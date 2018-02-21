Российские биатлонистки подали на Родченкова в суд. В чем они его обвиняют?

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/Tass Image caption Яна Романова, Ольга Вилухина и Ольга Зайцева требуют от Родченкова 30 млн долларов

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали в верховный суд штата Нью-Йорк иск к бывшему руководителю московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Русская служба Би-би-си изучила документ и приводит основные пункты жалобы россиянок.

Спортсменки, пожизненно отстраненные от участия в Олимпиадах, требуют от Родченкова выплаты им 30 млн долларов (по 10 каждой), а также компенсации морального ущерба и принятия мер, которые бы защитили их от дальнейших "лживых заявлений" информатора.

Накануне стало известно, что подачу иска финансирует российский бизнесмен, бывший президент Союза биатлонистов России Михаил Прохоров.

Адвокат Родченкова Джим Уолден уже назвал иск "глупым трюком без шансов на выживание". Конкретные обвинения, содержащиеся в иске, ни Родченков, ни его адвокат пока не прокомментировали.

Родченков, руководивший московской антидопинговой лабораторией в 2006-2015 годах, стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле о допинге в российском спорте. Его показания легли в основу доклада независимой комиссии ВАДА, возглавляемой канадским юристом Ричардом Маклареном.

Би-би-си выбрала главные положения 22-страничного документа.

1. Родченков ранее уже находился под следствием

Как отмечается в исковом заявлении, первое дело против Родченкова было возбуждено в России еще в 2011 году, задолго до так называемого "допингового скандала".

Согласно документу, Родченков и его сестра Марина Родченкова вымогали деньги у спортсменов в обмен на утаивание положительных результатов тестов на допинг.

"Родченков и его сестра шантажировали спортсменов, фабрикуя положительные результаты допинг-тестов, и требовали денег для их сокрытия. Более того, они предлагали атлетам так называемые "служебные контракты", согласно которым они обеспечивали спортсменов запрещенными препаратами и обещали им защиту от допинг-контроля", - говорится в иске.

В феврале 2011 года Родченкова и его сестру обвинили в контрабанде запрещенных препаратов, а вскоре после этого он попытался покончить с собой. Истцы утверждают, что он стремился избежать следствия, демонстрируя проблемы с психикой.

В ноябре 2015 года Родченков уехал в США, стремясь избежать уголовного преследования на родине, а также получить "свои 10 минут славы", утверждается в иске.

2. Путаница в показаниях Родченкова

В документе подчеркивается, что в показаниях Родченкова против российских спортсменов содержится много противоречий и нестыковок.

В качестве примера приводится его рассказ о встрече с Ольгой Зайцевой в министерстве спорта, в ходе которой он якобы предупреждал ее о том, что результаты ее допинг-тестов ставят под вопрос ее участие в Олимпиаде в Сочи. Это же проблемы, по его словам, привели к ее уходу из спорта в 2015 году.

"Зайцева никогда не приходила на упомянутую встречу с Родченковым, она вообще никогда с ним не встречалась и не слышала о нем до его роли в вышеупомянутых событиях", - говорится в документе.

Уход Зайцевой из спорта в 2015 году истцы объясняют тем, что ей к тому моменту было 36 лет, а в этом возрасте биатлонисты обычно прекращают участие в соревнованиях.

Истцы также отмечают, что Родченков в показаниях против разных атлетов грубо копировал фрагменты одних и тех же обвинений. Так, один и тот же пункт дублируется в показаниях против Романовой и Вилухиной, хотя Вилухина не принимала участия в гонке, которая там упомянута.

3. Спортсменки не принимали и не могли принимать допинг

Биатлонистки утверждают, что ни у одной из них никогда не было положительных результатов на какое-либо из запрещенных веществ в какой-либо период их жизни.

Согласно исковому заявлению, Вилухина физически не могла принимать допинговые препараты, так как в 2013 году у нее официально диагностировали гипертиреоз.

"Учитывая природу этой болезни, она по медицинским показаниям не могла принимать анаболические стероиды, в том числе ингредиенты [изобретенного Родченковым] коктейля "Герцогиня", так как они могли привести к очень серьезным проблемам для здоровья и даже к смерти", - говорится в иске.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В 2011 году Родченкова обвинили в контрабанде запрещенных препаратов

Кроме того, в ВАДА был установлен жесткий контроль над допинг-тестированием с помощью системы под названием ADAMS.

Каждый атлет имел свою онлайн-страницу в системе, где всегда был заранее обязан сообщать о своем местонахождении и отмечать, когда он будет доступен для анализов, отмечают истцы.

Как отмечается в документе, представитель ВАДА мог в любой момент потребовать от любого атлета пройти тестирование, а три пропущенных тестирования в год вели к немедленной дисквалификации спортсмена.

4. Показания Родченкова нанесли вред репутации атлетов

В иске неоднократно отмечается, что спортсмены начинают тренировки в очень раннем возрасте, и участие в Олимпиаде становится главной мечтой и главным стремлением в их жизни и карьере. После ухода из спорта многие из них переходят на тренерскую работу.

"В результате клеветнических заявлений [Родченкова], которые повлияли на решения МОК, атлетам запрещено появляться на будущих Олимпиадах даже в качестве тренеров. Атлеты больше не могут зарабатывать деньги в той области, которой они посвятили свои жизни", - говорится в документе.

Заявления о применении допинга со стороны спортсменов также закрывают для них возможности найти новых спонсоров или продолжить сотрудничество с определенными спонсорами, говорят истцы.

Кроме того, спортсмены вынуждены выслушивать унизительные высказывания в свой адрес. Истцы приводят в пример одну из спортсменок, которая пришла на детское мероприятие и услышала вопрос от маленькой девочки: зачем она явилась, если у нее уже нет медали?