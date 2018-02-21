СМИ России: воздушные шары дадут прирост явки и голоса Путину

В обзоре российских газет за 21 февраля:

"Ведомости": Москва надует шаров на 50 млнрублей

Сделать из выборов праздник решили власти Москвы. Избирательные участки столицы 18 марта собираются украсить воздушными шарами и баннерами, пишут "Ведомости".

Праздник обойдется городу почти в 50 млн рублей (880 тыс. долларов). Кроме баннеров и шаров избирательные участки хотят украсить специальными стендами, рядом с которыми можно будет фотографироваться.

Эксперты предполагают, что превратить выборы в праздник именно в Москве решено из-за самой низкой активности столичных избирателей. Политтехнолог Аббас Галлямов не смог вспомнить, чтобы в Москве участки ранее украшали шарами: "Но и задача нарастить явку в таком виде никогда не стояла, теперь это доминанта кампании, явка должна быть высокой, и ее гонят".

Позитивные эмоции и ощущение праздника привлекают внимание, "в празднике всегда хочется поучаствовать", говорит он: "Если бы участков было поменьше, они бы и салют могли сделать. Это правильный подход, который повысит явку и приведет к росту лояльного голосования".

Оппозиционного избирателя все это, конечно, вряд ли впечатлит, оговаривается Галлямов, но большинство россиян не очень идеологизировано и многие до последнего будут колебаться, за кого голосовать: "Выбор во многом эмоционален, никто же не читает программы и не сравнивает их. А когда люди придут на участки, будет ощущение праздника, впечатление, что жизнь налаживается. Несколько процентов прироста явки и голосов Путину это обязательно даст".

"Ведомости", "Коммерсант": Собчак готовится к другим выборам

Центральные газеты публикуют обнародованный накануне список спонсоров кандидата в президенты Ксении Собчак. По мнению экспертов "Ведомостей", этот перечень не дает представления об элитах, которые ее поддерживают. Политолог Евгений Минченко указывает, что в списке нет представителей крупного олигархического бизнеса, но при этом названы не все спонсоры, а скорее те, кто не очень зависит от государства и не побоялся засветиться, полагает эксперт. Имен самых крупных спонсоров мы, скорее всего, не узнаем, говорит Минченко. По его мнению, для предполагаемого электората Собчак названные ею спонсоры знаковыми не являются.

"Коммерсант" предполагает, что Ксения Собчак готовится совсем на другие выборы, не только на президентские. Так, оглашая список спонсоров, Собчак потребовала отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, заявив, что городу нужен "молодой и просвещенный" градоначальник. На вопрос о том, имеет ли она в виду себя, Ксения Собчак ответила, что "говорить об этом преждевременно".

Также Ксения Собчак не исключила своего участия в президентских выборах 2024 года. А ранее она говорила, что намерена вместе с "Гражданской инициативой" участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

Собчак рассказала, что на базе своих штабов в регионах после выборов намерена создать "широкое политическое движение, о форме которого говорить пока рано".

"Коммерсант": собственники "Возрождения" могли забрать наличные из банка

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк решили изъять средства в сумме примерно в 4,5 млрд рублей со своих счетов в банке "Возрождение". Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на три источника.

К "Возрождению" претензий у ЦБ не было, каких-либо вопросов к снятию наличных со счетов быть не должно, однако сама по себе сумма вызывает недоумение у экспертов.

Временная администрация в Промсвязьбанк была введена распоряжением Центробанка 15 декабря 2017 года.

Наличные со счетов "Возрождения" Ананьевы сняли, под данным одного из источников, то ли в ночь на 28-е, то ли в ночь на 29-е декабря. Еще один собеседник рассказал, что наличность вывозили из банка в тележках, по его словам, деньги были получены в долларах и евро.

В то же время у регулятора не было оснований остановить снятие средств со счетов братьев Ананьевых в этом банке. По словам партнера "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игоря Дубова, так как меры по предупреждению банкротства в отношении "Возрождения" не реализуются, то оснований для признания таких сделок недействительными быть не должно. "Сложно предположить какую-то возможность признания этих сделок недействительными, - отмечает он. - Однако снятие такой суммы наличностью - очень нетипичная операция".

Согласно отчетности "Возрождения" на 1 января 2018 года, объем средств физлиц в банке составлял 161 млрд руб. Вывод акционерами своих средств на сумму около 4,5 млрд руб. не мог существенно повлиять на банк, уверены аналитики.

РБК: чем обернется для РФ "бесполезный для керлинга" мельдоний?

Мельдоний в пробе керлингиста Александра Крушельницкого может не только разрушить карьеру спортсмена, но и лишить Россию шансов на возвращение в олимпийское движение, пишет РБК.

Допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзовую олимпийскую медаль в дабл-миксте с партнершей Анастасией Брызгаловой, дала позитивный результат на мельдоний, вещество из запрещенного списка препаратов WADA.

По данным исследований, сделанных по заказу WADA, мельдоний при приеме во время периода тренировок повышает результаты атлетов, выносливость, улучшает восстановление после выступления, защищает от стресса и активирует функции центральной нервной системы.

Эксперты в области спортивной медицины отмечают, что керлингистам в силу специфики игры не требуются медицинские препараты для улучшения результатов. "Здесь работа идет как у хорошего шахматиста - надо думать. Физического напряжения нет. Мельдоний в керлинге - это все равно что зайцу пятая нога", - цитирует РБК бывшего врача сборной России по футболу Юрия Василькова.

"Безусловно, должна быть хорошая физическая подготовка. Все-таки это олимпийский вид спорта, и играть приходится по три часа, но никакой необходимости в препаратах нет", - согласна с врачом двукратная чемпионка Европы по керлингу Людмила Прививкова.

МОК заявил о начале расследования факта выявления нарушения антидопинговых правил. Результаты расследования МОК будут рассмотрены на выездной панельной сессии CAS в Пхёнчхане. Ожидается, что это произойдет 22 февраля. Полномочия МОК в рамках этой процедуры предусматривают возможность лишения спортсмена, нарушившего антидопинговые правила, олимпийской награды. В этом случае медаль потеряет и партнер нарушителя, то есть Анастасия Брызгалова.

Вопрос о сроках дисквалификации Крушельницкого, если его вина в нарушении антидопинговых правил будет установлена МОК и подтверждена CAS, будет решать Международная федерация керлинга, которая пока воздерживается от каких-либо комментариев по поводу скандала. В любом случае такое решение будет приниматься уже после окончания Олимпийских игр.

По мнению главы комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергея Алексеева, решение в отношении Крушельницкого не может быть вынесено очень быстро, потому что между взятием проб, их исследованием, выявлением положительных результатов и перед слушаниями должно пройти расследование всех обстоятельств дела.

Еще одним возможным последствием допингового скандала с участием российского керлингиста может стать решение МОК о запрете на использование российской госсимволики во время церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане.

Перед началом Олимпиады на сессии МОК было принято принципиальное решение, что российской делегации будет разрешено пройти на церемонии закрытия Игр под российским триколором, в случае если в ходе Олимпиады не произойдет никаких скандалов с участием российских спортсменов.

Разрешение использовать флаг на церемонии закрытия символизировало бы в этом случае начало процесса реинтеграции России в структуру олимпийского движения. После случая выявления допинга в пробе российского спортсмена вопрос возвращения символики остается в компетенции МОК.

Судя по первым комментариям российской стороны, защита спортсмена будет настаивать на том, что запрещенный препарат был подсыпан спортсмену во время предолимпийских сборов в Японии.

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Обзор подготовилаОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си