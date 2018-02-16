Неделя моды в Лондоне: последнее шоу директора Burberry
Лондон перенял модную эстафету у Нью-Йорка. Накануне вечером на радость фанам подиумов и коктейльных вечеринок тут стартовала Неделя моды.
Одно из крупнейших событий в мире моды проводится в британской столице дважды в год - в сентябре, а также в феврале между еще двумя модными неделями: в Нью-Йорке (закончившейся в среду) и в Милане (которая начнется на следующей неделе).
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Коллекции держат в строжайшем секрете до самого дебюта на подиуме, но мы приоткроем завесу и расскажем, что уже сейчас вызывает наибольший ажиотаж.
Оголенные протесты
В пятницу утром на улицы Лондона вышли в белье пышнотелые модели. Дамы протестовали против участия в Неделе моды манекенщиц нулевого размера. Возглавила процессию дочь американского актера из "Спасателей Малибу" Дэвида Хассельхоффа.
25-летняя Хейли Хассельхофф - убежденная сторонница развития индустрии мод для женщин с рельефными формами.
Критика в адрес худощавых манекенщиц не нова, но кампания за моделей более крупных размеров в последнее время активно набирает обороты.
В частности, с объемными моделями стал работать дизайнер Майкл Корс. В его показе во время Недели моды в Нью-Йорке даже приняли участие американские супермодели "плюс-сайз" Эшли Грэм и Сабина Карлсон.
Как должно выглядеть тело - вопрос противоречивый и часто вызывающий на Неделях моды бурные дискуссии. Но это не единственная тема для дискуссий.
Показы мод часто сопровождаются протестами против использования в одежде меха. В Нью-Йорке борцы за права животных в среду протестовали против показа Марка Джейкобса. Активисты вышли с плакатами: "Животные - не одежда" и "Джейкобс убивает, потому что вы покупаете".
В Лондоне борцы за права животных вышли на демонстрацию топлесс. Участники организации Peta ("Люди, выступающие за этичное обращение с животными") устроили оголенный флэш-моб возле одного из центральных показов модных коллекций.
Последнее Burberry шоу Кристофера Бэйли
Кристофер Бэйли еще в октябре заявил об уходе из компании - после 17 лет работы в ней.
За это время на посту креативного директора Бэйли удалось вывести брэнд на новый уровень, полагают ведущие эксперты этой индустрии.
Когда он пришел в Burberry в 2001 году, эту марку считали примелькавшейся и ассоциирующейся скорее с футболистами и звездами мыльных опер, чем с настоящими модниками.
Бэйли помог это изменить, превратив коронный принт компании в более роскошный, авангардный и эксклюзивный. Одновременно он сильно повысил стоимость акций Burberry.
Теперь все с нетерпением ждут субботнего вечера, когда представят последнюю коллекцию Burberry под руководством Бэйли.
Как минимум часть ее будет посвящена ЛГБТ-сообществам. Об этом заговорили после того, как несколькими днями ранее компания представила радужный принт.
Гламур и мусор
Дизайнеры Вин и Оми заявили, что заготовили для лондонского показа общественно-политическое послание - одеяния из пластика и экологически чистой шерсти.
По словам этих модельеров, товары для дешевого массового рынка практически невозможно сделать этичными с точки зрения экологии.
Эта пара создает собственные текстуры. Дизайнеры говорят, что хотят, чтобы люди задумались об отходах от производства одежды, и они не единственные поборники экологически чистых технологий.
Одним из первых показов в Лондоне стало шоу ирландского дизайнера Ричарда Мэлоуна, которого вдохновили на создание последней коллекции рынки его родного города Уэксфорд.
На подиуме, стилизованном под базар, стояли свернутые ковры. А одежда на моделях, казалось, выглядела так, будто ее сшили из разнообразных пестрых полотен с прилавков или даже с фруктовых лавок.
Кроме того, Мэлоун использует переработанные ткани, продолжая сотрудничество с ткачами из южной Индии, начавшееся во время работы над его первой коллекцией.
Местное дарование
Лондонская неделя моды богата на именитых кутюрье, но будут здесь представлены и молодые таланты.
Среди них - Сэди Уильямс, которая в 2013 удостоилась премии Selfridges Bright Young Things. Уильямс покажет свою коллекцию в субботу вечером.
Тогда же можно будет посетить показ еще одной восходящей звезды - Молли Годдард, которую ведущие британские модельеры отметили наградой в 2016 году.
А в понедельник ожидается показ обувной коллекции дизайнера Софии Вебстер.
Закрытие Лондонское недели моды состоится во вторник.