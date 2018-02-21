"Нет такого, чтобы аварцы не давали жить русским". Как живет Кизляр после нападения

Media playback is unsupported on your device "Не только православные, все боятся". Как живет Кизляр после стрельбы в храме?

В полдень вторника на колокольне церкви Георгия Победоносца в Кизляре мерно бьет колокол, в толпе, собравшейся снаружи, повисает тишина. Слышен только шелест одежды от того, что несколько сотен людей крестятся одновременно. В небольшой церкви прощаются с пятью жителями города, погибшими в воскресенье.

В церковном дворе и в самой церкви распоряжаются казаки и духовенство, а за ее пределами - дагестанские военные. Безоружные казаки в парадных бешметах резко контрастируют с бойцами спецподразделений, экипированными автоматами, бронежилетами и шлемами.

На территории храма тут и там охапки цветов. "Кто-то забыл у скамейки, надо бы убрать", - суетится прихожанка. "Не трогай, это специально оставили", - останавливает ее подруга, показывая на след от пули на скамейке.

Цветами отметили места, где ещё три дня назад лежали тела погибших. По этим меткам можно проследить, как убийца двигался навстречу прихожанам, уходившим из храма после службы на Прощеное воскресенье. В тот день охраны, какую обычно выставляют на религиозные мероприятия, у церкви не было. Первых жертв убийца встретил примерно в 15:45 за воротами церкви, потом прошёл во двор и продолжил стрелять там.

Настоятель храма, отец Павел Каликин, уверен, что нападение было спланированным. По его словам, преступник планировал войти в церковь во время богослужения и начать стрелять внутри храма, но не знал, что именно эта служба закончилась раньше обычного и часть прихожан уже успела разойтись. В храме, куда направлялся стрелок, оставались еще около 50 человек.

"У нас тут была женщина, которая просила милостыню, Ирина [Мелькомова], она бедная была, своеобразная, но никому зла не причиняла. И вот эта бездомная женщина с сумками бросилась на него и стала бить его, кричать, выгонять его. Он развернулся и стрельнул в упор ей в грудь. Пока она его отгоняла, успел вернуться на звуки стрельбы казак [Сергей Третьяков], который маму в машину посадил, отогнал в безопасное место, прибежал, и попытался на себя огонь принять", - рассказывает батюшка.

То, что Мелькомова и Пресняков задержали преступника, позволило оставшимся в храме верующим и служителям храма забаррикадироваться внутри. Пока настоятель пытался дозвониться до экстренных служб, пономари поднялись на колокольню и стали в буквальном смысле бить тревогу.

Стрелок, не успев попасть внутрь, стал уходить от церкви, но наткнулся на первый наряд Росгвардии, вызванный к месту стрельбы. Он открыл огонь по машине и успел ранить двух полицейских, прежде чем был убит подоспевшим подкреплением. При нем, кроме ружья, нашли нож с надписью арабской вязью.

В результате нападения четыре женщины погибли на месте, одна скончалась в больнице. Ещё две прихожанки были ранены.

В толпе у храма о погибших говорят как о "пострадавших за веру", "мученицах".

Знаком особого отношения к ним стало и то, что их похоронили прямо на территории храма. Обычно в пределах церковной ограды хоронят только священнослужителей, но не мирян.

"Заслужили [почести]", - говорит кто-то из участников траурной церемонии, когда гробы подносят к общей могиле прямо у стены храма, где их уже ждет группа священников во главе с архиепископом Махачкалинским Варлаамом. "Поем, отцы, поем громче!" - окликает владыка священников, когда они нестройно затягивают "Вечную память".

Единство и согласие

Нападавшим оказался 22-летний Халил Халилов из села Рассвет, в соседнем с Кизляром районе. По словам дяди, Ахмеда, его семья зарабатывает на жизнь скотоводством.

"Он сказал родителям, что поедет в Кизляр выдернуть зуб, а сам отправился стрелять в людей. Я не знаю, что ему в голову ударило, он всегда был тихим и скромным парнем", - рассказал о нападавшем РИА Новости родственник Халилова. Перед самим нападением юноша опубликовал видео, в котором принес клятву группировке "Исламское государство" (запрещена в России). Позже агентство Рейтер передало, что агентство Амак, обычно распространяющее заявления ИГ, сообщило о том, что группировка берет на себя ответственность за нападение в Кизляре.

Теракт - лишь одна из версий следователей. И во время траурного митинга у церкви чиновники старались это слово не произносить. Зато все как один повторяли, что межнациональный мир ничто не нарушит.

"Никто и никогда не сможет уйти от ответственности, кто попытается нарушить межконфессиональное согласие и межнациональное согласие", - заявил врио зампреда правительства Дагестана Гасан Идрисов. Архиепископ Махачкалинский Варлаам сказал, что трагедия должна "сплотить нас воедино".

"В Дагестане испокон веков проявляли уважение к представителям всех религий. К сожалению, определенные силы пытаются дестабилизировать ситуацию, но у них это никогда не получится, потому что всегда все были едины вне зависимости от вероисповедания", - вторил им заместитель муфтия Дагестана Ахмад Кахаев.

