Сможет ли Олимпиада помирить Южную Корею и КНДР?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Девушки из группы поддержки КНДР на Олимпиаде в Пхенчхане с объединенным флагом двух стран

Одним из самых заметных событий Олимпийских игр 2018 в Южной Корее стало участие в ней КНДР и общее смягчение риторики двух стран. Станет ли Олимпиада толчком к улучшению отношений между соседями?

На церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане сборные Южной Кореи и КНДР прошли в составе одной команды.

Это был момент, сильно нагруженный символизмом, - с флагом, изображающим "объединенный" Корейский полуостров на белом фоне.

После этого сестра Ким Чен Ына, Ким Ё Чжон, приняла участие в так называемой "Олимпийской дипломатии улыбок" - совместном мероприятии объединенной женской хоккейной команды и целого взвода северокорейских девушек из группы поддержки, которые свели с ума публику по всему миру.

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Однако продолжится ли олимпийское сближение после Зимних игр?

Непривычно теплая атмосфера на Олимпиаде вселяет надежду на лучшее. Огромный поток новостей в СМИ - причем как в Южной Корее, так и по всему миру - указывает на прорыв в межкорейских отношениях.

В либеральных южнокорейских СМИ утвердилась точка зрения, что наладить диалог между двуся странами помог "Олимпийский дух". С этим тезисом согласны и в либеральной администрации президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Однако не все довольны таким поворотом событий.

Южнокорейские консерваторы не на шутку встревожены. В правых СМИ регулярно звучат предостережения о том, что Сеул слишком уступчив в переговорах с Пхеньяном.

Правые подозревают, что одним из требований КНДР станет прекращение совместных военных учений Южной Кореи и США в обмен на расплывчатые обещания заморозить ракетные или ядерные программы, которое так и останутся невыполненными.

Проблема заключается еще и в том, что ложные ожидания могут возникнуть с обеих сторон, что может в конечном итоге привести к возвращению статус-кво.

Спортивному событию, пусть и столь масштабному, как Олимпийские игры, не под силу разрешить глубинные политические разногласия между странами.

Десятилетия переговоров не привели к примирению; рискну показаться пессимистом, но велика вероятность того, что отношения между Севером и Югом вернутся в напряженное, некомфортное и тревожное состояние. Но, по крайней мере, стабильное.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон рядом с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время просмотра Олимпийских игр

Двусторонние отношения остаются крайне напряженными с момента окончания Корейской войны 65 лет назад.

Северная Корея остается одним из самых опасных государств в мире, а ее ядерная программа только повышает ее опасность.

Переговоры, по крайней мере, когда КНДР проявляет к ним интерес, как внезапно произошло в январе, всегда порождают надежду в мире, отчаянно пытающемся найти способ обуздать Пхеньян и при этом избежать конфликта.

Так или иначе, все прежние переговоры закончились провалом, и, не считая благожелательной атмосферы Олимпиады, в отношениях между Сеулом и Пхеньяном до сих пор мало что изменилось.

Северокорейцы - хитрые и жесткие переговорщики. Они торгуются за каждую мелочь и с готовностью углубляются в любые дебри.

Любые уступки, о которых они могут просить США и Южную Корею, трактуются максимально широко, а их собственные компромиссы оговариваются предельно узко.

Реализация договоренностей с КНДР всякий раз спотыкалась об острые вопросы интерпретации и сроков.

Вероятность того, что доброжелательный дух Олимпиады заставит Север пойти на серьезные уступки, равна нулю. Это было бы крайне нетипично, исходя из прежнего поведения Пхеньяна.

Представители левого крыла Южной Кореи также надеются на некоторые жесты со стороны правительства.

Они считают северокорейцев своими этническими сородичами, несправедливо разъединенными Холодной войной, а не идеологическими взглядами.

Однако нынешний президент Южной Кореи Мун избирался голосами всего 41% избирателей, и это у него недостаточно кредита доверия для крупной и односторонней олимпийской уступки.

