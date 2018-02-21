"Богатым мы продаем дороже": Павел Грудинин о бизнесе, чиновниках и дружбе

Media playback is unsupported on your device Павел Грудинин о Рамзане Кадырове, "лживых СМИ" и компромате на себя

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассказал Русской службе Би-би-си о своей дружбе с чиновниками, о том, кто его выбрал кандидатом и о том, собирается ли идти на губернаторские выборы.

О компартии и Кадырове

Би-би-си: Как вы узнали о том, что КПРФ хочет вас выдвинуть в президенты?

Павел Грудинин: Я узнал об этом от Зюганова. Прямо перед президиумом. Он мне позвонил, сказал, что моя кандидатура будет предложена среди других. Я присутствовал при обсуждении.

Би-би-си: До этого вы победили на праймериз объединенных левых сил. Как вы на них попали? Кто вам предложил участвовать в них?

П.Г.: Никто. Они [члены движения Левый Фронт] там сами взяли всех левых политиков и известных людей, всех переписали, сорок фамилий. Никто никого ни о чем не спрашивал. Это голосование было организовано вообще без нашего ведома. В первом туре победил Болдырев (Юрий Болдырев - бывший зампредседателя Счетной палаты, один из основателей партии "Яблоко"), а уже во втором - я. Кстати, я сам голосовал за Болдырева.

Би-би-си: Вы общались с лидером Левого фронта Сергеем Удальцовым до его выхода из тюрьмы (Удальцов был осужден по делу о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года на 4,5 года, вышел на свободу в августе 2017 года)? Он был одним из организаторов праймериз левых сил.

П.Г.: Когда я выиграл праймериз, он сам мне позвонил, потом приехал в совхоз вместе со своей супругой. До этого мы не были знакомы, к сожалению.

Би-би-си:Судя по финансовой отчетности КПРФ, раньше вы и деньгами партии не помогали. Только в 2015 году вы пожертвовали 335 тысяч рублей. Почему?

П.Г.: А меня никто не просил. Если бы меня попросили, я бы, конечно помог, но таких просьб не было.

В 2015 году на здании в совхозе установили огромный красный шар с надписью "КПРФ". Сначала мы заплатили за него, а потом партия вернула эти деньги, потому что это должно быть оплачено из их фонда.

Media playback is unsupported on your device Сталин или Троцкий? 10 быстрых вопросов Павлу Грудинину

Шар простоял три года, его все это время пытались сорвать, мы даже судились из-за него. После того, как меня выдвинули кандидатом, шар удивительным образом сгорел. Кто-то стоял из другого дома и снимал в три часа ночи, как он загорелся. Поэтому у меня такое ощущение, что это был поджог.

Би-би-си: За кого вы сами голосовали на прошлых выборах президента?

П.Г.: За Зюганова, я всегда голосую за Зюганова. На прошлых выборах я был его доверенным лицом.

Би-би-си: Если бы вы стали президентом, вы бы, предположим, сменили главу Чечни Рамзана Кадырова?

П.Г.: А я с ним не знаком. Я же про вас до того момента, как мы познакомились, ничего не мог сказать.

Я знаю, что информация, которая попадает к нам из СМИ, лжива. Вы можете оценить человека только тогда, когда с ним познакомитесь. Нельзя создавать мнение о человеке исходя из того, что о нем говорят в прессе. Я верю только собственному мнению.

Если бы я стал президентом, я бы встретился и поговорил с Кадыровым.

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS Image caption Коммунисты до последнего держали интригу с выдвижением своего кандидата

О выборах, чиновниках и зарубежных счетах

Би-би-си: До или после вашего выдвижения кандидатом в президенты от КПРФ вы общались с кем-либо из чиновников администрации президента?

П.Г.: Нет, нет. И не собираюсь общаться. А зачем? Если меня пригласят в администрацию президента провести встречу с избирателями, они же тоже избиратели, то я с ними пообщаюсь как с избирателями. Никаких других контактов, я считаю, не нужно. Думаю, у них там тоже нет желания со мной общаться. Я сомневаюсь, что, например, [Дональда] Трампа кто-то приглашал в Белый дом до того, как он стал президентом.

