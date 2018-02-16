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Кабриолет Tesla Roadster, запущенный на орбиту Илоном Маском, скорее всего будет скитаться в космосе десятки миллионов лет, а потом врежется либо в Землю, либо в Венеру.

К такому выводу по результатам вычислений пришли канадские и чешские ученые.

В течение следующего миллиона лет спорткар с вероятностью 6% столкнется с Землей, и с вероятностью 2,5% - с Венерой, утверждают ученые.

Поводов волноваться нет: если машина упадет обратно на Землю, то почти полностью сгорит в атмосфере.

Как следует из их расчетов, маршрут "Теслы" сквозь Солнечную систему практически гарантированно не пересечется с Марсом. Также очень низка, хотя и не исключена полностью, вероятность того, что автомобиль столкнется с Солнцем.

Подробно с расчетами ученых можно ознакомиться на сайте Arxiv.org.

Илон Маск 6 февраля запустил свой электрический кабриолет на орбиту с помощью самой мощной из существующих на сегодняшний день ракеты-носителя Falcon Heavy.

За рулем автомобиля сидел манекен в скафандре, на приборной панели машины было написано "Don't Panic", а из динамиков играла песня Дэвида Боуи "Space Oddity".

Автомобиль запустили по эллиптической орбите вокруг Солнца.

Чтобы понять, как будет изменяться траектория "Теслы" на протяжении 3,5 миллионов лет, доцент Университета Торонто доктор Ханно Рейн с коллегами 240 раз просимулировали движение автомобиля в космосе на компьютере.

"Мы не знали, чего ожидать, потому что другие околоземные объекты, которые мы видим в космосе, это, в основном, астероиды, появившиеся из более отдаленных районов Солнечной системы. Здесь обратная ситуация. Мы знаем, что объект запустили с Земли, и вопрос в том, куда он теперь полетит", - объясняет доктор Рейн в беседе с Би-би-си.

"Есть два варианта: либо автомобиль останется во внутренней области Солнечной системы, с планетами земной группы, или он выйдет за ее пределы в область, где находятся астероиды и другие объекты, относящиеся к Поясу Койпера," - говорит Рейн.

Правообладатель иллюстрации SpaceX Image caption Каждые 30 лет "Тесла" будет подлетать близко к Земле

Ученые, в частности, исследовали долгосрочный эффект гравитационного взаимодействия, известного как орбитальный резонанс, между автомобилем и крупными планетами наподобие Меркурия. Эта сила, полагали они, могла бы "вытянуть" автомобиль за пределы внутрненней области Солнечной системы. Но расчеты показали, что этого не должно произойти.

Фактором, который будет больше всего влиять на траекторию машины и в долгосрочной, и в краткосрочной перспективе, будет близость к Земле. С течением времени машина все чаще будет попадать в гравитационное поле Венеры.

Доктор Рейн также успокаивает сторонников теории о том, что столкнувшись с Марсом, машина может "заразить" планету земными бактериями. "Эта штука перед столкновением будет лететь через космос миллионы лет", - говорит он.

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Если же машина вернется на Землю, то, скорее всего, полностью сгорит в ее атмосфере, хотя есть вероятность, что небольшой кусок железа все же долетит до поверхности Земли.

Исследователи считают, что вероятность столкновения автомобиля с астероидами очень мала. Однако со временем внешний облик автомобиля может сильно измениться из-за столкновений с микрометеоритами.

По словам доктора Рейна, спорткар будет подлетать близко к Земле примерно раз в 30 лет; в частности, в ближайшие 100 лет он должен пройти между Землей и орбитой Луны.

"Tesla - очень мелкий объект, поэтому я не уверен, что за ним будет легко наблюдать, - говорит Рейн. - Однако в следующий раз, когда он подлетит достаточно близко к Земле, лет через 30, думаю, будет интересно попробовать снова его найти".