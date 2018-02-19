Премии БАФТА 2018: в черном на красной дорожке

Кинофильм английского режиссера Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил больше всего наград на церемонии вручения премии Британской киноакадемии BAFTA.

Кинолента победила в пяти категориях, среди которых лучший фильм года, лучший британский фильм и лучший оригинальный сценарий. Награду за лучшую женскую роль получила американская актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню Милдред Хейс. Приз за лучшую мужскую роль второго плана присудили американскому актеру Сэму Рокуэллу, сыгревшему офицера Диксона.

Мартин Макдонах сказал, принимая награду: "Наш фильм во многом рассказывает про надежду, но он еще и про злость. Порой только с помощью злости можно заставить людей начать тебя слушать".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Получившая награду за лучшую женскую роль Фрэнсис Макдорманд пришла в разноцветном платье, но выразила "абсолютную солидарность со своими сестрами".

Многие кинозвезды на церемонии вручения премии в Лондоне были одеты в черный цвет в поддержку кампаний против сексуальных домогательств и за равенство в киноиндустрии Time's Up и Me Too.

Анджелина Джоли пришла на мероприятие вместе с активистами-правозащитниками. Многие участники также надели значки Time's Up - призыв к уважению и равенству после скандала с сексуальными домогательствами в Голливуде.

Герцогиня Кембриджская появилась в темно-зеленом платье с черным ленточным поясом.

Бетан Холт, директор отдела новостей моды британской газеты The Telegraph, сказала в интервью Би-би-си: "Королевская семья крайне редко участвует в политических дискуссиях, поэтому, возможно, неудивительно, что она не присоединилась к остальным женщинам и не надела черное сегодня вечером".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Анджелина Джоли и американская писательница и продюсер, уроженка Камбоджи Лун Ун

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Дженнифер Лоуренс

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сальма Хайек

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Октавия Спенсер

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Кристин Скотт Томас

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Марго Робби

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Наоми Харрис

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Лупита Нионго

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Дэниэл Калуя

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лили Джеймс

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Рут Уилсон

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сирша Ронан

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцогиня Кембриджская

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