Премии БАФТА 2018: в черном на красной дорожке

  • 19 февраля 2018

Кинофильм английского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил больше всего наград на церемонии вручения премии Британской киноакадемии BAFTA.

Кинолента победила в пяти категориях, среди которых лучший фильм года, лучший британский фильм и лучший оригинальный сценарий. Награду за лучшую женскую роль получила американская актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню Милдред Хейс. Приз за лучшую мужскую роль второго плана присудили американскому актеру Сэму Рокуэллу, сыгревшему офицера Диксона.

Мартин Макдонах сказал, принимая награду: "Наш фильм во многом рассказывает про надежду, но он еще и про злость. Порой только с помощью злости можно заставить людей начать тебя слушать".

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Image caption Получившая награду за лучшую женскую роль Фрэнсис Макдорманд пришла в разноцветном платье, но выразила "абсолютную солидарность со своими сестрами".

Многие кинозвезды на церемонии вручения премии в Лондоне были одеты в черный цвет в поддержку кампаний против сексуальных домогательств и за равенство в киноиндустрии Time's Up и Me Too.

Анджелина Джоли пришла на мероприятие вместе с активистами-правозащитниками. Многие участники также надели значки Time's Up - призыв к уважению и равенству после скандала с сексуальными домогательствами в Голливуде.

Герцогиня Кембриджская появилась в темно-зеленом платье с черным ленточным поясом.

Бетан Холт, директор отдела новостей моды британской газеты The Telegraph, сказала в интервью Би-би-си: "Королевская семья крайне редко участвует в политических дискуссиях, поэтому, возможно, неудивительно, что она не присоединилась к остальным женщинам и не надела черное сегодня вечером".

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Image caption Анджелина Джоли и американская писательница и продюсер, уроженка Камбоджи Лун Ун
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Image caption Дженнифер Лоуренс
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Image caption Сальма Хайек
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Image caption Октавия Спенсер
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Image caption Кристин Скотт Томас
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Image caption Марго Робби
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Image caption Наоми Харрис
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Image caption Лупита Нионго
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Image caption Дэниэл Калуя
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Image caption Лили Джеймс
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Image caption Рут Уилсон
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Image caption Сирша Ронан
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Image caption Герцогиня Кембриджская

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