У меня много знакомых среди федеральных чиновников, но сейчас я стараюсь с ними не общаться. Я могу подставить людей, если я сейчас назову фамилии. Даже у тех людей, которые просто дружат со мной, у моих детей сейчас возникли серьезные проблемы. Все ищут на меня компромат.

Би-би-си: По данным наших источников, после того, как президиум и пленум приняли решение вас выдвинуть, Зюганов поехал рассказать о вашей кандидатуре руководителю кремлевской администрации Антону Вайно. Вы что-то знаете об этом?

П.Г.: Решение по моей кандидатуре было принято в партии и ни с кем не согласовывалось. Я считаю, что этого [встречи Зюганова с Вайно] не было.

Би-би-си: В России предвыборная кампания зажата в рамки трех месяцев - по сути она ведется только после объявления выборов в декабре. Это по сравнению с другими странами совсем немного. КПРФ могла объявить своего кандидата раньше, но не сделала этого. Вам не обидно, что вам дали так мало времени? И почему вы на это согласились?

П.Г.: А вы хотите, чтобы кандидаты все были заранее известны, и грязь, которая на меня сейчас льется, лилась бы полгода? Власть была в шоке от моего выдвижения, она не ожидала такого резкого роста рейтинга кандидата от КПРФ.

До Нового года все писали и снимали репортажи о том, какой замечательный у меня совхоз. После объявления, что я буду кандидатом от КПРФ, меня позвали на все три госканала, и все три раза лояльные власти журналисты говорили, какой я молодец и как я все правильно говорю. А потом они провели первые соцопросы. И оказалось, что никому не известный кандидат от КПРФ в самом начале избирательной кампании набирает больше или столько же, сколько действующий президент. И начался компромат.

По данным последнего опроса ВЦИОМ, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Грудинина бы проголосовали 7,3% опрошенных, за Жириновского - 5,5%, за Путина - 71,5%.

Би-би-си: И что, как вы думаете, кто придумал эти волны компромата? Администрация президента?

П.Г.: Это все от бессилия. Услужливый дурак опаснее врага. Это не высшая федеральная власть делает, хоть у нас считается, что все контролирует лично президент. Это просто услужливые работники государственных структур. Они поняли, что у них другого выхода нет, надо что-то сделать, чтобы облить кандидата грязью, чтобы понизить проценты, которые я получу.

Би-би-си: До Нового года вас звали на все госканалы. В России такое не происходит случайно. Поэтому невольно приходит мысль, что вашу кандидатуру все же согласовали в Кремле.

П.Г.: Нет. Когда они поняли, что выдвигается не Зюганов, а кто-то другой, они сначала подумали: о, это же сработает на явку, его же никто не знает. А потом произошло следующее. Сразу после эфиров на трех госканалах некто Соловьев Владимир Рудольфович объявил голосование на государственном радио "Вести FM". И после того, как он выдал в эфир по итогам этого голосования, что "у кандидата Путина почти 50%, у кандидата Жириновского почти 5%, а у Грудинина 45%", наступил шок. И они начали думать, что со мной делать.

Вот пример. 1 февраля меня и еще одного члена ЦК КПРФ зампредседателя ЦИК Николай Булаев пригласил на личную беседу. Такое бывает, они с нашим членом ЦК вместе работали в Госдуме. Мы приехали попить чаю. И вдруг, когда мы зашли в ЦИК, выяснилось, что на эту личную встречу пригласили десять камер. Булаев меня загнал, как загонщик на охотника загоняет жертву.

Журналисты, как оказалось, даже были предупреждены, что у Булаева есть какие-то вопросы к моим зарубежным счетам. И Булаев под все эти камеры стал меня спрашивать, что у меня со счетами. Я все объяснил, показал документы. Булаев во время этого наговаривал текст на телекамеры. Зачем все это было нужно делать?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Информацию о нарушениях Грудинина с зарубежными счетами ЦИК может напечатать на бюллетенях и информационных плакатах

Би-би-си: ЦИК собирается напечатать на бюллетенях и информационных плакатах, что вы нарушили правила и не сообщили о двух зарубежных счетах в Швейцарии. Что вы будете делать?

