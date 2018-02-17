"Поезд в Париж": осечка безумной идеи Клинта Иствуда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер Клинт Иствуд вместе со своими героями (слева направо: Алекс Скарлатос, Спенсер Стоун, Энтони Сэдлер) на мировой премьере фильма "Поезд в Париж" 5 февраля 2018 года

В главных ролях своего нового фильма о трех американцах, сумевших обезвредить террориста на пассажирском поезде Амстердам-Париж, Клинт Иствуд снял реальных участников события.

Безумная идея

"У меня появилась безумная идея. Почему бы этим ребятам не сыграть самих себя?"

Так 87-летний ветеран американского кино Клинт Иствуд вспоминает ключевой момент, определивший весь необычный, если не сказать уникальный, характер его нового фильма.

С "ребятами" - Спенсером Стоуном, Алексом Скарлатосом и Энтони Сэдлером - Иствуд познакомился в 2016 году, когда вручал им учрежденные телевизионным каналом Spike специальные награды.

Награды калифорнийского телеканала были для трех друзей не первыми и далеко не самыми почетными. На груди у всех трех красовались уже французские ордена Почетного легиона.

Предотвращенный теракт

Годом раньше, 21 августа 2015 года, двое проводивших отпуск в Европе американских военнослужащих - 23-летние Стоун и Скарлатос и присоединившийся к ним их друг детства 22-летний студент-медик Сэдлер сели в поезд, отправлявшийся в 15:17 из Амстердама в Париж (оригинальное название фильма - The 15:17 to Paris).

Едва поезд пересек французскую границу, из туалета вышел вооруженный автоматом Калашникова с 270 патронами, пистолетом и бутылкой с зажигательной смесью 25-летний марокканец Аюб Эль Каззани и открыл стрельбу по пассажирам.

В схватке с пытавшимися противостоять ему пассажирами он тяжело ранил 51-летнего француза американского происхождения Марка Мугаляна. Стоун и Скарлатос с помощью 62-летнего британца Криса Нормана сумели скрутить нападавшего.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Французская полиция расследует последствия теракта на борту скорого поезда Thalys 21 августа 2015 года

В процессе столкновения злоумышленник нанес ножевые ранения Стоуну в руку, голову и шею. Скарлатос, вооружившись отобранным у Каззани автоматом, прошел по вагонам, чтобы убедиться, что других нападавших там нет.

Тем временем Стоун пытался остановить сильное кровотечение из поврежденной шеи Мугаляна. Попытка заткнуть рану тканью успеха не принесла, и только полученная Стоуном в армии медицинская подготовка спасла жизнь Мугаляна. Засунув руку глубоко в рану, он сжал пальцами артерию раненого и удерживал кровотечение до прибытия полиции и медиков.

Трое американцев и британец получили ордена Почетного легиона из рук президента Франции Франсуа Олланда. В своем родном Сакраменто американцев встречали как героев.

Американский герой

Главная тема последних фильмов Клинта Иствуда, завоевавшего всемирную славу ролями полицейского бунтаря "Грязного Гарри" и молчаливого ковбоя в "Долларовой трилогии" Серджио Леоне - американский герой.

Воплощения этот герой принимает самые разные. В дилогии о Второй мировой войне - "Флаги наших отцов" и "Письма с Иводзимы" - это американские солдаты.

В "Гран Торино" это сварливый и на первый взгляд малообаятельный старик Уолт Ковальски, ветеран корейской войны, постепенно раскрывающий свои лучшие человеческие качества.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Каннского фестиваля Жиль Жакоб вручает Клинту Иствуду почетную "Золотую пальмовую ветвь"

Два предыдущих перед "Поездом в Париж" фильма были перенесением на экран реальных событий, в которых действовали реальные американские герои.

"Снайпер" (American Sniper) - экранизация мемуаров служившего в Ираке снайпера Криса Кайла. Кайл стал рекордсменом по числу убитых солдат противника, за что иракцы прозвали его "Дьяволом из Рамади".

