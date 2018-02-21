СМИ России: воздушные шары дадут прирост явки и голоса Путину
В обзоре российских газет за 21 февраля:
- Избирательные участки украсят шарами
- Собчак заговорила о новых выборах
- Из "Возрождения" могли вывести 4,5 млрд
- К чему приведет скандал на Олимпиаде?
- Что еще почитать
"Ведомости": Москва надует шаров на 50 млнрублей
Сделать из выборов праздник решили власти Москвы. Избирательные участки столицы 18 марта собираются украсить воздушными шарами и баннерами, пишут "Ведомости".
Праздник обойдется городу почти в 50 млн рублей (880 тыс. долларов). Кроме баннеров и шаров избирательные участки хотят украсить специальными стендами, рядом с которыми можно будет фотографироваться.
Эксперты предполагают, что превратить выборы в праздник именно в Москве решено из-за самой низкой активности столичных избирателей. Политтехнолог Аббас Галлямов не смог вспомнить, чтобы в Москве участки ранее украшали шарами: "Но и задача нарастить явку в таком виде никогда не стояла, теперь это доминанта кампании, явка должна быть высокой, и ее гонят".
Позитивные эмоции и ощущение праздника привлекают внимание, "в празднике всегда хочется поучаствовать", говорит он: "Если бы участков было поменьше, они бы и салют могли сделать. Это правильный подход, который повысит явку и приведет к росту лояльного голосования".
Оппозиционного избирателя все это, конечно, вряд ли впечатлит, оговаривается Галлямов, но большинство россиян не очень идеологизировано и многие до последнего будут колебаться, за кого голосовать: "Выбор во многом эмоционален, никто же не читает программы и не сравнивает их. А когда люди придут на участки, будет ощущение праздника, впечатление, что жизнь налаживается. Несколько процентов прироста явки и голосов Путину это обязательно даст".
"Ведомости", "Коммерсант": Собчак готовится к другим выборам
Центральные газеты публикуют обнародованный накануне список спонсоров кандидата в президенты Ксении Собчак. По мнению экспертов "Ведомостей", этот перечень не дает представления об элитах, которые ее поддерживают. Политолог Евгений Минченко указывает, что в списке нет представителей крупного олигархического бизнеса, но при этом названы не все спонсоры, а скорее те, кто не очень зависит от государства и не побоялся засветиться, полагает эксперт. Имен самых крупных спонсоров мы, скорее всего, не узнаем, говорит Минченко. По его мнению, для предполагаемого электората Собчак названные ею спонсоры знаковыми не являются.
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"Коммерсант" предполагает, что Ксения Собчак готовится совсем на другие выборы, не только на президентские. Так, оглашая список спонсоров, Собчак потребовала отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, заявив, что городу нужен "молодой и просвещенный" градоначальник. На вопрос о том, имеет ли она в виду себя, Ксения Собчак ответила, что "говорить об этом преждевременно".
Также Ксения Собчак не исключила своего участия в президентских выборах 2024 года. А ранее она говорила, что намерена вместе с "Гражданской инициативой" участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.
Собчак рассказала, что на базе своих штабов в регионах после выборов намерена создать "широкое политическое движение, о форме которого говорить пока рано".
"Коммерсант": собственники "Возрождения" могли забрать наличные из банка
Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк решили изъять средства в сумме примерно в 4,5 млрд рублей со своих счетов в банке "Возрождение". Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на три источника.
К "Возрождению" претензий у ЦБ не было, каких-либо вопросов к снятию наличных со счетов быть не должно, однако сама по себе сумма вызывает недоумение у экспертов.
Временная администрация в Промсвязьбанк была введена распоряжением Центробанка 15 декабря 2017 года.
Наличные со счетов "Возрождения" Ананьевы сняли, под данным одного из источников, то ли в ночь на 28-е, то ли в ночь на 29-е декабря. Еще один собеседник рассказал, что наличность вывозили из банка в тележках, по его словам, деньги были получены в долларах и евро.
