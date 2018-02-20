Школьники в США устроили лежачий протест против оружия у стен Белого дома

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Несколько десятков подростков устроили в понедельник лежачий протест у стен Белого дома, требуя от американских властей ужесточения контроля над оборотом оружия в стране, спустя пять дней после стрельбы в школе во Флориде, в результате которой погибли 17 человек.

Стрельба в школе во Флориде стала самой кровавой по числу жертв с 2012 года. При нападении на школу "Сэнди-Хук" в 2012 году погибли 26 человек.

Идея устроить лежачий протест пришла в голову двум школьницам Элеанор Нехтерлайн и Уитни Боуэн, пишет Си-эн-эн. Поначалу возглавляемая ими группа "Подростки за ужесточение контроля над оборотом оружия" хотела собрать 17 человек и попросить их в течение 3 минут полежать на тротуаре перед Белым домом. Всего трех минут хватило 19-летнему бывшему ученику школы Николасу Крузу, чтобы убить 17 человек во флоридской школе.

Организаторы сначала хотели попросить близких друзей и знакомых поучаствовать в акции, но постепенно при помощи соцсетей группа разрослась, и к протесту присоединились свыше ста человек - подростки, родители, учителя.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Юные американцы лежачим протестом требуют ужесточить закон о торговле огнестрельным оружием.

Одни участники легли на тротуар, изображая погибших в результате стрельбы в школе во Флориде. Другие держали плакаты со словами: "Я следующий?", "Конгресс или Национальная стрелковая ассоциация принимает у нас законы?" и скандировали: "Хватит убивать детей!" и другие лозунги.

Некоторые плакаты школьники написали на кусках картонных коробок. "Школа не место для страха", "Любите детей, а не оружие", "NRA, на ваших руках кровь" (NRA - Национальная стрелковая ассоциация США) гласили плакаты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Национальная стрелковая ассоциация США, считающаяся частью "оружейного лобби" в США , ведет агитацию против всех форм контроля за продажей оружия в США и утверждает, что чем больше оружия на руках у населения, тем выше безопасность граждан.

Президент США Дональд Трамп в понедельник согласился с тем, что необходимо улучшить систему федеральных проверок биографии покупателей при продаже оружия. Трамп обсудил с сенатором-республиканцем Джоном Корнином готовящийся межпартийный законопроект на эту тему.

В законопроекте не предусмотрено никаких новых ограничений на покупку оружия, но прописана необходимость более тщательных проверок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Расстрелявший 17 человек Николас Круз купил оружие совершенно легально. По информации американских СМИ, Крузу удалось приобрести семь винтовок в минувшем году, и это несмотря на то, что он в 2016 году попал в поле зрения социальных служб штата из-за проблем психического плана.

На протестную акцию пришли и противники контроля за оборотом оружия. Этот плакат с призывом вооружить учителей встретили словами "Позор", "Позор".

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Активно продвигает идею о необходимости разрешить учителям носить оружие Национальная стрелковая ассоциация США.

Первые попытки вооружить учителей и сотрудников школ начали предприниматься в 2012 году - после стрельбы в школе "Сэнди-Хук". С подобными предложениями, однако, согласны не все.

"Школа не должна становиться зоной военных действий", - цитирует портал NY Daily News 17-летнего школьника Роберта О'Брайена.