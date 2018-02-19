СМИ России: национализация дотянулась до торговли

В обзоре российских газет за 16 февраля:

"Ведомости": "Магнит" на продажу

Зачем государственный банк купил непрофильный бизнес? С этим вопросом в редакционном комментарии свежего номера разбирается газета "Ведомости". Речь идет о покупке банком ВТБ 29,1% акций сети "Магнит" Сергея Галицкого. "Сделка выглядит вполне рыночной, - пишет газета, - но теперь бизнес-процессы крупнейшего по числу магазинов ритейла будет контролировать государственный банк".

По словам основателя "Магнита" Сергея Галицкого, он слишком долго стоял у руля и устал от ежедневной психологической нагрузки. Галицкий, пишет газета, предвидел, что год закончится для "Магнита" неудачно: при незначительном росте выручки чистая прибыль компании упала почти на 35%, капитализация в Лондоне - почти на 50%. Однако покупателя это не смутило, отмечает издание.

"Ведомости" отмечают, что у ВТБ нет планов быстро перепродать "Магнит", как было с сетью гипермаркетов "Лента" или сотовым оператором Tele2. Но если это владение вдолгую, государству грех им не воспользоваться, считает газета.

"У федеральных и региональных властей давно идет тихая война с розницей за цены на полках, особенно на так называемые социально значимые товары. И Галицкий активно выступал против такого принудительного регулирования", - пишут "Ведомости".

По мнению управляющего директора по инвестициям "ТКБ инвестмент партнерс" Владимира Цупрова, у ВТБ в сделке с "Магнитом", несомненно, экономический интерес, но, если со стороны правительства возникнет желание использовать очень разветвленную розничную сеть для социальных проектов, банку будет сложнее сопротивляться, чем предыдущему собственнику.

"16 350 торговых точек в 2664 населенных пунктах России "Магнита"- действительно значимый социальный ресурс, - отмечает издание. - Особенно если помнить, что реальные располагаемые доходы населения который год снижаются, а живущих за чертой бедности уже больше 20 миллионов человек".

"Продажа крупнейшей розничной сети государственному банку ВТБ - большое событие, - приводят "Ведомости" мнение экономиста Константина Сонина в другом материале на эту же тему. - Это и очередной сигнал, что российские бизнесмены не видят перспектив роста в кратко- и среднесрочной перспективе. Это и очередной шаг в сторону полного огосударствления экономики - российская национализация XXI в., крупнейшая мирная национализация в мировой истории, дотянулась и до торговли".

"Коммерсант": куда уходит Дерипаска

Как стало известно газете "Коммерсант", в подконтрольных Олегу Дерипаске En+ Group и "Русале" готовятся крупные кадровые перестановки. Бизнесмен оставит должность президента компаний, чтобы заняться развитием группы ГАЗ, в том числе стратегического партнерства с VW, которая может получить долю в российской компании.

Президентом En+ станет Максим Соков: он курирует инвестицию "Русала" в ГМК "Норильский никель", где назревает очередной конфликт с "Интерросом" Владимира Потанина. Ряд собеседников газеты также считают изменения следствием включения Олега Дерипаски в "кремлевский доклад". "Когда у тебя право финальной подписи и необходимость вести многочисленные переговоры, повышенное внимание из-за списка может быть проблематично", - приводит газета слова своих собеседников в инвестиционных компаниях.

Однако источники газеты, близкие к акционерам "Русала" уверяют, что уход Олега Дерипаски с руководящих постов En+ и "Русала" не связан ни с ситуацией в "Норникеле", ни с "кремлевским докладом", ни с судебным конфликтом с Анастасией Вашукевич [Настей Рыбкой]. "Он же остается акционером компаний, что важно, если рассуждать о теоретическом включении бизнесмена в санкционный список США", - указывает один из собеседников "Коммерсанта".

"В списке - весь российский список Forbes, никто же из них должности в своих компаниях не меняет, так что увязывать кадровые перестановки в отстроенных активах и "кремлевский доклад" - неверно", - настаивает другой собеседник издания.