П.Г.: Выяснилось, что эти два швейцарских счета никогда не были открыты мной. Это транзитные счета внутри банка, и налоговая об этом прекрасно знает. О них ни я как клиент, ни налоговая не должны быть уведомлена. У нас есть официальное заявление банка, который извиняется и говорит, что произошла ошибка.

В начале января Грудинин уведомил ЦИК, что он имел около 14 млн руб. на счетах и ценные бумаги в Liechtensteinische Landesbank на 24 млн руб. В начале февраля ЦИК заявил, что у Грудинина есть еще два незакрытых счета в швейцарском банке. 12 февраля ЦИК показала макет информационного плаката, в котором указано, что Грудинин нарушил правила уведомления комиссии и не сообщил о двух швейцарских счетах

Мы запрашивали документы под Новый год, 28 декабря, в это время уже были праздники. Вышедший в это время на работу сотрудник банка не знал, какие данные нужно предоставить, и напечатал просто все, что у них было. А сейчас они написали, что как было изначально три счета открыто, так оно и было. К тому времени, когда ЦИК напечатает бюллетени, по закону там уже не должно быть этой информации, потому что это транзитные счета.

Сейчас все силовые структуры проверяют все наши сделки с 1995 года. Росфинмониторинг запросил две недели назад все документы, по всем сделкам, нас проверяют по полной программе.

О бизнесе и зарплате

Би-би-си: Почему в Москве земляника "Совхоза имени Ленина" такая дорогая? Дороже краснодарской и ростовской и точно дороже турецкой и греческой.

П.Г.: Потому что она качественная. Если вы покупаете натуральный сыр, то он будет дороже, чем сыр из пальмового масла. Поэтому если вы покупаете турецкую резиновую землянику, то она будет дешевле, чем наша.

Но я считаю, что люди должны быть богаче, чтобы это не считалось деликатесом. Мы бесплатно раздаем ягоду детям-инвалидам, отправляем в детские дома. Поэтому богатым мы продаем землянику дороже, а помогать будем тем, кто находится в тяжелом положении.

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpov/TASS Image caption До того, как Грудинин (слева) стал кандидатом в президенты, лидер ЛДПР Владимир Жириновский (в центре) часто приезжал в Совхоз им. Ленина

Би-би-си: Вы гордитесь своим совхозом и его успехами. Но многие отмечают, что в основном прибыль предприятию приносит сдача земель в аренду, ане клубника. Так сколько в процентном соотношении совхозу приносит сельскохозяйственная деятельность, а сколько сдача земли в аренду?

П.Г.: За последние пять лет от 38 до 55% в наших доходах - это сельское хозяйство. А остальное - доходы в том числе от изъятия земель и аренды, например, для проведения газопроводов.

Би-би-си: Вы часто говорите, что средняя зарплата работников совхоза составляет 78 тысяч рублей в месяц. Себя вы называете богатым человеком. А каков размер вашей ежемесячной зарплаты?

П.Г.: В этом году общий доход у меня в совхозе составил 24 млн рублей. Разделите на 12. Это зависит от финансовых результатов моего хозяйства. Вот в прошлом году совхоз сгенерировал прибыли 1,3 млрд рублей.

Би-би-си: В середине 90-х вы продали большое количество земли бизнесмену Аразу Агаларову, который считался очень близким к бывшему губернатору Подмосковья Борису Громову. Какие отношения связывают вас с Агаларовым?

П.Г.: Самые теплые и дружеские. В 1995 году первый "Твой дом" был построен на наших землях, которую мы достаточно дорого продали ему. А потом у нас было совместное предприятие - "Вегас". И там у нас было 10% доли, это был 2008-2009 год. Потом мы продали эти акции.

Агаларов помог отремонтировать муниципальную школу - тогда это стоило 40 миллионов рублей и это были большие деньги. Потом он еще помогал строить стадион, детский сад, ясли.

Би-би-си: Сколько земли вы продали Агаларову и сколько он за них заплатил? СМИ писали, что вы продали их ему дешевле рыночной стоимости.

