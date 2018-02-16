Пресса Британии: Терезе Мэй нашелся преемник

В обзоре британских газет за 16 февраля:

Гэвин Уильямсон хочет назад на Даунинг-стрит, 10

Financial Times подробно рассказывает о премьер-министерских амбициях министра обороны Британии Гэвина Уильямсона, уже успевшего прославиться яркими высказываниями и оценками.

"За легкостью и непринужденностью Гэвина Уильямсона кроются самые серьезные политические амбиции, и быстрый взлет министра обороны вызывает недоумение даже в рядах его однопартийцев-консерваторов", - так начинает свою статью издание.

Спустя всего четыре месяца после перемещения из ряда практически никому не известных парламентариев-заднескамеечников на один из важнейших постов в кабинете Терезы Мэй новый министр обороны Гэвин Уильямсон оказался в противостоянии со своими коллегами по военным ведомствам в России, Китае, США и Франции.

В январе он выступил с заявлением, о том, что российские кибератаки на Британию могут уничтожить тысячи человек. На этой неделе в ходе визита в Австралию он в категорической форме напомнил Китаю о праве кораблей Королевского ВМФ находиться в акватории Южно-Китайского моря. Он по-прежнему пикируется с министром обороны США Джоном Мэттисом о судьбе известных под кличкой "Битлз" британских джихадистов. А в среду Уильямсон шокировал участников встречи НАТО в Брюсселе. Отвечая на вопрос о позиции президента Франции Эммануэля Макрона по Сирии, он заявил: "Какой смысл слушать французских политиков?"

Уильямсон известен подобного рода бесцеремонной бравадой. Она снискала ему поддержку военных и некоторых парламентариев-консерваторов. Однако многие в Вестминстере задаются вопросом, не приведут ли столь неприкрытые амбиции мгновенно взлетевшего 41-летнего политика к столь же мгновенному падению. Многие недооценивали этого жизнерадостного, склонного к самоуничижению молодого парламентария в бытность его личным секретарем Дэвида Камерона.

После отставки Камерона в результате поражения на референдуме о выходе из ЕС в 2016 году Уильямсон, до начала своей парламентской карьеры в 2010 году владевший небольшим керамическим бизнесом в городе Сток-он-Трент, возглавил кампанию Терезы Мэй по избранию лидером партии.

После ее победы он стал самым молодым "главным кнутом", то есть парламентским организатором консерваторов с 50-х годов. Он быстро вошел в ближайшее окружение Мэй и, по словам людей из этого самого близкого круга, стал доминировать на ежедневных утренних летучках на Даунинг-стрит.

Считается, что именно он был главным двигателем создания коалиции с Демократической юнионистской партией (ДЮП), которая позволила консерваторам удержаться у власти после неудачи на выборах в мае 2017 года.

Первая осечка в стремительном взлете Уильямсона произошла именно после его назначения министром обороны в ноябре прошлого года. Некоторые предполагают, что именно Уильямсон стоял за отставкой своего предшественника Майкла Фэллона и тут же предложил на освободившийся пост свою кандидатуру.

Военные с энтузиазмом восприняли готовность нового главы ведомства противостоять попыткам министра финансов Филипа Хэммонда урезать расходы на оборону.

В тот же день, когда Уильямсон в интервью Daily Telegraph объявил о планах России уничтожить "тысячи и тысячи британцев", другая газета, Daily Mail, вскрыла информацию о случившемся у отца двоих детей в 2004 году романе с коллегой по работе. Двумя днями позже Уильямсона обвинили в том, что секретные данные разведки он обнародовал исключительно для того, чтобы отвлечь внимание публики от своих любовных похождений в прошлом.

Недавно Уильямсон расчетливо перешел в лагерь сторонников "брексита", хотя в преддверии референдума 2016 года он выступал за сохранение членства Британии в ЕС. Причина, как считают некоторые его коллеги, проста - он полагает, что большинство консерваторов предпочтут на посту лидера партии видеть сторонника "брексита".

"Он хочет стать премьер-министром. Тереза Мэй - его наставник, и, как только она уйдет со своего поста, он тут же начнет свою кампанию. Он уже собирает круг сторонников. Ему просто нужно, чтобы она продержалась еще год-два, и тогда он станет серьезным претендентом", - такими словами одного из парламентариев FT завершает свою статью о Гэвине Уильямсоне.

Лидера лейбористов заподозрили в нелюбви к коллективной безопасности

Британские газеты рассказывают о новых документах, найденных в архиве тайной полиции Чехословакии, из которых выяснилось, что лидер Лейбористской партии Джереми Корбин в 1980-е годы встречался с чехословацким шпионом.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, как пишет Times, обрушился на политика, заявив, что тот, кто встречался с иностранными шпионами, - предатель свой страны и ему нельзя доверять. На что представитель Корбина предложил главе минобороны сосредоточиться на своей основной работе.

