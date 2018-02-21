Российские биатлонистки подали на Родченкова в суд. В чем они его обвиняют?
Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали в верховный суд штата Нью-Йорк иск к бывшему руководителю московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Русская служба Би-би-си изучила документ и приводит основные пункты жалобы россиянок.
Спортсменки, пожизненно отстраненные от участия в Олимпиадах, требуют от Родченкова выплаты им 30 млн долларов (по 10 каждой), а также компенсации морального ущерба и принятия мер, которые бы защитили их от дальнейших "лживых заявлений" информатора.
Накануне стало известно, что подачу иска финансирует российский бизнесмен, бывший президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров.
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Адвокат Родченкова Джим Уолден уже назвал иск "глупым трюком без шансов на выживание". Конкретные обвинения, содержащиеся в иске, ни Родченков, ни его адвокат пока не прокомментировали.
Родченков, руководивший московской антидопинговой лабораторией в 2006-2015 годах, стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле о допинге в российском спорте. Его показания легли в основу доклада независимой комиссии ВАДА, возглавляемой канадским юристом Ричардом Маклареном.
Би-би-си выбрала главные положения 22-страничного документа.
1. Родченков ранее уже находился под следствием
Как отмечается в исковом заявлении, первое дело против Родченкова было возбуждено в России еще в 2011 году, задолго до так называемого "допингового скандала".
Согласно документу, Родченков и его сестра Марина Родченкова вымогали деньги у спортсменов в обмен на утаивание положительных результатов тестов на допинг.
"Родченков и его сестра шантажировали спортсменов, фабрикуя положительные результаты допинг-тестов, и требовали денег для их сокрытия. Более того, они предлагали атлетам так называемые "служебные контракты", согласно которым они обеспечивали спортсменов запрещенными препаратами и обещали им защиту от допинг-контроля", - говорится в иске.
В феврале 2011 года Родченкова и его сестру обвинили в контрабанде запрещенных препаратов, а вскоре после этого он попытался покончить с собой. Истцы утверждают, что он стремился избежать следствия, демонстрируя проблемы с психикой.
В ноябре 2015 года Родченков уехал в США, стремясь избежать уголовного преследования на родине, а также получить "свои 10 минут славы", утверждается в иске.
2. Путаница в показаниях Родченкова
В документе подчеркивается, что в показаниях Родченкова против российских спортсменов содержится много противоречий и нестыковок.
В качестве примера приводится его рассказ о встрече с Ольгой Зайцевой в министерстве спорта, в ходе которой он якобы предупреждал ее о том, что результаты ее допинг-тестов ставят под вопрос ее участие в Олимпиаде в Сочи. Это же проблемы, по его словам, привели к ее уходу из спорта в 2015 году.
"Зайцева никогда не приходила на упомянутую встречу с Родченковым, она вообще никогда с ним не встречалась и не слышала о нем до его роли в вышеупомянутых событиях", - говорится в документе.
Уход Зайцевой из спорта в 2015 году истцы объясняют тем, что ей к тому моменту было 36 лет, а в этом возрасте биатлонисты обычно прекращают участие в соревнованиях.
Истцы также отмечают, что Родченков в показаниях против разных атлетов грубо копировал фрагменты одних и тех же обвинений. Так, один и тот же пункт дублируется в показаниях против Романовой и Вилухиной, хотя Вилухина не принимала участия в гонке, которая там упомянута.
3. Спортсменки не принимали и не могли принимать допинг
Биатлонистки утверждают, что ни у одной из них никогда не было положительных результатов на какое-либо из запрещенных веществ в какой-либо период их жизни.
Согласно исковому заявлению, Вилухина физически не могла принимать допинговые препараты, так как в 2013 году у нее официально диагностировали гипертиреоз.
"Учитывая природу этой болезни, она по медицинским показаниям не могла принимать анаболические стероиды, в том числе ингредиенты [изобретенного Родченковым] коктейля "Герцогиня", так как они могли привести к очень серьезным проблемам для здоровья и даже к смерти", - говорится в иске.
Кроме того, в ВАДА был установлен жесткий контроль над допинг-тестированием с помощью системы под названием ADAMS.
Каждый атлет имел свою онлайн-страницу в системе, где всегда был заранее обязан сообщать о своем местонахождении и отмечать, когда он будет доступен для анализов, отмечают истцы.
Как отмечается в документе, представитель ВАДА мог в любой момент потребовать от любого атлета пройти тестирование, а три пропущенных тестирования в год вели к немедленной дисквалификации спортсмена.
4. Показания Родченкова нанесли вред репутации атлетов
В иске неоднократно отмечается, что спортсмены начинают тренировки в очень раннем возрасте, и участие в Олимпиаде становится главной мечтой и главным стремлением в их жизни и карьере. После ухода из спорта многие из них переходят на тренерскую работу.
"В результате клеветнических заявлений [Родченкова], которые повлияли на решения МОК, атлетам запрещено появляться на будущих Олимпиадах даже в качестве тренеров. Атлеты больше не могут зарабатывать деньги в той области, которой они посвятили свои жизни", - говорится в документе.
Заявления о применении допинга со стороны спортсменов также закрывают для них возможности найти новых спонсоров или продолжить сотрудничество с определенными спонсорами, говорят истцы.
Кроме того, спортсмены вынуждены выслушивать унизительные высказывания в свой адрес. Истцы приводят в пример одну из спортсменок, которая пришла на детское мероприятие и услышала вопрос от маленькой девочки: зачем она явилась, если у нее уже нет медали?