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В то же время у регулятора не было оснований остановить снятие средств со счетов братьев Ананьевых в этом банке. По словам партнера "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игоря Дубова, так как меры по предупреждению банкротства в отношении "Возрождения" не реализуются, то оснований для признания таких сделок недействительными быть не должно. "Сложно предположить какую-то возможность признания этих сделок недействительными, - отмечает он. - Однако снятие такой суммы наличностью - очень нетипичная операция".
Согласно отчетности "Возрождения" на 1 января 2018 года, объем средств физлиц в банке составлял 161 млрд руб. Вывод акционерами своих средств на сумму около 4,5 млрд руб. не мог существенно повлиять на банк, уверены аналитики.
РБК: чем обернется для РФ "бесполезный для керлинга" мельдоний?
Мельдоний в пробе керлингиста Александра Крушельницкого может не только разрушить карьеру спортсмена, но и лишить Россию шансов на возвращение в олимпийское движение, пишет РБК.
Допинг-проба российского керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзовую олимпийскую медаль в дабл-миксте с партнершей Анастасией Брызгаловой, дала позитивный результат на мельдоний, вещество из запрещенного списка препаратов WADA.
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По данным исследований, сделанных по заказу WADA, мельдоний при приеме во время периода тренировок повышает результаты атлетов, выносливость, улучшает восстановление после выступления, защищает от стресса и активирует функции центральной нервной системы.
Эксперты в области спортивной медицины отмечают, что керлингистам в силу специфики игры не требуются медицинские препараты для улучшения результатов. "Здесь работа идет как у хорошего шахматиста - надо думать. Физического напряжения нет. Мельдоний в керлинге - это все равно что зайцу пятая нога", - цитирует РБК бывшего врача сборной России по футболу Юрия Василькова.
"Безусловно, должна быть хорошая физическая подготовка. Все-таки это олимпийский вид спорта, и играть приходится по три часа, но никакой необходимости в препаратах нет", - согласна с врачом двукратная чемпионка Европы по керлингу Людмила Прививкова.
МОК заявил о начале расследования факта выявления нарушения антидопинговых правил. Результаты расследования МОК будут рассмотрены на выездной панельной сессии CAS в Пхёнчхане. Ожидается, что это произойдет 22 февраля. Полномочия МОК в рамках этой процедуры предусматривают возможность лишения спортсмена, нарушившего антидопинговые правила, олимпийской награды. В этом случае медаль потеряет и партнер нарушителя, то есть Анастасия Брызгалова.
Вопрос о сроках дисквалификации Крушельницкого, если его вина в нарушении антидопинговых правил будет установлена МОК и подтверждена CAS, будет решать Международная федерация керлинга, которая пока воздерживается от каких-либо комментариев по поводу скандала. В любом случае такое решение будет приниматься уже после окончания Олимпийских игр.
По мнению главы комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергея Алексеева, решение в отношении Крушельницкого не может быть вынесено очень быстро, потому что между взятием проб, их исследованием, выявлением положительных результатов и перед слушаниями должно пройти расследование всех обстоятельств дела.
Еще одним возможным последствием допингового скандала с участием российского керлингиста может стать решение МОК о запрете на использование российской госсимволики во время церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане.
Перед началом Олимпиады на сессии МОК было принято принципиальное решение, что российской делегации будет разрешено пройти на церемонии закрытия Игр под российским триколором, в случае если в ходе Олимпиады не произойдет никаких скандалов с участием российских спортсменов.
Разрешение использовать флаг на церемонии закрытия символизировало бы в этом случае начало процесса реинтеграции России в структуру олимпийского движения. После случая выявления допинга в пробе российского спортсмена вопрос возвращения символики остается в компетенции МОК.
Судя по первым комментариям российской стороны, защита спортсмена будет настаивать на том, что запрещенный препарат был подсыпан спортсмену во время предолимпийских сборов в Японии.
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Обзор подготовилаОльгаКараулова, Служба мониторинга Би-би-си