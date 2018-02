Скандальная предвыборная реклама: геи, декольте и караоке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шутка с декольте Меркель показалась её коллеге по партии слишком удачной

Вакханалию предвыборных роликов не остановить: Рунет бурно обсуждает три видео, призывающие идти на президентские выборы 18 марта. Но и на Западе нередки примеры, когда предвыборные ролики вызывали не только дебаты, но и неловкость у избирателей.

Один из популярных в Рунете роликов про темнокожего солдата-коммуниста и "гея на передержке" стал виральным и вызвал и наибольшую волну критики со стороны пользователей.

По сюжету главный герой видео в исполнении сериального актёра Сергея Бурунова не хочет идти на выборы и грубо отвергает предложение жены прогуляться до избирательного участка.

Затем ему снится кошмар, в котором собраны, казалось бы, несочетаемые ингредиенты: коммунисты, призывающие 52-летнего протагониста в армию (среди них - темнокожий военный), требования невероятной суммы для охраны школы сына, молодой гей, которого семья обязана была взять "на передержку" в случае отстутствия у него партнёра более недели и поминутное ограничение на пребывание в туалете в частной квартире.

Достаточно вирусным стал также ролик, где беременная девушка подгоняет водителя такси, чтоб успеть на избирательный участок до закрытия.

В третьем клипе девушка и парень знакомятся в ночном клубе: первая спрашивает у второго, совершеннолетний ли он. Едва обрадовавшись, она расстраивается, что молодой человек не относится к выборам всерьёз.

Российский Центризбирком утверждает, что не имеет никакого отношения к публикации всех трёх видео.

Странный креатив на Западе

Необычная, странная, а иногда и пугающая предвыборная реклама - не редкость на Западе.

Так, британская реклама Консервативной партии, снятая в 2013 году, но активно популяризовавшаяся в преддверии парламентских выборов 2015 года, показывала, как тогдашний лидер лейбористов Эд Милибэнд "колдует" над магическим шаром.

В шаре появлялась голова бывшего министра финансов Эда Боллза - также лейбориста - и цитировала собственные экономические прогнозы предыдущих лет. Консерваторы уверяли, что все прогнозы были несостоятельны.

В видео обыгрывалось созвучие фамилии экономиста-лейбориста (Balls) со словом "шары" (balls) в английском языке. Это же слово может означать крайнюю степень разочарования.

Некоторые критики сочли этот ролик безвкусным "добиванием" политика, чья популярность и без того пошатнулась.

В США же в конце прошлого года невероятный сарказм в сетях вызвал ролик кандидата в конгрессмены от демократов Дэна Хелмера, который собрался участвовать в промежуточных выборах 2018 года.

В клипе Хелмер исполняет песню "You Lost That Loving Feeling" ("Ты потеряла это нежное чувство"), пародируя сцену из фильма Top Gun ("Лучший стрелок"). Текст перефразирован в "You Lost That Centrist Feeling" ("Ты потеряла это центристское чувство"), а политик пытается устыдить сидящую в баре женщину за то, что она стала симпатизировать "альт-правым".

Что до Франции, то на прошлогодних президентских выборах основные комические моменты проявились в плакатах.

Так, в Безансоне на востоке страны председателей избирательных участков год назад искали с помощью уличной рекламы с вишенками, напоминавшей скорее о дне святого Валентина, чем о выборах.

"Найдите своего избранника_цу в воскресенье", - гласил текст объявлений, также указывавший даты выборов.

Ряд СМИ и комментаторов поспешил опросить жителей исторической столицы Франш-Конте на эту тему; горожане в основном отвечали смущёнными улыбками.

В Германии неожиданное развитие получила история с фото канцлера Ангелы Меркель в платье декольте, сделанная в 2008 году. На следующий год её коллега по партии Союз христианских демократов Вера Ленгсфельд пошла в Бундестаг на выборы с плакатом, где ее фото в платье с декольте красовалась рядом с фото канцлера.

Правообладатель иллюстрации Imago Image caption Вера Ленгсфельд и до, и после кампании была популярным в Германии политиком

"Мы можем предложить больше", - гласил текст на афише.