Как коррупционный скандал в Латвии дошел до российской “оборонки”

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Глава центрального банка Латвии Илмар Римшевич отвергает все обвинения в коррупции

Коррупция в России и на Украине, торговля оружием с Северной Кореей, задержание президента центробанка Латвии, частичная остановка операций крупного банка и, наконец, возможное иностранное вмешательство в национальные выборы - это только часть масштабного финансового скандала, который обрушился на Латвию за несколько дней.

Для того, чтобы понять, что вообще сейчас происходит в финансовом секторе Латвии, необходимо вернуться на 25 лет назад. Можно сказать, что эта история началась вскоре после развала СССР, когда Рига шаг за шагом становилась региональным финансовым центром или, как тут говорили, мостом между Россией и Западом.

Местный банковский сектор платил штрафы, терял лицензии, но продолжал отмывать российские (и не только российские) деньги. В итоге латвийские банки засветились и в деле Магнитского, и в деле отмытого молдавского миллиарда, и в афере, получившей известность как "Ландромат", а теперь еще и в торговле оружием с Северной Кореей.

Сейчас в стране работают 22 банка, 16 из которых фокусируются на обслуживании нерезидентов. Объемы вкладов нерезидентов составляют 39%, хотя еще несколько лет назад было больше половины. Деньги уходят в первую очередь потому, что Латвия объявила войну местным "прачечным". Государство вынуждает банки отказываться от ненадежных клиентов.

Борьба между банками, которые хотят работать с нерезидентами, и госорганами, которые хотят свернуть этот бизнес, судя по всему, и стала основой всех тех скандалов, которые потрясли страну в последнее время.

История первая: президент в изоляторе

А теперь к нашим дням. 18 февраля в изолятор был доставлен президент Банка Латвии и член совета Европейского центробанка Илмар Римшевич. Сразу после этого премьер-министр Латвии Марис Кучинскис созвал внеочередное заседание правительства, депутаты объявили внеочередное заседание Комиссии по национальной безопасности, а министр финансов Дана Рейзниеце-Озола провела пресс-конференцию после экстренного возвращения из отпуска.

Римшевич - далеко не рядовой чиновник. Он находится в руководстве латвийского центробанка с 1992 года и является одним из самых влиятельных людей в финансовом секторе с допуском к гостайне и зарплатой больше 10 тысяч евро в месяц.

Римшевич называет себя непримиримым борцом с отмыванием денег и одним из виновников оттока российского капитала из местных банков.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Латвийское бюро по борьбе с коррупцией считает, что глава центрального банка виновен во многом

19 февраля, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии созвало пресс-конференцию, чтобы рассказать о причинах задержания. Речь идет о возможном вымогательстве и получении взятки в размере как минимум 100 000 евро.

По этой статье предусмотрено тюремное заключение сроком от трех до одиннадцати лет. В рамках того же процесса фигурирует еще один человек, имени которого правоохранительные органы не называют.

В понедельник Римшевича выпустили под залог в размере 100 000 евро. Ему запретили занимать должность в Банке Латвии и покидать страну. Ряд должностных лиц, включая премьер-министра Мариса Кучинскиса и министра финансов Дану Рейзниеце-Озолу, заявили, что президент БЛ должен уйти в отставку. Сам Римшевич уходить в отставку не собирается.

Еще через день, во вторник, он созвал пресс-конференцию и рассказал журналистам, что никогда не брал взяток.

"Я стал жертвой атаки нескольких латвийских коммерческих банков. Они добиваются дискредитации Банка Латвии, исключения его из игры в судебном деле в США. Они хотят заставить Банк Латвии выполнить сомнительные просьбы банка ABLV о предоставлении средств. Банки действуют скоординировано", - сказал Римшевич на пресс-конференции. Он добавил, что в конце января получил смс-сообщение с угрозой убийства, но уходить в отставку не собирается.

Атака, о которой говорит чиновник, связана с двумя вроде бы отдельными историями: первая - про иск в США и банк Norvik, вторая - про государственный заем и банк ABLV. Начнем со второй и вернемся на несколько дней до задержания Римшевича.

История вторая: банк ABLV, "прачечная" и корейские ракеты

13 февраля департамент по предотвращению финансовых преступлений казначейства США (FinCEN) заявил о причастности третьего по величине латвийского банка ABLV к отмыванию денег, к сделкам коррупционеров из России и Украины, а также к торговле баллистическими ракетами с Северной Кореей.

На основании этой информации США предложили ввести санкции против этого банка.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption У банка ABLV уже неть доступа к американским финансовым рынкам

ABLV обслуживает в основном нерезидентов (на 84%) и ориентируется на корпоративных клиентов. У него нет своих банкоматов, так что на улице паники не было. Но, по словам руководителей кредитного учреждения, за несколько дней после неприятных новостей из банка были выведены 600 миллионов евро.

Для банка этот удар оказался настолько болезненным, что в целях обеспечения ликвидности его руководство обратилось за помощью в Банк Латвии: деньги под залог ценных бумаг. Именно это имел в виду Римшевич, когда обвинял в своем задержании сомнительные просьбы ABLV: дескать, руководство ABLV хотело изолировать его как неудобного человека на момент принятия решения о предоставлении займа.

"Банк Латвии попросили выдать миллиард евро, чего он не мог сделать. Через три часа в Банке Латвии начались обыски. Судите сами, совпадение это или закономерность", - говорит Римшевич.

