Как деревенский парень из Мали украл у банка 242 млн долларов и ничего ему за это не было

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В один из августовских дней в 1995 году Фоутанга Бабани Сиссоко вошел в офис Исламского банка Дубая и попросил выдать ему кредит на покупку автомобиля. Кредит ему одобрили. Тогда Сиссоко пригласил к себе домой на ужин банковского сотрудника, оформившего ему кредит.

Это только прелюдия к одной из самых крупных в мире афер, проведенных только с помощью умения убеждать и располагать к себе людей, говорит корреспондент Би-би-си Бриджит Шеффер, разбиравшаяся в этой запутанной истории.

За ужином Сиссоко сделал ошеломительное признание. Он заявил банковскому менеджеру Мохаммеду Аюбу, что обладает магическими способностями. Например, он может взять какую-либо сумму денег и удвоить ее. Тут же он пригласил банковского менеджера приехать к нему еще раз, но уже с деньгами, чтобы он мог продемонстрировать ему свои магические способности.

Черная магия в исламе считается грехом и приравнивается к богохульству, но многие мусульмане в нее верят. Вот и Аюб доверился колоритному и таинственному бизнесмену, приехавшему в ОАЭ из глухой деревни в Мали.

Когда Мохаммед Аюб пришел в гости к Сиссоко второй раз, тот выбежал из комнаты, сообщив, что на него только что напал злой дух - джинн. Хозяин попросил Аюба не делать ничего, что могло бы разозлить джинна, иначе деньги, которые он принес, не удвоятся.

Мохаммед Аюб оставил деньги в комнате и стал ждать.

По его рассказу, он видел яркий свет, дым и слышал голоса духов. Потом наступила тишина, и он нашел в комнате сумму - в два раза больше той, что оставил.

"Он поверил, что все это произошло благодаря черной магии, что Сиссоко действительно обладает способностью удваивать денежные суммы", - говорит Алан Файн, юрист из Майами, которого дубайский банк попросил расследовать дело Сиссоко.

"Поэтому он переправлял деньги Сиссоко деньги банка и ждал, что получит назад сумму вдвое большую", - добавляет Алан Файн.

С 1995 по 1998 год Аюб сделал 183 перечисления на счета Сиссоко по всему миру. Также на имя Сиссоко в банке была одобрена кредитная карта на огромную сумму - речь шла о миллионах долларов, говорит Алан Файн.

"В 1998 году я жила в Дубае и до меня доходили слухи, что у Исламского банка Дубая серьезные неприятности, - вспоминает Бриджит Шеффер. - Когда СМИ сообщили, что у банка проблемы с поступлением наличных средств, у офиса банка собрались большие толпы вкладчиков, которые хотели забрать свои сбережения".

Но власти Эмиратов преуменьшили масштабы кризиса, с которым столкнулся банк. Они назвали происходящее "небольшими трудностями, которые не привели ни к каким финансовым потерям, и не угрожают ни инвестициям банка, ни депозитам клиентов".

Но это было неправдой.

Колдун или мошенник?

"Для владельцев банка это было большим потрясением. Потери не покрывались страховкой. Банк удалось спасти только благодаря вмешательству и помощи властей. Но на спасение банка пришлось потратить много денег", - говорит Файн.

И где же был в это время "маг и волшебник" Фоутанга Бабани Сиссоко? Уже далеко.

Одно из преимуществ схемы, которую придумал предприимчивый малиец, - то, что ему не нужно было находиться в Дубае, чтобы получать деньги от банка.

В ноябре 1995 года, спустя всего какие-то несколько недель после демонстрации Мохаммеду Аюбу своих способностей мага, Сиссоко наведывался в офис одного из нью-йоркских банков. Там он сделал нечто большее, чем открытие счета или получение кредита.

"Однажды он зашел в Ситибанк, познакомился с операционисткой и женился на ней. Можно догадаться, что теперь все вопросы с Ситибанком решались гораздо проще. Он открыл счет, на который, насколько я помню, было переведено более 100 млн долларов", - говорит Алан Файн.

