Пресса Британии: "мини-Меркель" в Германии - кто она, возможная преемница канцлера?

В обзоре британских газет 20 февраля:

Куда поведет партию "мини-Меркель"

На первой полосе Financial Times красочное фото улыбающейся Ангелы Меркель - канцлера Германии, которую чаще называют "железная фрау". Рядом с канцлером - еще одна дама, с похожей короткой стрижкой, в очках. Ей и посвящена первополосная статья газеты FT.

Ангела Меркель в понедельник выдвинула на должность генерального секретаря Христианско-Демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Сразу после этого о ней заговорили как о возможной преемнице Меркель.

Если кандидатуру Крамп-Карренбауэр утвердят, она может стать кандидатом на пост канцлера Германии на выборах в 2021 году.

Financial Times называет Крамп-Карренбауэр "мини-Меркель", цитируя немецкие СМИ. В настоящее время политик занимает пост премьера федеральной земли Саар.

Издание отмечает, что Меркель и Крамп-Карренбауэр давно знакомы, а канцлер "годами восхищалась" своей соратницей.

К Крамп-Карренбауэр хорошо относятся в ХДС и правые, и левые, продолжает газета.

И уточняет: "приверженцам левого крыла нравится то, что она поддерживает закон о минимальной ставке зарплаты и выступает за права рабочих. Правым по душе, что она защищает семейные ценности и выступает против гей-браков".

В какую сторону поведет партию "мини-Меркель", будет ли она скорее левой или скорее правой? Крамп-Карренбауэр заверила, что ХДС останется партией центра.

Канцлер, как добавляет FT, одобрительно улыбнулась в ответ.

Был ли шпионом Джереми Корбин?

Сразу несколько британских газет, в том числе The Times, The Daily Telegraph и Guardian, обсуждают шпионский скандал вокруг лидера Лейбористской партии Британии Джереми Корбина.

Скандал разразился после того, как на прошлой неделе газета Sun со ссылкой на архивные документы спецслужб Чехословакии (STB), утверждала, что Корбин в 80-е годы встречался с неким чехословацким дипломатом, на самом деле являвшимся разведчиком.

Газеты пишут, что в архивах спецслужб Чехословакии якобы говорится, что офицер чехословацкой разведки будто бы встречался с Корбином и пытался его завербовать. Лейбористская партия назвала эти заявления "смехотворной клеветой".

Директор архива службы безопасности Чехии в свою очередь сообщила, что из документов следует, что к Корбину присматривались, но он никогда не был ни информатором, ни секретным агентом.

The Daily Telegraph пишет, что давление на Корбина еще больше усилилось после того, как премьер-министр Британии Тереза Мэй призвала политика к открытости и прозрачности.

Вакцина от фейковых новостей

Если фейковые новости стали в современном обществе вирусом, ученые из университета Кембриджа решили, что нашли от него вакцину, - пишет британская газета The Times.

Под "вакциной" подразумевается онлайн-игра, которую разработали британские ученые. В ее основе - метод, который сами исследователи назвали pre-bunking, что буквально означает "пре-развенчание".

"Идея "пре-развенчания" заключается в том, что самый лучший способ защитить людей от фейковых новостей - сделать так, чтобы они сами их написали", - пишет газета.

Для этого людям стоит самим побывать в роли "пропагандиста", считает Директор лаборатории социальных решений Кембриджского университета Сандер Ван дер Линден, на которого ссылается издание, - и тогда они научатся распознавать их тактику и смогут выявить фейки. Ученые признаются, правда, что задание это не легкое.

Ван дер Линден и его коллега из Кембриджа, изучающий феномен дезинформации, в том числе из России, приобщили к своему ислледованию 58 подростков в Нидерландах.

Их попросили сыграть в бумажную версию анти-фейковой игры, в то время, как еще 38 подростков смотрели в это время видео на отвлеченную тему.

После этого обе группы внимательно изучили сфальсифицированный репортаж на тему иммиграции.

Результаты показали, что первая группа отнеслась к новости более скептично. Однако, разрыв между участниками получился невелик: всего 0,5 балла.

Группа, игравшая в пропагандистов, оценила надежность информации в фейковом репортаже в 3,1 бала из семи, в то время как другая группа - в 3,6 балла.