная с присоединением Крыма патриотическая эйфория завершилась, но ее последствия будут такими же серьезными, как и, например, последствия первой Чеченской войны.

В России было несколько подобных волн "коллективного напряжения" - кризис 1998 г., монетизация льгот 2005 г., конфликт с Грузией 2008 г., напомнил социолог: "Такие волны повышают чувство тревожности и неопределенности. Начинает расти запрос на спасителя, и резко возрастает фактор надежды, что ситуация улучшится".

Такие иллюзии являются самым прочным основанием для авторитарной системы, полагает Гудков, и этот "фон хронической надежды" - главная характеристика состояния общества.

По данным "Левада-центра", в 2017 году показатели политического оптимизма почти достигли уровня конца 2009-го, а экономического - превысили уровень 2006 года. Больше всего за год (с 22 до 34%) у россиян окрепло чувство надежды, обогнавшее усталость и безразличие (32%).

Социолог "Левада-центра" Марина Красильникова отмечает, что основной источник оптимизма россиян - надежды на рост экономики. То есть надежды связаны с той областью, которую респонденты не могут контролировать или обоснованно оценивать. Другой источник оптимизма, по ее словам, - это надежда на власть.

"Коммерсант": федеральный телеканал для молодежи

Газета "Коммерсант" пишет о возможном появлении нового федерального телеканала для молодежи, о чем соответствующее поручение, по данным газеты, дал премьер Дмитрий Медведев профильным ведомствам. Телеканал должен "освещать деятельность в сфере молодежной политики". Впрочем, эксперты оценивают эту идею негативно.

Курирующий регулирование медиа в минкомсвязи заместитель министра Алексей Волин заявил "Коммерсанту", что создание специального СМИ "нецелесообразно", а с ведомством предварительные консультации не велись.

"Бессмысленно создавать информационное гетто: нельзя создавать каналы под молодежную политику, пенсионеров, работников сельского хозяйства, - прокомментировал газете Волин. - Существуют каналы, ориентированные на широкую молодежную аудиторию - например, ТНТ и СТС".

А глава думского комитета по информполитике Леонид Левин считает, что создавать "новый телеканал, чтобы привлечь молодую аудиторию, бессмысленно, потому что вся молодежь сидит в интернете".

По мнению политолога Михаила Виноградова, "Дмитрию Медведеву важно показать, что он видит себя премьером и после мая 2018 года - ему стараются в этом не мешать".

Republic.ru: "Роскомнадзор" на службе олигарха

Интернет-портал Republic.ru не исключает, что из-за обиды олигарха Олега Дерипаски, канал YouTube могут заблокировать по всей России.

Издание рассказывает, что российские провайдеры 15 февраля начали блокировать доступ к блогу оппозиционного политика Алексея Навального - этого потребовал Роскомнадзор, несколько дней назад внесший в реестр запрещенных страниц расследование ФБК о миллиардере Олеге Дерипаске, вице-премьере Сергее Приходько и эскорт-модели Насте Рыбке.

Сам Навальный считает это актом политической цензуры, настаивая на том, что без вступившего в силу решения суда Роскомнадзор не может требовать от провайдеров заблокировать такую информацию - определения об "обеспечительных мерах" по закону для этого недостаточно.

Republic отмечает, что на канале политика в YouTube расследование все еще можно свободно посмотреть, однако РКН все настойчивее просит Google добровольно закрыть к нему доступ. Так как в YouTube используется протокол https, объясняет издание, в случае получения от ведомства требования заблокировать одну из страниц провайдеры технически будут вынуждены закрыть доступ ко всему порталу целиком.

"Ведомости": невнятно осужденные

Редакционный комментарий в свежих "Ведомостях" посвящен реакции россиян на последние приговоры по громким коррупционным делам. "Россияне не поняли, виновны осужденные за взятки или нет, - пишет газета, - но приговор им понравился".

Газета отмечает, что россияне поддерживают суровые приговоры высокопоставленным чиновникам, даже не будучи уверенными в их виновности.

По данным фонда "Общественное мнение", Улюкаева считают виновным 45% опрошенных, Белых - 38%, Хорошавина - 55%. Но велика доля тех, кто так и не понял, виновны осужденные или нет: их 51, 60 и 43% соответственно - т. е. процессы оказались не очень убедительными, констатирует газета.

Заместитель гендиректора "Трансперенси интернешнл - Россия" Илья Шуманов считает, что высокий процент признавших вину осужденных - результат воздействия пропаганды и официальных СМИ, которые демонстрировали обвиняемых сидящими в судебной клетке и односторонне освещали процесс.

А заведующий отделом ФОМа Григорий Кертман отмечает, что согласие с приговором по поверхностно знакомому делу отражает негативное отношение опрошенных не к конкретным лицам, а к коррупции, которая требует строгого наказания вне зависимости от персональной вины.

РБК: гарантированный доход

Большинство работающих россиян - 62% - поддерживают концепцию безусловного основного дохода (БОД), которая предполагает регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения. Против этой идеи высказались 20% россиян. Результаты опроса на эту тему, проведенного компанией HeadHunter, комментирует газета РБК.

Ключевым плюсом в пользу этой идеи респонденты назвали снижение числа преступлений, вызванных бедностью. Главным минусом - массовое нежелание работать.

Екатерину Шульман, политолога, доцента Института общественных наук РАНХиГС, удивляет столь большой процент поддержки концепции БОД в России. "Как правило, в связи с БОД возникают опасения, что никто не будет работать", - согласна она.

По ее мнению, реальная перспектива внедрения БОД есть у богатых стран, и прежде всего стран с развитой диверсифицированной экономикой.

"Россия с точки зрения реальных располагаемых доходов населения - страна пока еще очень бедная, но у нас распространена поддерживаемая государством псевдозанятость - рабочие места, которые не участвуют ни в каком производстве, но при этом содержатся государством, чтобы люди были "пристроены": места в госорганах, бюджетных учреждениях, на более низком социальном этаже - охранники", - рассуждает она.

"БОД - это не пожизненное содержание, а сумма, которая позволяет не умереть с голоду. Она никак не покрывает всех расходов, на это можно жить, если ты одинокий и непритязательный человек. Людей, которые выберут жить именно так, не ища никаких дополнительных занятий и заработков, может быть много, но их не будет ни половина, ни тем более большинство", - резюмирует она.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си