"Чудо на Гудзоне" (Sully) — перенесенная на экран история летчика Чесли Салленбергера по прозвищу Салли, совершившего экстренную посадку самолета Airbus A320 на поверхность реки Гудзон практически в центре Нью-Йорка. При этом никто из находившихся на борту 155 человек не погиб.

Во всех этих фильмах, как и положено в Голливуде, главные роли играли признанные звезды: снайпера Кайла воплотил на экране Брэдли Купер, летчика Салли - Том Хэнкс, ну а роль старика Ковальски сыграл сам Иствуд.

История предотвращенного тремя мужественными молодыми людьми теракта на борту скоростного поезда вполне вписывалась в уже привычную для Иствуда формулу американского героя.

Нестандартное решение

Зажегшись идеей превратить эту историю в фильм, Иствуд пошел поначалу по традиционному пути и стал даже проводить кастинг.

В качестве исполнителей трех главных ролей были намечены голливудские звезды Крис Хемсворт, Зак Эфрон и Майкл Бакари Джордан.

За три недели до начала съемок Иствуд пригласил самих героев для проверки соответствия сценария реальным событиям на борту поезда. Он решил заснять встречу и в ходе нее попросил трех молодых людей воспроизвести свои действия в тот памятный день.

Они настолько воодушевились, а режиссер настолько вдохновился их воодушевлением, что неожиданно принял, мягко говоря, нестандартное решение - двое военных и студент, весь актерский опыт которых ограничивался в лучшем случае появлением на сцене в школьном спектакле, получили предложение от одного из самых легендарных режиссеров Голливуда сыграть главные роли в его новом фильме.

Нельзя сказать, что в этом своем решении Иствуд был пионером. В 1950 году известный бейсболист Джеки Робинсон сыграл сам себя в экранной версии собственной жизни "История Джеки Робинсона". Еще пятью годами позже ветеран Второй мировой войны Оди Мерфи воспроизвел собственный военный опыт в картине "В ад и обратно".

Однако оба эти фильма, снятые шесть с лишним десятилетий назад, пор прочно забыты, и сегодня "Поезд в Париж" кажется дерзким, почти авангардным экспериментом режиссера-ветерана.

Осечка безумной идеи

Все было бы замечательно, и перед отвагой решившегося на закате жизни на столь отважный эксперимент кинематографиста можно было бы снять шляпу, если бы результат его эксперимента был бы хоть сколько-нибудь убедительным.

Иствуд никогда не принадлежал к числу режиссеров интеллектуального, авторского кино. Но шесть с лишним десятилетий работы в кинематографе и три с половиной десятка снятых им фильмов, два из которых - "Непрощенный" и "Малышка на миллион" - были удостоены Оскаров и за лучший фильм, и за лучшую режиссуру, заслужили ему репутацию серьезного, вдумчивого мастера.

Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Даже безукоризненная репутация заслуженного ветерана не спасла Иствуда и его новый фильм от разгромных рецензий.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Клинт Иствуд на премьере фильма

В Rotten Tomatoes, интеграторе критических оценок "Поезд в Париж" получил рейтинг 26% - низко для работы режиссера мирового уровня, но все же не катастрофично.

Ну а рецензент лондонской Times высказался более чем категорично: "Худший фильм Иствуда".

Главная претензия - к ставшему изюминкой фильма нестандартному решению режиссера привлечь к исполнению главных ролей самих героев истории.

"Благослови их Господь! Они наверняка смелые и мужественные люди, решившиеся в отпуске рискнуть своей жизнью и противостоять террористу. Но у них ни на йоту нет экранного обаяния!" - в отчаянии восклицает рецензент Guardian.

По завершении работы над фильмом Иствуд посоветовал своим молодым героям, всерьез рассчитывающим на будущую кинематографическую карьеру, взять уроки актерского мастерства.

Может быть, действовать нужно было в обратном порядке?