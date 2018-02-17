Дело "фабрики троллей" и "повара Путина": суть обвинений спецпрокурора США
Спецпрокурор США Роберт Мюллер передал в суд 37-страничный документ с подробными доказательствами вмешательства как минимум 13 россиян и трех российских компаний в процесс американского волеизъявления.
Согласно документу, они вели кампании в поддержку кандидата от республиканцев и подрывали имидж демократического кандидата Клинтон в социальных сетях и за их пределами, использовали краденные персональные данные американских граждан для создания счетов и профилей в "Инстаграме", "Твиттере", Youtube и "Фейсбуке", проникли в США под фальшивым предлогом и не намеревались регистрироваться в минюсте в качестве иностранных агентов.
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Русская служба Би-би-си ознакомилась с обвинительным заключением команды Роберта Мюллера. В нем описано, как, по версии американских следователей, действовали россияне, где брали деньги, как давно за ними следило ФБР и какое им грозит наказание.
Как все начиналось
Согласно обвинительным документам Роберта Мюллера, в рамках существующей в Санкт-Петербурге "Фабрики троллей", которая официально называется "Агентство интернет-исследований" и зарегистрирована как корпорация, был открыт "проект переводов".
По данным Мюллера, его целью было "посеять неверие в кандидатов в президенты и политическую систему в целом". Проект был запущен в апреле 2014 года, его финансировала компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", принадлежащая Евгению Пригожину, которого СМИ называли "поваром Путина".
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Обвинения в причастности Пригожина к "заговору против США" Мюллер проиллюстрировал фотографией американского гражданина на фоне Белого дома с плакатом "Счастливого 55-летия, дорогой босс!" в руках. Она сделана 1 июня 2016 года, в этот день Пригожину исполнилось 55 лет.
"Конкорд", кроме всего прочего, выступал подрядчиком в нескольких правительственных контрактах.
Затем проект разросся в новый, но с идентичными целями и стратегией - он назывался "Лахта", его ежемесячный бюджет по состоянию на сентябрь 2016 года составлял 1 миллион 250 тысяч долларов. Чтобы скрыть источники поступления денег, "Конкорд" переводил их через свои дочерние компании, утверждает спецпрокурор.
Полный список обвиняемых:
- Евгений Пригожин, владелец компании "Конкорд", внесенной в санкционный список США в декабре 2016 года.
- Михаил Быстров, генеральный директор организации, регулярно обсуждавший с Пригожиным детали проекта "Лахта".
- Леонид Бурчик, он же Леонид Абрамов, исполнительный директор, второй по значимости человек в проекте "Лахта".
- Александра Крылова, директор проекта "Лахта"
- Сергей Полозов, менеджер IT-департамента, курировавший работу серверов для проекта
- Анна Богачева, аналитик
- Мария Бовда, работала на различных позициях еще со времен "проекта переводов"
- Роберт Бовда, заместитель руководителя "проекта переводов"
- Джейхун Асланов, лидер "проекта переводов", согласно документам Роберта Мюллера, непосредственный руководитель атак на американские выборы 2016 года
- Вадим Подкопаев, аналитик, проводил фокусные исследования американского рынка соцсетей и писал черновики сообщений для созданных там профилей
- Глеб Васильченко, создавал комментарии, сообщения для соцсетей, занимался мониторингом. Позднее стал руководителем одной из двух подгрупп, по данным Мюллера, ответственных за вмешательство в американскую политическую систему, в том числе, в президентскую кампанию 2016 года
- Ирина Каверзина и Владимир Венков - по данным обвинения, они вели профили нескольких человек в социальных сетях в рамках "проекта переводов"
Визы и цель визита
Четверо представителей "проекта переводов" в 2014 году подали заявки на получение американских виз, официальными причинами поездки они указали "личные дела". Визы получили только двое из них - Александра Крылова и Анна Богачева.
Ни до, ни после приезда они не регистрировались в министерстве юстиции США как агенты иностранного правительства, отмечает в обвинительных документах Роберт Мюллер.
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Россиянки от имени американских граждан контактировали в соцсетях с общественными и политическими активистами, один из них посоветовал обратить внимание на "красные" (республиканские) штаты - Колорадо, Вирджинию, Флориду.
Прикидываться местными
Россиянки и их коллеги работали в дневную и ночную смену не один месяц и создали сотни профилей в социальных сетях от имени американцев. Чтобы время размещения сообщений и обновлений не вызывало подозрений, сотрудники "Фабрики" даже жили по американскому времени и календарю, "отмечая" праздники, присущие США.
Они также были проинструктированы относительно самых острых экономических и политических тем. В рамках социальных платформ еще с 2014 года создавались страницы организаций, ратующих за иммиграцию ("Защищенные границы"), важность жизней афроамериканцев ("Blacktivists"), религию ("Объединенные мусульмане Америки" и "Христова Армия"), а также "Сердце Техаса", "Единый Юг".
С 2015 года сотрудники "Лахта" стали покупать рекламу в социальных сетях, стали более активными в "Твиттере". Все это время они активно анализировали и отслеживали поведение американской аудитории, получая от руководства непосредственные директивы о фокусе их текстовых и графических "обновлений", какими должны быть фотографии и видео.
"Лахта" также приобрела серверы на территории США и создала виртуальные частные сети - таким образом, вся ее активность в соцсетях выглядела не российской, а американской. Также были созданы адреса электронной почты на имена несуществующих американцев - именно с этих фальшивых аккаунтов шло общение с другими активистами, рассылались обращения в местные медиа с целью привлечь внимание к своим акциям.