Этой теме газета посвящает и свою редакционную статью "Корбин и коммунизм".

В течение 70 лет, пишет газета, национальная безопасность Британии зиждилась на ее членстве в НАТО. В 1989 году альянсу удалось добиться мирной победы над коммунизмом в Восточной Европе, и своими основополагающими принципами он обязан в том числе и послевоенному лейбористскому правительству Клемента Эттли. Трансатлантический альянс искренне поддерживали все после Эттли лидеры партии - все, кроме нынешнего.

В четверг Джереми Корбин отверг утверждения о том, что в 1980-е годы, будучи рядовым парламентарием, он трижды встречался с агентом коммунистической Чехословакии. Однако секретные документы тайной полиции Чехословакии свидетельствуют, что в здании Палаты общин Корбин встречался с вышедшим на него лейтенантом Яном Дымичем.

Представитель лейбористского руководства говорит, что Корбин понятия не имел, что имеет дело со шпионом. Возможно, и потому, что, учитывая тогдашнюю позицию Корбина-активиста, он не рассматривал официальные дипломатические службы коммунистических режимов как противников.

После инспирированного Сталиным в 1948 году государственного переворота в Чехословакии воцарился предельно жесткий, даже по меркам остальной Восточной Европы, репрессивный режим. Через 20 лет, при Александре Дубчеке, страна пережила короткий период свободы - Пражской весны, надежды которой были раздавлены советским военным вторжением.

В момент встречи Корбина со своим чешским собеседником драматург-диссидент и будущий первый президент освободившейся от коммунизма Чехословакии Вацлав Гавел находился под домашним арестом.

Вполне возможно, что чешская тайная полиция преувеличивала свое влияние. В период массовых антиядерных демонстраций в Британии в 1982 году Аркадий Гук, глава лондонской резидентуры КГБ, заверял своих кремлевских боссов, что все антивоенное движение - плод усилий КГБ. На самом деле, конечно же, это было не так. Что, впрочем, не отменяет того факта, что активисты мирного движения, настаивая на одностороннем разоружении НАТО, вольно или невольно служили интересам Советского Союза и его сателлитов. К их числу принадлежал и Джереми Корбин.

Некоторые союзники Корбина из числа крайне левых лейбористов откровенно симпатизировали СССР. Восемь лейбористов-парламентариев поддерживали контролируемый Москвой Всемирный совет мира и преданно пересказывали кремлевскую пропаганду.

Свой антинатовский активизм Корбин перенес и в новый век. В 2004 году он подписал внесенный в Палату общин документ, утверждавший, что вмешательство НАТО в Косово пятью годами раньше было основано на ложных утверждениях о геноциде. На самом же деле НАТО удалось приостановить перерастание гуманитарной трагедии в нечто куда более страшное.

В 2011 году Корбин назвал НАТО "опасностью для всего мира". В прошлом году - либо не понимая, либо не принимая заложенные в Уставе НАТО обязательства Британии о взаимной обороне, - он отказался в интервью сказать, пошлет ли он британские войска на защиту подвергшихся нападению России натовских союзников.

Министр иностранных дел теневого лейбористского кабинета утверждает, что отношение Корбина к НАТО меняется, но стало ли оно таким, при котором на него можно положиться, пока совершенно не ясно.

"Корбин демонстрирует наивную неспособность различать несовершенные, но свободные общества Запада и режимы, практикующие репрессии, массовые убийства и этнические чистки, - говорится в заключение статьи в Times. - Он должен ответить на вопросы, касающиеся не только своих прежних контактов, но и объяснить свою опасную беззаботность в том, что касается защиты дела свободы".

Бытовые чистящие спреи еще вреднее, чем сигареты

Daily Telegraph рассказывает о неожиданных результатах исследования норвежских ученых из Университета Бергена.

Оказывается, чистящие спреи, если ими пользоваться постоянно, оказывают такое же вредное воздействие на легкие, как и курение.

Ученые выяснили, что легкие женщин, занимавшихся уборкой с применением таких пульверизаторов на протяжении 20 лет, находятся в таком же состоянии, как у тех, кто те же 20 лет курил по 20 сигарет в день.

Это связано с тем, что при пользовании спреями через дыхательные пути в легкие попадают частицы чистящих реагентов, которые пагубно влияют на здоровье.

Другой побочный эффект спреев - на 40% повышается вероятность развития астмы.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com