П.Г.: Я не помню всех сделок. Помню только, что в первый раз сделка с Агаларовым была на 5,6 га. У нас тогда было решение акционеров, что одна сотка будет стоить не дешевле 1500 долларов, это тогда была рыночная цена. Тогда спрос на подмосковную землю не был таким, как сейчас. Могу сказать, что в последнее время цена за нашу сотку не ниже 27 тысяч евро.

Би-би-си: На прошлой неделе появилась новость, что Москва собирается изъять у вас 1,6 га земли под расширение МКАД. Расскажите про это.

П.Г.: Это нормально, мы находимся на МКАДе, у нас постоянно идут изъятия земли для государственных нужд. Мы на это соглашаемся, если нам платят компенсации, которые нас устраивают.

Нам показывали уже расчеты, но я точно не помню цифру. Но это не меньше, чем в позапрошлом году, когда расширяли развязку на пересечении Каширского шоссе и МКАД и у нас изъяли полтора гектара земли. Заплатили тогда около 190 млн рублей.

Би-би-си: Бывший директор совхоза Петр Рябцев в разговоре с нами прямо назвал вас мошенником и заявил, что не будет за вас голосовать. Хотя говорит, что он ушел из совхоза по состоянию здоровья и сам рекомендовал вашу кандидатуру сотрудникам. Почему его мнение о вас так изменилось?

П.Г.: Ему уже почти 85 лет. Он уходил не по состоянию здоровья: тогда он отправил треть всего имущества в уставные капиталы различных фирм, где мы имели 5%, а он 30%. Из-за этого в совхозе были проблемы с выплатами зарплат сотрудникам. Мы потом два года это разгребали.

Я показал ему отчет ревизионной комиссии об этом. И он сам принял решение уйти.

О бывшем и действующем губернаторах Подмосковья

Би-би-си: Среди членов вашей команды есть убеждение, будто бы активная кампания против вас как-то связана с подмосковными властями. Вы сами тоже так считаете?

П.Г.: Год назад мне пришла бумага от подмосковного правительства. В ней губернатор Московской области Андрей Воробьев благодарил мой коллектив и меня за то, что мы - крупнейший налогоплательщик в бюджет Московской области.

Из бюджета Московской области, в который мы платим отчисления, финансируется телеканал "360". На котором очень много негативной информации.

Вот такая у Воробьева позиция.

Я с ним лично не знаком, но считаю, что он говорит одно, а делает другое. Он говорит, что он пришел помогать людям, а на самом деле отобрал у них бесплатный проезд в общественном транспорте.

Он говорит, что пришел развивать бизнес, а при этом наш совхоз только через суд запускает котельную и жилой дом.

После того, как я выдвинулся кандидатом в президенты, нас настоятельно просят пропустить по нашим землям газопровод и водопровод. Которые необходимы компании, акционером которой является брат губернатора.

В пресс-службе губернатора Воробьева в письменном ответе Би-би-си сообщили, что брат губернатора Максим Воробьев "не ведет предпринимательскую деятельность на территории Московской области". Также пресс-служба отрицает, что администрация Подмосковья влияет на редакционную политику телеканала "360". Гендиректор "360"заявил Би-би-си, что телеканал не ведет кампанию против Грудинина.

Недавно нашлись девять акционеров, которые подали в суд на ЗАО "Совхоз им. Ленина". Все они пенсионеры, но каждый заплатил по 60 тысяч рублей госпошлины. Как мы узнали из материалов дела, заплатил за них человек по фамилии Жук. Удивительным образом эта фамилия совпадает с фамилией депутата Мособлдумы от "Единой России" (Владимир Жук - депутат Мособлдумы - прим. Би-би-си).

Первый суд был 8 февраля, и неожиданно на таком рядовом деле в суде города Видное оказались камеры всех федеральных каналов.

Эти акционеры не в первый раз пытаются судиться. Они активизируются каждый раз, когда я участвую в каких-либо выборах. При этом живут на территории совхоза, пользуются всеми благами совхоза, их дети ходят в наш детский сад и школу, они приходят на собрания акционерного общества.

Депутат Московской областной думы Владимир Жук ("Единая Россия") в разговоре с Би-би-си сказал, что не платил пошлину за подавших в суд акционеров Совхоза. "У нас в Подмосковье есть много бизнесменов, которые хотят, чтобы справедливость восторжествовала". Назвать того, кто заплатил пошлину, Жук отказался. Он также отрицает связь акционеров с администрацией Подмосковья.