Исламский банк Дубая, обратился в суд с иском против Ситибанка. Согласно материалам дубайского банка, на счет в Ситибанке был переведен 151 млн долларов с корреспондентского счета в Исламском банке Дубая - все это было сделано без необходимого разрешения. Позже дубайский банк отказался от своих претензий к Ситибанку.

Сиссоко заплатил своей новой жене более полумиллиона долларов за помощь. "Понятия не имею, каким образом был оформлен их брак, но он называл ее женой, и она считала себя его женой. При этом она понимала, что у него есть еще много других жен. Одни - из Африки, другие - из Майами и Нью-Йорка", - говорит Файн.

Правообладатель иллюстрации Miami Herald

Благодаря поступлению денег из дубайского банка, Сиссоко смог осуществить свою мечту: он основал собственную авиакомпанию в Западной Африке. Он купил подержанный бизнес-джет Hawker Siddeley 125 и несколько старых Boeing 727. Это было началом недолгой истории авиакомпании Air Dabia, получившей название в честь малийской деревни, где родился Сиссоко.

Все шло по плану, но в июле 1996 года Сиссоко сделал грубую ошибку - он попытался купить два вертолета Bell UH-1 Iroquois, которые использовались во время войны во Вьетнаме. До сих пор непонятно, зачем ему понадобились боевые "Ирокезы".

"Он объяснил покупку тем, что хотел использовать эти вертолеты в качестве "скорой" для доставки в больницы пострадавших. Но вертолеты, которыми он заинтересовался, были довольно большими, такие обычно не используются для перевозки раненых", - говорит Файн.

Многоженец и транжира

Поскольку эти вертолеты можно было переоборудовать под военные нужды, для их покупки требовалось специальное разрешение, которого у Сиссоко не было. Его люди попытались решить проблему в ускоренном порядке, дав взятку в 30 тысяч долларов офицеру таможни. Тут их и арестовали. Интерпол выдал ордер на арест и Сиссоко. Его задержали в Женеве, где он как раз собирался открыть еще один банковский счет для получения переводов из ОАЭ.

Том Спенсер, юрист из Майами, которого наняли защищать Сиссоко, хорошо помнит их первую встречу в женевской тюрьме.

"Я заговорил с тюремным надзирателем, который спросил меня, экстрадируют ли Сиссоко в США. Я ему ответил, что пока я ничего не знаю. Он мне ответил: пожалуйста, постарайтесь отсрочить момент, насколько это возможно. Я спросил: зачем? И он ответил вот что: "Потому что он каждую ночь привозит нам из Парижа изумительно вкусную еду", - вспоминает Том Спенсер.

Image caption Здание суда в Майами, где проходил суд над Сиссоко (сейчас оно закрыто)

Сиссоко довольно быстро экстрадировали в США, где он мобилизовал на свою защиту множество влиятельных сторонников.

Готовность американских дипломатов поручиться за Сиссоко шокировала судью, который рассматривал вопрос о мере пресечения. Удивился и Том Спенсер, узнав, например, что за Сиссоко готов поручиться бывший американский сенатор Берч Бей.

"Не могу понять, почему всех их так волновала судьба иностранца, который не представлял никакой особой ценности для США. Я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос", - говорит Файн.

Власти США настаивали на аресте Сиссоко, но его в итоге выпустили под залог 20 млн долларов. Это была рекордная сумма для штата Флорида на тот момент. Едва Сиссоко отпустили, он тут же начал транжирить деньги.

Своим адвокатам он подарил автомобили Mercedes и Jaguar. Но это были только цветочки. В одном ювелирном магазине он оставил 500 тысяч долларов за раз. Еще несколько сотен тысяч долларов он потратил в других ювелирных магазинах. В магазине одежды он накупил вещей более чем на 150 тысяч долларов.

"Он приходил в автосалон и покупал сразу две, три, четыре машины, возвращался через неделю и покупал еще столько же. Казалось, деньги для него - вода", - вспоминает автодилер Рон Дуфрин.