"Отход крупных бизнесменов от оперативного управления - нормальная практика в ситуации, когда основные стратегические цели достигнуты", - отмечает Кирилл Чуйко из БКС.

Он согласен, что если у зарубежных контрагентов и возникнут вопросы в связи с "кремлевским докладом", то принципиален будет его статус как акционера, а не должность.

"Коммерсант" и РБК: выборы только для взрослых

Газета "Коммерсант" пишет о старте президентской кампании и рассказывает о нетрадиционных способах агитации. Речь идет о серии вирусных видеороликов, агитирующих прийти на выборы. При этом Центризбирком от этих роликов открещивается.

В одном из них под названием "Секс и выборы - только для взрослых" девушка отказывает парню по причине, что он не сходил на выборы. В другом - таксист везет беременную женщину. Но оказывается, что она торопится не в роддом, а на избирательный участок. Самым политизированным, по мнению "Коммерсанта", стал ролик, где муж просит не будить его в день выборов, дескать выберут и без нас, но ночью ему снятся страшилки - последствия его неучастия: срок службы в армии повысили до 60 лет, в семью принуждают брать на содержание геев и т.д.

Политолог Аббас Галлямов считает, что "ролик про девушку с парнем очень хороший". "Он и исполнен добротно, и сюжет там выстроен вокруг проблемы, актуальной для молодежи. Если каждую неделю выдавать по подобному ролику, то явку в молодежной аудитории действительно можно будет поднять на несколько процентов", - полагает он.

А вот роликов, подобных тому, где муж смотрит сон, а утром будит жену и бежит голосовать, лучше избегать, сказал "Коммерсанту" Галлямов. "Откровенное использование властями фобий для решения своих тактических задач будет способствовать дальнейшему ухудшению нашего имиджа в глазах мирового сообщества", - говорит он.

В ЦИКе отрицают причастность к созданию этого ролика. "Все ролики, которые наши, - с нашим логотипом", - заявила газете глава ЦИКа Элла Памфилова.

Гендиректор "ИМА-консалтинга" Вартан Саркисов считает, что в ролике о страшном сне избирателя считывается "понятная мысль: если хочешь, чтобы общество развивалось понятным для тебя путем, голосуй". То, что в ролике считываются намеки на последствия прихода к власти оппонентов действующего президента, он считает заблуждением.

А РБК добавляет, что с сегодняшнего дня начнут выходить предвыборные агитационные ролики Владимира Путина. Их основными темами станут целостность и укрепление страны, улучшение жизни граждан и социальная справедливость, дальнейшее движение России вперед, уважение традиций, укрепление обороноспособности. Впрочем, сам президент в роликах не снимался, отмечает издание.

Что еще почитать:

Фактический переход крупнейшей розничной сети "Магнит" под контроль ВТБ стал главной сенсацией инвестиционного форума в Сочи, пишет РБК, который следил за реакцией рынка, эмоциями участников сделки и разбирался в причинах решения.

Газета "Ведомости" рассказывает о том, как центральные СМИ освещают деятельность кандидатов в президенты. По упоминаемости на федеральных канала, пишет газета, Путин вне конкуренции, по другим же кандидатам ситуация заметно отличается.

В Мюнхене завершилась Международная конференция по безопасности - самая представительная и авторитетная площадка подобного рода, пишет в свежем номере "Коммерсант". "Форум показал, что противостояние России и Запада перешло в разряд данности: нет жесткой конфронтации посткрымского и иловайско-дебальцевского периода, но нет и прошлогодних - связанных со сменой власти в Вашингтоне - надежд на улучшение отношений", - пишет издание.

Рассказывая о планах развития Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, его начальник - генерал-полковник Сергей Рудской на страницах газеты "Красная Звезда" отмечает, что в последние годы появляются новые формы и способы создания, развертывания и применения группировок войск. Так, например, генерал утверждает, что в случае возникновения конфликта с высокотехнологичным противником боевые действия будут развернуты одновременно в пяти сферах - на земле, в воздухе, на море, в космосе и киберпространстве.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си