Дальше - хуже. В ночь на понедельник по совету Европейского центробанка платежи ABLV были частично заморожены. "Они могут получать платежи, но возможности осуществлять внешние платежи ограничены. Это было сделано для остановки оттока капитала", - заявила журналистам министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Сразу после этого стало известно, что центробанк все же согласился предоставить банку ABLV заем в размере 97,5 млн евро для обеспечения ликвидности. Этой суммы недостаточно, остальное банк должен найти сам, причем всего за несколько дней. По словам министра финансов, для ABLV это вопрос жизни и смерти.

В самом банке говорят, что ничего не знают про отмывание денег, Северную Корею и коррупционеров из России и Украины. Руководство ABLV утверждает, что против банка ведется очерняющая кампания, по поводу которой банк намерен обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

"ABLV хорошо знает, что я тесно сотрудничал с американскими государственными органами безопасности и был критичен относительно вкладов нерезидентов", - сказал журналистам Илмар Римшевич.

Если обращение ABLV в суд тоже будет касаться Илмара Римшевича (который сам признается, что информировал американцев о подозрительных сделках ABLV), то в копилке президента БЛ будет уже три судопроизводства.

Первое - из-за взятки в Риге, второе - по поводу очернения ABLV. А вот третье дело касается латвийского банка Norvik, систематического вымогательства денег, а также иностранного вмешательства в латвийские выборы.

Это уже третий скандал, который обрушился на финансовый сектор Латвии и в итоге потребовал вмешательства министерства обороны.

История третья: вымогательство, шантаж и российская "оборонка"

В конце декабря 2017 года владелец контрольного пакета банка Norvik Григорий Гусельников подал иск против Латвии в арбитраж Всемирного банка. На тот момент Гусельников сообщил немного.

А вот на следующий день после задержания Илмара Римшевича - спустя два месяца - он рассказал агентству Ассошиэйтед пресс интригующую историю о том, как президент Банка Латвии не только вымогал у него взятки (100 000 евро в месяц), но и требовал отмывать российские деньги.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кому и откуда шли деньги?

В противном случае был бы задействован механизм давления через финансовый регулятор - комиссию рынка финансов и капитала, на которую Римшевич имел почти неограниченное влияние. Римшевич отрицает факт такого влияния, хотя, по закону, главу регулятора выдвигает именно он.

А вот встреч с Гусельниковым чиновник отрицать не стал. Правда, по версии Римшевича, давление оказывал банкир, а не чиновник. "Просил меня помочь, просил позвонить генпрокурору, премьеру", - вспоминает Римшевич.

Агентство AP не только опубликовало имеющиеся сведения Гусельникова, но и добавило к ним фотографию 2010 года, на которой президент Банка Латвии Илмар Римшевич сидит рядом с неким Дмитрием Пильщиковым, бывшим руководителем НИИ Информационных технологий - предприятия российского оборонно-промышленного комплекса.

Римшевич утверждает, что не знает человека, который сидит рядом с ним на фотографии. Его адвокат Саулведис Варпиньш и вовсе заявил, что фотография может быть поддельной.

В 2014 году этот НИИ вошел в интегрированную структуру "Системы управления", которая, в свою очередь, входит в российскую корпорацию Ростех. И Ростех, и ее руководитель Сергей Чемезов находятся под санкциями США.

Странная дискредитация

Нельзя точно сказать, насколько серьезным компроматом является данная информация, однако в Латвии ее не оставили без внимания. В понедельник, 19 февраля, она облетела интернет, а во вторник утром, 20 февраля, премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что это попытка Григория Гусельникова очернить Латвию.

По словам премьера, Гусельников неоднократно добивался встречи с премьером, но всегда получал отказ. Тем не менее, этот вопрос должен был стать объектом беседы премьера со спецслужбами.

К вечеру вторника дело уже почти дошло до гибридных войн. Министерство обороны Латвии заявило, что публикация фотографии - часть массированной информационной кампании против Латвии, которая, возможно, продолжится.

Оборонное ведомство отмечает, что подобные кампании наблюдались в США, Германии и Франции перед выборами. Выборы в Латвии пройдут осенью 2018 года. Минобороны считает, что такая информационная кампания может иметь своей целью влияние на эти выборы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption За тем, что происходит в центральном банке Латвии, внимательно следят не только в самой стране, но и в ЕС, США и России

Свои выводы министерство обороны обосновало анализом: источником кампании, якобы, является аккаунт в Твиттере журналиста Ассошиэйтед пресс Карло Пиовано. Именно его линк на статью с фотографией, по версии минобороны 19 февраля в 19:05 по рижскому времени ушел гулять по интернету.

Потом, как следует из анализа минобороны, информацию распространили сайты, которые ничего или почти ничего раньше не писали про Латвию или финансы: India Everyday, Idaho Press, The North Platte Telegraph, Conservative Angle, The Fresno Bee, Last Minute Christmas.

Но если найти в "Твиттере" аккаунт Карло Пиовано, то окажется, что первый твит с линком на статью он опубликовал 19 февраля в 9:05 утра, а не в 19:05, как утверждает минобороны Латвии.

И этот твит нельзя назвать источником кампании, поскольку он не был первым: если поместить в поисковик "Твиттера" адрес упомянутой статьи, окажется, что первый твит с этим адресом появился за полчаса до публикации Карло Пиовано - в 8:35 утра.

Поиск самой фотографии показывает, что список сайтов, где она появляется, несколько шире предоставленного министерством обороны Латвии.

Минобороны не объяснило, как собирается бороться с дискредитационной кампанией. Илмар Римшевич не объяснил, как он собирается "не уходить в отставку" при запрете занимать должность в Банке Латвии.

Банк ABLV не сообщил, когда возобновит платежи клиентам.