По его подсчетам, Сиссоко купил у него 30-35 автомобилей.

Грабитель или Робин Гуд?

Вскоре Сиссоко стал в Майами знаменитостью. У него уже было несколько жен, но это не мешало ему заключать новые браки. Для своих супруг он арендовал апартаменты - снял в городе 23 квартиры.

"Плейбой - верное для него определение. Он очень элегантен, привлекателен. У него есть чувство стиля в одежде. Он спустил очень много денег в Майами", - говорит кузен Сиссоко Макан Муса.

Сиссоко не скупился и на благотворительность. Суд приближался, и он знал цену хорошему пиару.

Его кузен стал свидетелем, как он подарил 413 тысяч долларов студенческой музыкальной группе на поездку в Нью-Йорк на парад в честь Дня благодарения.

Правообладатель иллюстрации Miami Herald Image caption Сиссоко отстегнул музыкантам более 400 тысяч долларов на поездку в Нью-Йорк

Еще один его адвокат, профессор Смит вспоминает, как по четвергам его подзащитный разъезжал по городу и раздавал деньги бездомным.

"Я тогда думал: это современный Робин Гуд? Почему он крадет деньги, а потом раздает их? Газета Miami Herald вскоре после отъезда Сиссоко из США опубликовала статью: по подсчетам журналистов, Сиссоко раздал бездомным порядка 14 млн долларов. Всего за 10 месяцев. Более миллиона долларов в месяц", - вспоминает адвокат.

У Алана Файна другой взгляд на широту души Сиссоко - более циничный.

"Почти все, что он делал, было сделано для собственного имиджа, чтобы жители думали о нем, как об очень могущественном и фантастически богатом человеке. Он действительно раздавал деньги, но, насколько я знаю, он всегда делал это публично", - говорит Алан Файн.

Потратив огромные средства на пиар, Сиссоко, когда его дело рассматривалось в суде, не последовал совету адвокатов и признал себя виновным.

Возможно, он рассчитывал, что это поможет ему избежать многих вопросов по поводу происхождения его богатства.

Его приговорили к 43 дням тюрьмы и штрафу в 250 тысяч долларов, который, естественно, был выплачен Исламским банком Дубая - без ведома самого банка.

Отбыв половину назначенного срока, он вышел из тюрьмы в обмен на пожертвование 1 млн долларов на строительство приюта для бездомных. Оставшийся срок он должен был отбывать под домашним арестом в Мали.

Но домой он вернулся героем.

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Примерно в это же время аудиторы Исламского банка Дубая заметили, что дело нечисто. Аюб стал нервничать, а Сиссоко перестал отвечать на его звонки.

В итоге Аюб рассказал одному из коллег о масштабах потерь банка. Он не в силах был назвать сумму вслух, поэтому написал ее на клочке бумаге: 890 млн дирхамов (242 млн долларов).

Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам тюрьмы. Ходили слухи, что ему также пришлось пройти через ритуал изгнания бесов.

Сиссоко суд Дубая заочно приговорил к трем годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и занятии черной магией. Интерпол выдал ордер на арест Сиссоко, он до сих пор находится в розыске.

"Мне попались расшифровки судебных заседаний, на которых Сиссоко не присутствовал (одно из заседаний проходило в Париже), - говорит корреспондент Бриджит Шеффер. - Его адвокат утверждал, что Сиссоко был козлом отпущения, что деньги Исламского банка получил кто-то другой. Однако суд не принял во внимание эти утверждения и обвинил Сиссоко в отмывании денег.

Image caption Сиссоко был депутатом парламента Мали в течение 12 лет

На протяжении 12 лет - с 2002 по 2014 годы - Сиссоко был членом парламента в Мали, что обеспечило ему иммунитет от судебного преследования. Сейчас он уже не депутат, но его спасает то, что власти Мали не подписывали ни с одной страной договора о выдаче преступников.