Би-би-си: Осенью 2018 года будут выборы губернатора Московской области. Может быть, все дело в том, что вы сами хотите быть новым губернатором?

П.Г.: Как губернатором? Да я страну возглавлю!

Би-би-си: Вы говорите, что у вас были хорошие отношения с предыдущим губернатором Московской области Борисом Громовым. Но потом якобы отношения испортились, что и послужило причиной выхода из "Единой России". Что же такое между вами произошло?

П.Г.: Мы с Борисом Всеволодовичем действительно были в очень хороших отношениях. Если я вам покажу наши совместные фотографии, на которых он писал мне дарственные надписи, вы удивитесь.

Но во власти можно пройти огонь, воду, а медные трубы - уже тяжело. Власть тоже постоянно меняется, как все люди.

Сначала мы конфликтовали из-за министра финансов Алексея Кузнецова.

Алексей Кузнецов был министром финансов Московской области в 2000-2008 гг. С 2008 года против него было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за мошенничество, легализацию денежных средств, хищение. Из-за этого Кузнецов бежал за границу. По версии следствия, он, его жена и бывший заместитель украли из областного бюджета в общей сложности 14 млрд рублей.

Потом был конфликт из-за передачи полномочий. Тогда началась реформа местного самоуправления и полномочия строительству и земельным вопросам по федеральному закону оказались в ведении сельских поселений.

У нас был такой поначалу хороший человек Голубев Василий Юрьевич, который потом захотел все полномочия у сельского поселения Совхоз имени Ленина забрать себе. А я был против передачи полномочий в район. И я решил выдвинуть наших сотрудников на выборы депутатов района.

Команда Громова хотела, чтобы я снял их с выборов. Я не согласился, и мне объявили выговор в "Единой России" за то, что я не выполняю их распоряжения.

Тогда меня попытались исключить из партии, но у них ничего не получилось, потому что я достаточно известен в Московской области и многие единороссы не поддержали это решение. Это был 2009-2010 год.

После того, как Голубева отправили работать губернатором в Ростов, я пришел к Громову и говорю: "Слушайте, Борис Всеволодович, мы же с вами говорили, что если каким-то чудесным образом место главы Ленинского района освободится, вы меня поддержите?" Он сказал: "Ты знаешь, я подумал, у меня есть заместитель, я считаю, что он лучше". А я не согласился этим. И вышел из партии.

Би-би-си: Ваши хорошие отношения с Громовым длились почти десять лет. Какие бонусы вы получили от них за это время?

П.Г.: Это человек, который по крайней мере в начале своего пути работал на Московскую область, и я очень хорошо к нему отношусь. Совхоз, между прочим, сейчас работает благодаря в том числе Борису Всеволодовичу Громову. Потому что именно он был "белым рыцарем" - есть такое понятие в рейдерских атаках. Он защитил в свое время совхоз от нескольких попыток захвата.

Би-би-си: А что именно он сделал?

П.Г.: На нас завели дело по банкротству абсолютно ниоткуда. Мы узнали, что находимся в процедуре банкротства от внешнего управляющего, то есть нас никто не позвал на суд. Просто прислали бумагу, что мы в процедуре банкротства. А когда мы пошли с апелляцией, ее не рассматривали три месяца. И тогда Борис Всеволодович позвонил в суд и сказал: "А почему вы не рассматриваете это дело?"

И его рассмотрели. А как только рассмотрели, выяснили, что никаких долгов у нас нет, что дело о банкротстве было заведено абсолютно по надуманному предлогу, и отменили процедуру банкротства.

На нас все время наезжали разные группировки. Ну сами подумайте - 2 тысячи гектаров земли рядом с кольцевой дорогой. Это очень сложно. Но, учитывая, что к нам хорошо относился губернатор - он приезжал на наши праздники и так далее - от нас отставали.

Один бизнесмен, который сейчас не живет в России, говорил, что бизнес в России - это на 40% пиар, на 40% - отношения с государством и только на 20% - успехи менеджеров. И он прав.