В 2016 сотрудники "Лахты" стали использовать настоящие номера социального страхования и настоящие даты рождения американцев без их разрешения. С помощью этой информации были созданы "кошельки" в платежной системе "Paypall", получены водительские удостоверения, в дальнейшем от имени жертв этой аферы создавались страницы организаций, контролируемых "Лахтой", покупалась реклама в социальных сетях. В документах обвинения жертвы обозначены инициалами, там также значатся даты открытия счетов на их имена.
Яйца в разные корзины
С февраля 2016 года "Лахта" стала использовать любые возможности для критики Хиллари Клинтон, были созданы несколько групп, которые обозначили свои интересы как "президентская кампания-2016", в их числе профиль в "Твиттере" "Марш за Трампа" и страницы в "Фейсбуке" - "Афера Клинтонов" и "Объединенные трамписты". В них разворачивались целые дискуссии, члены групп - сотрудники "Лахта" - отвечали на вопросы, задавали тон, обращались к волонтерам и общественным организациям, а также местным группам поддержки Трампа по всем Соединенным Штатам.
Кроме поддержки республиканского кандидата, "Лахта" также призывала американцев не голосовать, особенно настойчиво работая с афроамериканцами. К ним обращались "такие же, как и они", основной посыл: "ненависть и внимание к Трампу вводят людей в заблуждение и подталкивают черных к голосованию за Хиллари-убийцу, мы не можем выбирать меньшее зло и лучше остаться дома и вообще не голосовать".
Контролируемая "Лахтой" организация "Объединенные мусульмане Америки" размещала сообщения о бойкоте выборов. Основной причиной было названо желание Клинтон продолжать войны на Ближнем Востоке.
"Лахта", вернее, ведомые ей "американцы" заявляли в социальных сетях, что именно Клинтон причастна к жульничеству с голосами в Северной Каролине и Айове во время проведения праймериз.
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C июня 2016 года "Лахта" через социальные сети организовывала митинги в поддержку Трампа, а позднее - и в "поддержку" демократического кандидата: за нее в Вашингтоне "ратовали" мусульмане, слоганом акции было "Законы шариата - новое направление демократии".
Летом в Пенсильвании, Флориде, Нью-Йорке были организованы несколько акций - общепатриотических, в поддержку Трампа и против Хиллари, участие в них принимали настоящие граждане США, которые изготавливали плакаты и растяжки. Жительница Флориды даже получила материальное вознаграждение за то, что оделась в костюм заключенной и забралась в клетку - это действие должно было символизировать тюремное заключение Клинтон.
Все это происходило по просьбе "американцев" из "Лахты", которые порой даже не покидали территорию Российской Федерации.
Примечательно, что россияне также обращались к неназванному представителю штаба Трампа через веб-сайт кампании, чтобы получить информацию об организации митингов во Флориде и Нью-Йорке - имя представителя кампании республиканского кандидата они нашли на настоящей фейсбук-странице сообщества "Флорида за Трампа", указывает Мюллер.
После выборов "Лахта" через социальные сети продолжала организовывать митинги в поддержку республиканского кандидата и одновременно организовала в Нью-Йорке протест под названием "Трамп - НЕ МОЙ президент", позднее акция "Шарлотт против Трампа" прошла в городе с аналогичным названием в штате Северная Каролина.
Краткий список покупок и акций самых активных "американцев", контролируемых и проведенных "Лахтой", занял в обвинительном заключении 5 с половиной страниц.
Как давно россиянами заинтересовались в ФБР?
С 2014 года "Лахта" заметала следы - периодически удаляя электронные адреса, собственную переписку и ветви сообщений "американцев" в их электронных ящиках.
В сентябре 2016 года "Фейсбук" официально признал, что россияне платили за рекламу на социальных и политических платформах этой сети.
Через несколько дней Ирина Каверзина, сотрудница "Лахты", которая вела несколько профилей "американцев", якобы написала своим родственникам, что ее деятельностью заинтересовались в ФБР и "это не шутка. Мы с коллегами заметаем следы".
Ранее Каверзина будто бы даже хвасталась коллеге, что сама писала обновления для социальных сетей, размещала фотографии, и американцы верили, что это писал кто-то из "своих".
Чего добивается Мюллер?
Министерство юстиции США, по словам заместителя руководителя этого ведомства, Рода Розенштайна, будет настаивать на экстрадиции 13 россиян, о которых идет речь в документах, представленных командой Мюллера.
Спецпрокурор обвиняет россиян в получении личных данных американских граждан и их незаконном использовании, а также нарушении визового режима и Закона о федеральных избирательных кампаниях (FECA). Он запрещает иностранцам участвовать в избирательных кампаниях и оказывать кандидатам любую помощь, особенно финансовую.
По словам Розенштайна, ни один американец не обвиняется в том, что содействовал россиянам - граждане США, по мнению заместителя генпрокурора, не знали об истинной природе и происхождении групп в социальных сетях.
Кого еще обвиняют?
В отдельное производство выделены материалы в отношении американца Ричарда Пинедо из города Санта-Паула, Калифорния.
В рамках "российского расследования" он признал себя виновным в краже персональных данных. Согласно обвинительному заключению, он продавал людям и организациям за пределами США номера банковских счетов, созданных на основе украденных документов или персональных данных американцев.
На их основе продавалась и покупалась реклама, посты в социальных сетях, организовывались акции протеста с целью подрыва имиджа Хиллари Клинтон, Теда Круза и Марко Рубио, а также для поддержки Берни Сандерса и Дональда Трампа, которые в то время боролись за право выдвижения кандидатом на пост президента США.
Пинедо согласился сотрудничать со следствием. Ему грозит 15 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.