Любая такая уступка приведет в бешенство северокорейских правых, причем некоторые из них уже подозревают, что Мун хочет заключить сделку любой ценой, дабы оправдать свою давнюю позицию о том, что улучшить отношения с Севером можно с помощью мирных переговоров.

Следует также ожидать глубокого разочарования со стороны США, учитывая ястребиные настроения в администрации Дональда Трампа по отношению к КНДР.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Предыдущий президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун на встрече с лидером КНДР Ким Чен Иром в Северной Корее в 2000 году

Возможно, что в ближайшие месяцы президент Мун посетит Пхеньян по приглашению, которое ему лично вручила сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон в ходе знаковой встречи в Сеуле.

Несмотря на отсутствие официальной договоренности, лидер Южной Кореи заявил о том, что обе Кореи должны "это сделать" и при этом призвал Север вернуться за стол переговоров с США.

Но и это в конечном итоге сыграет лишь на разрядку атмосферы: саммит сам по себе не означает подлинного прогресса, а о том, что именно будет обсуждаться на переговорах, практически ничего не известно.

Существует также риск того, что КНДР интерпретирует эту встречу как признание Сеулом своего статуса как полноценного государства, а не заблудшей части Южной Кореи.

Южнокорейское общество расколется. Ядро электората Муна хочет диалога с Пхеньяном, а консерваторы опасаются политики умиротворения.

Саммиты 2000 и 2007 годов в конечном итоге ничего в отношениях двух Корей не изменили.

Выяснилось даже, что перед саммитом 2000 года южнокорейская группа Hyundai с ведома южнокорейского правительства перевела КНДР 500 млн долларов. Критики правительства сочли эту выплату взяткой за переговоры.

Так что наиболее вероятно возвращение к переговорам, аналогичным тем, что были в прошлом: долгим, жестким, пронизанным взаимным недоверием и препирательствами из-за мелких деталей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Спортивному событию, пусть и столь масштабному, как Олимпийские игры, не под силу разрешить глубинные противоречия между странами", - считает профессор Роберт Келли

Однако сам факт переговоров - это уже своего рода прогресс, и, учитывая угрозу войны в прошлом году, по крайней мере стороны ведут диалог.

Однако другие события 2018 года угрожают значительно замедлить процесс переговоров, если не полностью пустить его под откос.

Например, ежегодно Южная Корея и США проводят совместные военные учения, на которые КНДР обычно реагирует угрозами уничтожить своих врагов.

Маловероятно, что Пхеньян будет сдерживать себя после окончания Олимпиады, когда учения возобновятся.

В свою очередь, КНДР продолжает развивать свои ядерные и ракетные программы.

Возможно, Пхеньян на время воздержится от очередных испытаний, чтобы не давать повода для прекращения переговоров. Однако если этого не произойдет, консерваторы обрушатся на президента Муна и заклеймят его как наивного дилетанта.

Все прежние переговоры между Севером и Югом в конечном итоге упирались в эти стены, ограничивающие пространство для маневра каждой из сторон.

Возможно, на этот раз все будет по-другому и, вдохновленная олимпийским духом, КНДР пойдет на реальные уступки и начнет переговоры, преодолевая международный скепсис относительно его намерений.

Однако скорее всего Пхеньян предпримет попытку вбить клин между Южной Кореей и США, учитывая неприязненное отношению президента Муна к Трампу.

Существует также вероятность того, что Пхеньян будет предъявлять требования, которые Южная Корея просто не сможет удовлетворить - как недавняя просьба о возвращении северокорейских перебежчиков.

Надежда на то, что после Олимпийских игр ситуация между странами улучшится, пока теплится. Но реальность такова, что сильных надежд все же возлагать не стоит.

Статья была заказана Би-би-си у стороннего эксперта.

Роберт Келли - профессор международных отношений факультета политологии Пусанского национального университета. Его аккаунт в "Твиттере" - @Robert_E_Kelly.