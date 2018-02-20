СМИ России: Путин получит прирост голосов за счет Крыма

В обзоре российских газет за 20 февраля:

"Коммерсант": кандидатский максимум

Крым может дать существенный прирост голосов кандидату Владимиру Путину на выборах 18 марта: со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения газета "Коммерсант" пишет, что 94% жителей региона готовы проголосовать за действующего президента. При этом на избирательные участки планирует прийти 80% жителей полуострова.

По словам директора ВЦИОМ Валерия Федорова, в среднем по России проголосовать намерены 70% избирателей, и Крым на этом фоне выглядит более политически активным.

"Коммерсант" не исключает, что Владимир Путин в марте до выборов может лично посетить Крым и проинспектировать строящиеся объекты, в частности Керченский мост. Есть вариант, что 18 марта Путин проголосует в Севастополе, но скорее всего, он все же будет в столице.

Доцент кафедры политических наук и международных отношений Таврической академии Крымского федерального университета Дмитрий Омельчук считает, что в итоге процент проголосовавших за Владимира Путина на полуострове может быть чуть ниже заявленных ВЦИОМом. "Но он все равно будет выше, чем в среднем по России. Прибавить в Крыму ко дню выборов, причем значительно, может Павел Грудинин", - считает эксперт.

На сегодняшний день остальные кандидаты набирают в Крыму гораздо меньше голосов, чем Путин с его 94%. За кандидата КПРФ Павла Грудинина собираются проголосовать 2%, за Владимира Жириновского и Ксению Собчак по 1% респондентов.

"Ведомости": манипуляции с цифрами

О "лукавой" статистике, подгоняемой, по мнению газеты, под выборную кампанию, пишут "Ведомости". По данным Росстата, впервые за долгое время реальные доходы населения не сократились в годовом выражении. Но прервать падение доходы смогли лишь благодаря тому, что Росстат не учел единовременную выплату пенсионерам 5000 рублей год назад, отмечает издание.

Это "откровенная манипуляция", считает директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

В действительности в прошлом месяце доходы сократились на 7 процентов, но, видимо, накануне выборов не хочется выходить с данными о таком снижении доходов.

В действительности реальные доходы уже на 3,3% ниже тех, что были в 2011 году, и на 11,4% ниже пиковых значений 2014 года, подсчитал эксперт.

То, как Росстат обошелся с показателем, неправильно, говорит заведующий лабораторией исследования проблем инфляции и экономического роста Высшей школы экономики Владимир Бессонов. Если уж единовременную выплату пенсионерам учли в январе 2017 года, уверен Бессонов, нужно учитывать ее и сейчас. Хотя вряд ли Росстат специально мухлевал, предполагает он: для ведомства это слишком серьезные репутационные риски.

"Известия": "Полусухой закон"

Практически во всех городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу, планируются ограничения продаж алкоголя в дни проведения игр и подготовки к ним.

Газета "Известия", которая пишет на эту тему, считает, что меры не выглядят чересчур жесткими: запреты касаются стеклянной тары и ограничиваются радиусами, очерченными вокруг стадионов и фан-зон. Издание напоминает, что с похожими мерами сталкиваются болельщики российских футбольных команд в дни проведения матчей национального первенства - за несколько часов до игры винные отделы магазинов в округе закрывают. Во время чемпионата мира все будет организовано примерно так же, исключение сделают для пива - его будут продавать даже на стадионе.

Массовые возлияния болельщиков - неотъемлемая часть всех крупных футбольных турниров, отмечает газета, и к ним власти в регионах готовятся системно: в отдельных регионах, например, возрождают вытрезвители. Практически везде планируют ограничивать реализацию спиртного в дни игр и в отдельных городах - за день до матча. В основном запреты коснутся спиртного в стеклянной таре. Регионы самостоятельно определяют время и радиус действия ограничений.

Как сообщил "Известиям" член совета директоров, директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам одного из спонсоров чемпионата - АО "САН Ин-Бев" Ораз Дурдыев, пиво на стадионах будет продаваться только в пластиковых стаканах, чтобы "минимизировать риск нанесения травм". Президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин считает ограничение разумным.

Эксперт напомнил, что на чемпионате Европы во Франции в 2016 году во время драки российских болельщиков с британскими в ход пошли именно бутылки.

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Как иллюзия "особого пути" мешает развитию России, в статье на страницах газеты РБК пишет кандидат в президенты Ксения Собчак.

"Ведомости" считают, что министерство культуры хорошо прорекламировало фильм "Смерть Сталина", введя запрет на его прокат, тем самым стимулировав интерес к картине.

По данным газеты РБК, Промсвязьбанк, получающий статус оборонного банка, готовится к работе в условиях санкций со стороны США. Один из сценариев - добровольный перевод долларовых счетов клиентов в рублевые, утверждают источники газеты.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си