"Поезд в Париж": осечка безумной идеи Клинта Иствуда
В главных ролях своего нового фильма о трех американцах, сумевших обезвредить террориста на пассажирском поезде Амстердам-Париж, Клинт Иствуд снял реальных участников события.
Безумная идея
"У меня появилась безумная идея. Почему бы этим ребятам не сыграть самих себя?"
Так 87-летний ветеран американского кино Клинт Иствуд вспоминает ключевой момент, определивший весь необычный, если не сказать уникальный, характер его нового фильма.
С "ребятами" - Спенсером Стоуном, Алексом Скарлатосом и Энтони Сэдлером - Иствуд познакомился в 2016 году, когда вручал им учрежденные телевизионным каналом Spike специальные награды.
Награды калифорнийского телеканала были для трех друзей не первыми и далеко не самыми почетными. На груди у всех трех красовались уже французские ордена Почетного легиона.
Предотвращенный теракт
Годом раньше, 21 августа 2015 года, двое проводивших отпуск в Европе американских военнослужащих - 23-летние Стоун и Скарлатос и присоединившийся к ним их друг детства 22-летний студент-медик Сэдлер сели в поезд, отправлявшийся в 15:17 из Амстердама в Париж (оригинальное название фильма - The 15:17 to Paris).
Едва поезд пересек французскую границу, из туалета вышел вооруженный автоматом Калашникова с 270 патронами, пистолетом и бутылкой с зажигательной смесью 25-летний марокканец Аюб Эль Каззани и открыл стрельбу по пассажирам.
В схватке с пытавшимися противостоять ему пассажирами он тяжело ранил 51-летнего француза американского происхождения Марка Мугаляна. Стоун и Скарлатос с помощью 62-летнего британца Криса Нормана сумели скрутить нападавшего.
В процессе столкновения злоумышленник нанес ножевые ранения Стоуну в руку, голову и шею. Скарлатос, вооружившись отобранным у Каззани автоматом, прошел по вагонам, чтобы убедиться, что других нападавших там нет.
Тем временем Стоун пытался остановить сильное кровотечение из поврежденной шеи Мугаляна. Попытка заткнуть рану тканью успеха не принесла, и только полученная Стоуном в армии медицинская подготовка спасла жизнь Мугаляна. Засунув руку глубоко в рану, он сжал пальцами артерию раненого и удерживал кровотечение до прибытия полиции и медиков.
Трое американцев и британец получили ордена Почетного легиона из рук президента Франции Франсуа Олланда. В своем родном Сакраменто американцев встречали как героев.
Американский герой
Главная тема последних фильмов Клинта Иствуда, завоевавшего всемирную славу ролями полицейского бунтаря "Грязного Гарри" и молчаливого ковбоя в "Долларовой трилогии" Серджио Леоне - американский герой.
Воплощения этот герой принимает самые разные. В дилогии о Второй мировой войне - "Флаги наших отцов" и "Письма с Иводзимы" - это американские солдаты.
В "Гран Торино" это сварливый и на первый взгляд малообаятельный старик Уолт Ковальски, ветеран корейской войны, постепенно раскрывающий свои лучшие человеческие качества.
Два предыдущих перед "Поездом в Париж" фильма были перенесением на экран реальных событий, в которых действовали реальные американские герои.
"Снайпер" (American Sniper) - экранизация мемуаров служившего в Ираке снайпера Криса Кайла. Кайл стал рекордсменом по числу убитых солдат противника, за что иракцы прозвали его "Дьяволом из Рамади".
"Чудо на Гудзоне" (Sully) — перенесенная на экран история летчика Чесли Салленбергера по прозвищу Салли, совершившего экстренную посадку самолета Airbus A320 на поверхность реки Гудзон практически в центре Нью-Йорка. При этом никто из находившихся на борту 155 человек не погиб.
Во всех этих фильмах, как и положено в Голливуде, главные роли играли признанные звезды: снайпера Кайла воплотил на экране Брэдли Купер, летчика Салли - Том Хэнкс, ну а роль старика Ковальски сыграл сам Иствуд.
История предотвращенного тремя мужественными молодыми людьми теракта на борту скоростного поезда вполне вписывалась в уже привычную для Иствуда формулу американского героя.
Нестандартное решение
Зажегшись идеей превратить эту историю в фильм, Иствуд пошел поначалу по традиционному пути и стал даже проводить кастинг.
В качестве исполнителей трех главных ролей были намечены голливудские звезды Крис Хемсворт, Зак Эфрон и Майкл Бакари Джордан.
За три недели до начала съемок Иствуд пригласил самих героев для проверки соответствия сценария реальным событиям на борту поезда. Он решил заснять встречу и в ходе нее попросил трех молодых людей воспроизвести свои действия в тот памятный день.
Они настолько воодушевились, а режиссер настолько вдохновился их воодушевлением, что неожиданно принял, мягко говоря, нестандартное решение - двое военных и студент, весь актерский опыт которых ограничивался в лучшем случае появлением на сцене в школьном спектакле, получили предложение от одного из самых легендарных режиссеров Голливуда сыграть главные роли в его новом фильме.
Нельзя сказать, что в этом своем решении Иствуд был пионером. В 1950 году известный бейсболист Джеки Робинсон сыграл сам себя в экранной версии собственной жизни "История Джеки Робинсона". Еще пятью годами позже ветеран Второй мировой войны Оди Мерфи воспроизвел собственный военный опыт в картине "В ад и обратно".
Однако оба эти фильма, снятые шесть с лишним десятилетий назад, пор прочно забыты, и сегодня "Поезд в Париж" кажется дерзким, почти авангардным экспериментом режиссера-ветерана.
Осечка безумной идеи
Все было бы замечательно, и перед отвагой решившегося на закате жизни на столь отважный эксперимент кинематографиста можно было бы снять шляпу, если бы результат его эксперимента был бы хоть сколько-нибудь убедительным.
Иствуд никогда не принадлежал к числу режиссеров интеллектуального, авторского кино. Но шесть с лишним десятилетий работы в кинематографе и три с половиной десятка снятых им фильмов, два из которых - "Непрощенный" и "Малышка на миллион" - были удостоены Оскаров и за лучший фильм, и за лучшую режиссуру, заслужили ему репутацию серьезного, вдумчивого мастера.
Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Даже безукоризненная репутация заслуженного ветерана не спасла Иствуда и его новый фильм от разгромных рецензий.
В Rotten Tomatoes, интеграторе критических оценок "Поезд в Париж" получил рейтинг 26% - низко для работы режиссера мирового уровня, но все же не катастрофично.
Ну а рецензент лондонской Times высказался более чем категорично: "Худший фильм Иствуда".
Главная претензия - к ставшему изюминкой фильма нестандартному решению режиссера привлечь к исполнению главных ролей самих героев истории.
"Благослови их Господь! Они наверняка смелые и мужественные люди, решившиеся в отпуске рискнуть своей жизнью и противостоять террористу. Но у них ни на йоту нет экранного обаяния!" - в отчаянии восклицает рецензент Guardian.
По завершении работы над фильмом Иствуд посоветовал своим молодым героям, всерьез рассчитывающим на будущую кинематографическую карьеру, взять уроки актерского мастерства.
Может быть, действовать нужно было в обратном порядке?