В Сирии десятки человек погибли от авиаударов в Восточной Гуте

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За несколько дней авиаударов в Восточной Гуте - в пригороде Дамаска, подконтрольном повстанцам, погибли не менее 70 человек, сообщают сирийские активисты.

Российские военные подтвердили обострение ситуации в Восточной Гуте, но не назвали цифр погибших.

По информации базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате обстрелов погибли не менее 77 человек, среди которых 20 детей.

Подтверждений этих данных из других источников пока нет. Сирийские власти, утверждающие, что поражают лишь цели действующих в пригороде боевиков, обвиняют последних в обстреле Дамаска.

Сирийское государственное агентство SANA сообщило об одном погибшем в результате обстрела Дамаска. По некоторым данным, сирийские правительственные войска намерены продолжить наступление на Восточную Гуту на земле.

Глава российского МИД Сергей Лавров повторил официальную версию сирийских властей, сказав в понедельник, что целью сирийских обстрелов являются боевики радикальной группировки "Джебхат ан-Нусра".

"Боевики "Джебхат ан-Нусры" не прекращают провокаций. Из Восточной Гуты, в частности, обстреливаются жилые кварталы Дамаска, включая российское посольство и торгпредство. Наши западные партнеры почему-то предпочитают поднимать шум именно вокруг вот этих двух районов - Идлиб и Восточная Гута, не называя прямо причины того, что там происходит. А причина заключается в вооруженных провокациях "Джебхат ан-Нусры", - сказал Лавров.

Обострение в зоне деэскалации

Восточная Гута - одна из так называемых зон деэскалации, где действует режим прекращения огня. О создании зон безопасности договорились весной прошлого года сирийские власти и отряды сирийской оппозиции при посредничестве России, Ирана и Турции.

ООН призывает немедленно прекратить обстрелы Восточной Гуты.

Ситуация в Восточной Гуте осложняется тем, что район с 2013 года находится в блокаде. Сирийские власти не пропускают коммерческие грузы в пригород, где проживают около 400 тысяч человек. По информации ООН, жителям Восточной Гуты, включая детей, остро не хватает продовольствия.

Худший обстрел за годы

Лина Синджаб, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке

Обстрелы Восточной Гуты продолжаются с воскресенья. Люди опасаются, что здесь может повториться сценарий Алеппо, где сирийская армия в течение долгого времени вытесняла повстанцев из города ценой многих человеческих жизней.

Под обстрел попали булочные, склады, все те места, где могут находиться продукты. Повреждены дороги, что осложняет процесс доставки в район любой гуманитарной помощи.

Попали под обстрел и больницы. Поэтому число погибших может вырасти. В понедельник по четыре госпиталя.

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Повстанцы отвечают минометными обстрелами Дамаска, но силы правительственных войск намного превосходят силы повстанцев.

Семь лет войны

В марте исполнится семь лет с начала войны в Сирии.

За годы войны в Сирии погибли свыше 400 тысяч человек, около пяти миллионов человек вынуждены были покинуть свои дома, что привело к тяжелейшему миграционному кризису в Европе со времен Второй мировой войны.