Исламский банк Дубая по-прежнему пытается привлечь Сиссоко к ответственности.

Корреспондент Би-би-си Бриджит Шеффер:

Я прилетела в столицу Мали Бамако, чтобы найти людей, которые могли бы мне рассказать о Сиссоко.

Мне удалось найти его портниху, которая вспоминает о нем с большой теплотой.

"Последний раз я видела его два или три года назад, он заказал целый чемодан одежды. Если он не делал подарки, он чувствовал себя несчастным. Это в его стиле. Он любит одаривать людей", - говорит она.

Мне также удалось найти его водителя - Лукали Ибрагима.

"Чем он хорош - когда все в порядке, вы получаете от него много подарков. Ему нравится помогать людям. Плохого о нем я могу сказать немного. Он всегда старается обнадежить людей, но вместо того, чтобы сказать правду, просто водит за нос", - говорит Лукали Ибрагим.

На рынке я встретила ювелира, который только хвалил Сиссоко: он был его клиентом и часто заказывал разные подарки для друзей.

Мне сказали, что я смогу найти Сиссоко в его родной деревне, Дабии, в честь которой он назвал недолго просуществовавшую авиакомпанию.

После долгой дороги на автомобиле я нашла дом, который подходил под данное мне описание.

Image caption Дом Сиссоко в Мали

Там я его и обнаружила, в окружении вооруженной охраны. Бабани Сиссоко сейчас, наверное, лет 70.

Он согласился на интервью. Обстановка была несколько напряженной и немного сюрреалистичной. Свой рассказ он начал с того, как появился на свет.

"Меня зовут Сиссоко Фоутанга Дит Бабани. Вы знаете, в тот день, когда я родился, случился пожар и все деревни вокруг сгорели. Жители ходили и кричали: "У Мариетто родился мальчик". А огонь все распространялся. Тут повсюду заросли кустарника", - начал свой рассказ Сиссоко.

Потом он рассказал, как деревню пытались отстроить заново в 1985 году, а также о деньгах, которые он получил. Одно время, по словам Сиссоко, у него было 400 млн долларов.

Image caption По словам Сиссоко, когда-то у него было 400 млн долларов, а теперь он беден

Я решилась спросить его о 242 млн долларов, которые он получил от Исламского банка Дубая.

"Мадам, что касается этих 242 млн долларов - это немного дурацкая история. Это господа-банкиры должны объяснять, как они лишились этих денег. Этих 242 млн долларов. Послушайте, ну как могли эти деньги уйти из банка таким вот образом? В этом проблема. И дело не только в этом человеке [Аюбе], который дал разрешение на перевод денег. Когда банк переводит средства, за это отвечает не один человек, а несколько", - ответил Сиссоко.

Миллионер или бедняк?

Я ответила, что, по показаниям Аюба, он проводил все эти транзакции, находясь под влиянием чар Сиссоко. "Тот господин, о котором вы говорите? Да, я его видел и встречался с ним", - не отрицает Сиссоко.

Но банк, по его уверениям, он не обкрадывал.

"Я с ним один раз только общался, когда пришел за кредитом на покупку машины. Банк одобрил кредит, и я его уже выплатил. Это был японский автомобиль", - рассказывает Сиссоко.

Мог ли он влиять на людей с помощью "магических сил"?

"Мадам, если у человека есть подобные способности, зачем ему работать? Если вы обладаете такой силой, вы можете, не сходя с этого места, ограбить все банки мира. В США, Франции, Германии, везде. Даже в Африке. Вы можете ограбить любой банк, какой пожелаете", - говорит Сиссоко.

Я спросила его, богат ли он сейчас. "Нет, я больше не богат. Я беден", - сказал он.

Бросив вызов Интерполу, Сиссоко провел в бегах 20 лет. Даже если он растранжирил все деньги и теперь никогда не сможет выехать из Мали - это были яркие годы.

За то, что он обчистил банк с помощью черной магии, этот парень не провел в тюрьме ни одного дня.