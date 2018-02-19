После Флориды: школьники в США требуют ограничить торговлю оружием

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Учащиеся американской школы имени Марджори Стоунман Дуглас в Паркленде, штат Флорида, проходили подготовку на случай нападения с применением оружия. В школе проводились специальные учения, были установлены системы видеонаблюдения и определены аварийные выходы. И все таки 14 февраля, в день Св. Валентина,в результате вооруженного нападенияна школу погибли 17 человек.

С тех пор среди учащихся этой и других американских школ возникло стихийное движение, активисты которого требуют ужесточить законы о торговле огнестрельным оружием. Благодаря соцсетям тысячи подростков, многие из которых пока не имеют права голосовать, примкнули к этому движению.

Их требования к законодателям мало чем отличаются от других, которые обычно звучат после массовых убийств в американских школах. Однако новое движение сразу обрело силу и зрелость, которые выгодно отличают его от предыдущих протестов.

"В Ньютауне учащиеся были еще слишком молодыми и не знали, что делать. Но поверьте, у нас всё будет иначе", - сказал Би-би-си учащийся школы в Паркленде Алекс Уинд, переживший эту трагедию.

Когда в среду в его школе началась стрельба, Алекс вместе с 60 другими учениками в течение полутора часов прятался в темной раздевалке, пока снаружи раздавались выстрелы.

Правообладатель иллюстрации Alex Wind/Never Again Image caption Алекс Уинд надеется , что на этот раз протесты школьников будут более организованными и эффективными

Сразу после этих трагических событий Алекс и четверо его друзей основали кампанию под названием "Никогда больше". И теперь несколько десятков подростков ведут неустанную кампанию, в том числе на американских кабельных телеканалах, заявляя, что они не сдадутся и будут до конца требовать запрета на торговлю оружием.

"Это полное безумие, когда 19-летний человек не имеет права покупать спиртное в магазине, но может с легкостью приобрести автоматическую винтовку АР-15, боевое оружие", - говорит Алекс.

"Такая винтовка не нужна, абсурдно продавать ее как средство самозащиты" - добавляет он.

Участники движения объявили о намерении провести 24 марта марш "За нашу жизнь" в сотрудничестве с другими организациями, выступающими за введение мер контроля по торговле оружием.

Media playback is unsupported on your device Стрельба в школе во Флориде: все факты

17-летний учащийся Кэмерон Каски заявил, что его движение ставит целью сделать так, чтобы прием политиками пожертвований в свои избирательные фонды от лоббистов, отстаивающих свободу торговли оружием, считался позорным и неприемлемым.

"Я хочу заявить всем политикам - вы либо с нами, либо против нас. Мы расплачиваемся своими жизнями за игры взрослых политиков", - заявил он, выступая по телеканалу CNN.

Группа выживших после стрельбы во флоридской школе приглашает к сотрудничеству всех учащихся страны в организации акций протеста. Для этого используются социальные сети и платформы.

15-летнюю Лейн Мердок из штата Коннектикут настолько возмутило массовое убийство во Флориде, что она посчитала необходимым на него отреагировать.

"Когда я увидела по телевизору эти сообщения, самое грустное было то, что все это звучало как совершенно обыденное и привычное дело", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации Lane Murdock Image caption Самое грустное то, что все это звучит как совершенно обыденное и привычное дело, говорит Лейн Мердок

"Я из штата Коннектикут, где произошло массовое убийство в школе Сэнди-Хук. Вся моя жизнь прошла на фоне этого", - рассказывает Лейн.

Она, как и другие американские школьники, привыкла к тому, что даже в начальной школе проводятся регулярные учения по эвакуации учащихся. Она помнит первое такое учение, когда ей было семь лет.

"Мы все укрываемся в каком-нибудь укромном помещении, садимся на пол и поджимаем ноги. Наш учитель выключает свет, запирает двери и опускает жалюзи на окнах", - рассказывает она.

Именно у Лейн возникла мысль начать в интернете сбор подписей в поддержку бойкота школьных занятий в годовщину расстрела в школе "Колумбайн". За несколько дней эта петиция собрала десятки тысяч подписей и сочувствующих.

Лейн мечтает стать журналисткой и, несмотря на свой юный возраст, серьезно работает над установлением связей с другими общественными группами, пытаясь сделать готовящуюся акцию протеста единой и эффективной.

Ее мать Бари говорит, что стала гордиться дочерью.

"Если что-то и начнет меняться, то только в результате действий молодежи. Мы не оправдали ожиданий наших детей, и я очень надеюсь, что их движение будет продолжаться", - говорит она.

Живущая за сотни миль от Флориды Вайолет Масси-Верекер, выдвинула собственную простую и провокационную идею, направленную на привлечение внимания к дебатам об оружейной реформе.

Правообладатель иллюстрации Deborah Lowery Image caption 16-летняя школьница Вайолет Масси предложила развернуть движение под тэгом #MeNext?

Опираясь на успех феминистской кампании под тэгом #MeToo, эта 16-летняя школьница предложила развернуть движение под тэгом #MeNext? ("Я следующая?"), в рамках которого школьники и родители могли бы высказывать свою тревогу и требовать реформу законодательства.

Вместе с группой одноклассников и их родителей она вышла с плакатом, на котором был нарисован этот тэг, к воротам своей школы в городе Пелэм в штате Нью-Йорк.

"Мне многие говорили, что это мощный призыв, который не может остаться без ответа", - говорит Вайолет Масси-Верекер.

После событий во Флориде в ее школе директор собрала всех учащихся и выступила с напоминанием о мерах по эвакуации на случай нападения.

"Она нам сказала: "Мне хотелось бы заверить вас, что у нас ничего такого произойти не может, но я не могу этого обещать", - рассказывает Вайолет.

Теперь ее страница в Facebook имеет более 10 тысяч сторонников.

"Это капля в стакане воды, но я по-настоящему верю, что мы добьемся победы, - говорит она. - Школьникам надо научиться преодолевать страх, только так мы сможем содействовать переменам".

В штате Мичиган учащиеся средней школы города Каламазу собрали уже почти 50 тысяч подписей под собственной петицией "Школьники против оружия".

17-летняя Джулия Кемпл-Джонсон говорит, что эта идея появилась во время спора, возникшего через день после убийств в школе в Паркленде.

Правообладатель иллюстрации Kimberley Wheeler Image caption 15-летняя Маккензи Джонс из штата Вирджиния вышла на пикет пот тэгом #MeNext?

"Я не помню времени, когда бы я не слышала о таких убийствах в школах, - говорит она. - Учителя нам рассказывали, что убийства в школе "Колумбайн" привели к взрыву общественного возмущения. Но мы родились позже, теперь такие вещи происходят каждый месяц, и мы привыкли к ним".

Члены ее группы пытаются наладить связи с такими же группами школьников из Колорадо и установить контакт с выжившими учащимися во флоридской школе. Их цель - направить послания конгрессменам штата с требованием введения обязательного периода ожидания при покупке огнестрельного оружия для проверки личности покупателя, а также пересмотра законов о продаже полуавтоматического оружия.

В штате Мэн учащиеся средней школы Маунт-Дезерт провели акцию молчаливого протеста на следующий день после расстрела в школе в Паркленде.

Такие группы и движения растут с каждым часом, а их организаторы пытаются координировать их действия между собой.

Трудно сказать, приведет ли этот эмоциональный протест к реальным переменам, но уже сейчас ясно, что тысячи американских школьников, в силу своего возраста еще не имеющих права голосовать на выборах, стремятся к тому, чтобы их голоса были услышаны обществом.

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