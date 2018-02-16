Неделя моды в Лондоне: последнее шоу директора Burberry

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Неделя моды в Лондоне началась сразу после окончания аналогичного фэшн-события в Нью-Йорке

Лондон перенял модную эстафету у Нью-Йорка. Накануне вечером на радость фанам подиумов и коктейльных вечеринок тут стартовала Неделя моды.

Одно из крупнейших событий в мире моды проводится в британской столице дважды в год - в сентябре, а также в феврале между еще двумя модными неделями: в Нью-Йорке (закончившейся в среду) и в Милане (которая начнется на следующей неделе).

Коллекции держат в строжайшем секрете до самого дебюта на подиуме, но мы приоткроем завесу и расскажем, что уже сейчас вызывает наибольший ажиотаж.

Оголенные протесты

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Хейли Хассельхофф возглавила митинг в поддержку моделей "плюс-сайз"

В пятницу утром на улицы Лондона вышли в белье пышнотелые модели. Дамы протестовали против участия в Неделе моды манекенщиц нулевого размера. Возглавила процессию дочь американского актера из "Спасателей Малибу" Дэвида Хассельхоффа.

25-летняя Хейли Хассельхофф - убежденная сторонница развития индустрии мод для женщин с рельефными формами.

Критика в адрес худощавых манекенщиц не нова, но кампания за моделей более крупных размеров в последнее время активно набирает обороты.

В частности, с объемными моделями стал работать дизайнер Майкл Корс. В его показе во время Недели моды в Нью-Йорке даже приняли участие американские супермодели "плюс-сайз" Эшли Грэм и Сабина Карлсон.

Как должно выглядеть тело - вопрос противоречивый и часто вызывающий на Неделях моды бурные дискуссии. Но это не единственная тема для дискуссий.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Активисты Peta на Лондонской неделе моды в пятницу протестовали против ущемления прав животных

Показы мод часто сопровождаются протестами против использования в одежде меха. В Нью-Йорке борцы за права животных в среду протестовали против показа Марка Джейкобса. Активисты вышли с плакатами: "Животные - не одежда" и "Джейкобс убивает, потому что вы покупаете".

В Лондоне борцы за права животных вышли на демонстрацию топлесс. Участники организации Peta ("Люди, выступающие за этичное обращение с животными") устроили оголенный флэш-моб возле одного из центральных показов модных коллекций.

Последнее Burberry шоу Кристофера Бэйли

Правообладатель иллюстрации Reuters / Getty Image caption Считается, что именно Кристоферу Бэйли удалось вывести брэнд на новый уровень

Кристофер Бэйли еще в октябре заявил об уходе из компании - после 17 лет работы в ней.

За это время на посту креативного директора Бэйли удалось вывести брэнд на новый уровень, полагают ведущие эксперты этой индустрии.

Когда он пришел в Burberry в 2001 году, эту марку считали примелькавшейся и ассоциирующейся скорее с футболистами и звездами мыльных опер, чем с настоящими модниками.

Бэйли помог это изменить, превратив коронный принт компании в более роскошный, авангардный и эксклюзивный. Одновременно он сильно повысил стоимость акций Burberry.

Правообладатель иллюстрации Burberry Image caption Создателей нового шарфа Burberry вдохновила радуга флага ЛГБТ

Теперь все с нетерпением ждут субботнего вечера, когда представят последнюю коллекцию Burberry под руководством Бэйли.

Как минимум часть ее будет посвящена ЛГБТ-сообществам. Об этом заговорили после того, как несколькими днями ранее компания представила радужный принт.

Гламур и мусор

Правообладатель иллюстрации Vin and Omi Image caption Эту ткань, похожую на шелк, сделали из переработанных пластиковых бутылок

Дизайнеры Вин и Оми заявили, что заготовили для лондонского показа общественно-политическое послание - одеяния из пластика и экологически чистой шерсти.

По словам этих модельеров, товары для дешевого массового рынка практически невозможно сделать этичными с точки зрения экологии.

Эта пара создает собственные текстуры. Дизайнеры говорят, что хотят, чтобы люди задумались об отходах от производства одежды, и они не единственные поборники экологически чистых технологий.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Одним из первых показов лондонской недели моды стало шоу ирландского дизайнера Ричарда Мэлоуна

Правообладатель иллюстрации PA/Getty Image caption Мэлоун использует вторичные ткани, сотрудничая с мастерами из южной Индии

Одним из первых показов в Лондоне стало шоу ирландского дизайнера Ричарда Мэлоуна, которого вдохновили на создание последней коллекции рынки его родного города Уэксфорд.

На подиуме, стилизованном под базар, стояли свернутые ковры. А одежда на моделях, казалось, выглядела так, будто ее сшили из разнообразных пестрых полотен с прилавков или даже с фруктовых лавок.

Кроме того, Мэлоун использует переработанные ткани, продолжая сотрудничество с ткачами из южной Индии, начавшееся во время работы над его первой коллекцией.

Местное дарование

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Молли Годдард была отмечена наградой в 2016 году

Лондонская неделя моды богата на именитых кутюрье, но будут здесь представлены и молодые таланты.

Среди них - Сэди Уильямс, которая в 2013 удостоилась премии Selfridges Bright Young Things. Уильямс покажет свою коллекцию в субботу вечером.

Тогда же можно будет посетить показ еще одной восходящей звезды - Молли Годдард, которую ведущие британские модельеры отметили наградой в 2016 году.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption София Вебстер известна своими пестрыми туфлями

А в понедельник ожидается показ обувной коллекции дизайнера Софии Вебстер.

Закрытие Лондонское недели моды состоится во вторник.