Насилие над сиротами в детдоме под Челябинском. Что о нем известно?

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Следователи в Челябинской области возбудили два уголовных дела после информации о том, что в одном из местных детских домов в течение нескольких лет происходили изнасилования несовершеннолетних сирот.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Следственного комитета, житель Челябинской области был арестован в рамках расследования уголовного дела по статье "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

На данный момент потерпевшими по уголовному делу признаны семь человек, рассказал Русской службе Би-би-си челябинский адвокат Андрей Лепехин.

Также, по словам адвоката, параллельно в связи с событиями в детском доме расследуется дело по статье "халатность", однако пока неясно, кто является его фигурантами.

Что произошло?

По информации местных СМИ, школа-интернат, где произошли изнасилования, расположена в 40 км от Челябинска и предназначена для сирот с различными нарушениями интеллекта.

Сообщения о насилии над детьми-сиротами появились в региональной прессе в понедельник. Сразу несколько приемных матерей поделились с журналистами историями, которые им рассказали нынешние и бывшие воспитанники интерната.

"От историй, как его (приемного сына - Би-би-си.) насиловали летом в камышах на озере, у меня просто волосы на голове встали. Я не могла в это поверить", - рассказала изданию "АиФ-Челябинск" местная жительница, взявшая на воспитание 14-летнего подростка.

Еще несколько приемных матерей рассказали региональному порталу 74.ru, что некий Серега отводил воспитанников на озеро, называя это походами на картошку или на рыбалку, но на самом деле насиловал их.

Подростки также признавались своим опекунам, что их били и запугивали.

"Сын когда, наконец, решился все рассказать, подошел и признался мне: "Знаешь, мама, я так боялся! Они сказали, что утопят меня в озере или запрут в психушку на всю жизнь", - рассказала изданию одна из приемных матерей.

Источник агентства Интерфакс также приводит рассказы опекунов детей о фактах изнасилования.

"Родители живут в разных населенных пунктах области, но общаются между собой, так как знакомы по школе приемных родителей. Через несколько месяцев один из мальчиков рассказал родителям, что его неоднократно насиловали. Другие родители начали аккуратно расспрашивать детей и выяснили, что они также стали жертвой", - сказал он.

Кто участвовал в изнасилованиях?

Имя мужчины, арестованного по делу об изнасилованиях, следователи не сообщают. Известен лишь его возраст - 51 год.

Портал 74.ru отмечает, что арестованный был просто посетителем детдома, который общался с воспитанниками "в так называемом гостевом режиме".

Кроме того, по данным издания, во всех рассказах женщин фигурируют четверо педагогов детдома и двое посторонних мужчин.

Источник Интерфакса также говорит со ссылкой на опекунов о возможном участии воспитаталей детдома в изнасилованиях.

"Родители настаивают на том, что к преступлениям причастны также воспитатели, отпускавшие детей с мужчиной за территорию детдома. Кроме того, дети утверждают, что один из воспитателей-мужчин также имел с ними сексуальный контакт", - отмечает он.

При этом, по его словам, названные детьми воспитатели уже прошли проверку на полиграфе, которая подтвердила их непричастность к преступлениям.

Что говорит руководство детдома и местные жители?

Попытки представителей прессы получить комментарии у руководства детского дома пока успехом не увенчались.

"Хочу сказать, что я не в курсе. Я уверена на 200%, что изнасилований не было. Я в курсе, что мы пригласили следственный комитет вначале. А потом уже, постфактум - приемные родители", - сказала телеканалу 31tv.ru руководительница учреждения.

Издание "МК" цитирует информацию с сайта детского дома, на котором указывается, что учреждение успешно работает уже 23 года и обеспечивает "разностороннее развитие личности воспитанников".

По словам местных жителей, проживающих рядом с интернатом, никто не подозревал, что творится детдоме.

"Единственное, что меня смущало, это то, что воспитанников свободно выпускали гулять. Наши дети иногда гуляли вместе с ними", - рассказала "МК" одна из местных жительниц. Она также добавила, что на территорию интерната легко было попасть, так как "забор вообще не был закрыт".

Как проходит следствие?

В детском доме уже прошла прокурорская проверка, которая выявила ряд нарушений - об этом агентству РИА Новости сообщила официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.

"Установлено, что работники детского дома халатно относились к своим обязанностям, в учреждении нарушался порядок посещения воспитанников другими лицами", - сказала она.

Прокуратура также направила представление на имя главы района, в котором расположен детский дом, "о соответствии занимаемой должности директора соцучреждения".

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/Tass Image caption Детский омбудсмен Анна Кузнецова хочет проверить все детские дома области

По данным источника Интерфакса, в ходе следствия уже вскрылись дополнительные эпизоды изнасилований, и потерпевшими по делу могут быть признаны более десяти воспитанников детского дома.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что направит своих специалистов для комплексной проверки детских домов Челябинской области.

"Мы намерены оценить, не являются ли вскрываемые в ходе расследования проблемы системными, выяснить, насколько защищены права детей и конкретно этого учреждения, и других учреждений интернатного типа Челябинской области", - цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

На сайте омбудсмена также сообщается, что трудовой договор с руководителем детского дома расторгнут, еще четыре сотрудника учреждения отстранены от работы на период проведения следственных действий.