Впрочем, в беседе с Русской службой Би-би-си мэр Кизляра Александр Шувалов назвал нападение на церковь терактом.

Его поддержал и глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, приехавший на церемонию прощания. "Если исходить из того, что убийца разместил обращение свое, то видимо так [стоит расценивать нападение как теракт]", - ответил он на вопрос корреспондентов Би-би-си.

Нападение в Кизляре - уже третье в Дагестане, за которое взяло ответственность "Исламское государство".

В конце 2015 года неизвестные обстреляли посетителей крепости Нарын-Кала в Дербенте, в результате чего погиб сотрудник ФСБ, еще 11 человек были ранены. ИГ впоследствии заявило, что это была атака на российских военнослужащих. Спустя несколько месяцев смертник взорвал себя в машине около поста ГИБДД в Дербентском районе - погибли четыре человека.

Однако атака на храм в Кизляре - первый случай, когда нападение в России, совершенное последователем ИГ, было направлено на определенную религиозную группу - христианское население.

Присоединить Кизляр к Чечне

Местные власти и жители Кизляра уверены, что нападавший планировал зайти в церковь и расстрелять тех, кто там находился.

"Это было задумано. Почему он мимо администрации города прошел и не тронул никого? Он же, наверное, ходил и смотрел, где охрана, и где не охраняли, туда и пошел", - размышляет казачий атаман Иван Чокмосов.

Дагестанские власти признают, что оказались не готовы к нападению "одиночки" на православный храм. "Когда проводятся массовые мероприятия, церкви и мечети находятся под охраной, а в обычные дни как-то не учли… Не было никакого предвидения, что такое могло произойти", - рассказал Русской службе Би-би-си глава республиканского комитета по взаимодействию с религиозными организациями Магомед Абдурахманов.

После нападения на церковь в Кизляре в интернете появилось обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, якобы от лица русских православных жителей Кизляра. Авторы обращения жаловались, что после распада СССР их положение в республике ухудшилось, так как Кизляр "начали заселять аварцы". "Вчерашний теракт вынудил нас обратиться к вам за помощью… Мы просим вас… присоединить Кизляр к Чеченской республике", - гласил текст. При этом в сообщениях СМИ не упоминалось, что нападавший был именно аварцем, и достоверно установить его этническую принадлежность Би-би-си не удалось.

Подлинность обращения сразу вызвала сомнения у местных жителей. "Будешь потом в Бамуте или Урус-Мартане всю жизнь на чеченцев пахать", - скептически оценил перспективы присоединения к Чечне один из казаков, пришедший на церемонию прощания.

Заместитель атамана Дагестанского казачьего центра Роман Дедин назвал обращение "провокацией чистой воды", которая может быть направлена против нового главы региона Владимира Васильева. "В Кизляре нет такого, чтобы аварцы не давали жить русскому населению", - сказал он.

Собеседники Би-би-си из числа этнических русских также на притеснения со стороны коренного населения Дагестана не жаловались, а наоборот повторяли слова чиновников о мире и согласии.

Знакомая погибших женщин Валентина Строева утверждает, что с советских времен в Дагестане царило межнациональное согласие: "Моему папе приходилось в горы в командировки ездить - там и аварцы, и лезгины, и даргинцы. А они к нам домой приезжали, мама их угощала. Так что для меня с детства нет разницы, аварец он, лезгин или даргинец".

"Люди уезжают не из-за аварцев"

Однако со времен СССР, когда Кизляр считался "самым русским городом" Дагестана, ситуация изменилась.

Количество русских в городе значительно уменьшается на фоне общего роста населения. Эксперты объясняют это тем, что русские уезжают в другие регионы, а аварцы и даргинцы из сел, наоборот, приезжают в Кизляр. "Уже к 1990 году ранее "русские" районы стали более чем "авародаргинскими", - пишет Юлия Лысенко из Дагестанского научного центра Российской академии наук.

Image caption В среду вечером в Махачкале прошел митинг в поддержку жителей Кизляра

И хотя Кизляр остается поселением с самым большим процентом русского населения в республике, это число за последние 60 лет уменьшилось вдвое - с более 80% до 40% (по данным переписи населения на 2010 год).

По данным на 2010 год, в городе жили около 17 тысяч русских и около семи тысяч аварцев при общем числе жителей 40 тысяч человек.

Атаман Нижне-Терского казачества, глава дагестанского отделения Казачьей партии Владимир Старчак подтверждает, что русские уезжают из Кизляра. При этом, по словам Старчака, у русских и дагестанцев нет конфликтов "на низовом уровне".

Уменьшение числа русских Старчак объясняет экономическими и политическими причинами: "Люди уезжают не потому, что их, допустим, аварцы притесняют, а потому, что не найдёшь работы".

"Проблема в том, что была принята программа по поддержке русского и казачьего населения, но она не финансировалась, деньги не выделялись", - жалуется атаман на прежние власти Дагестана.

Он связывает надежды на сохранение и развитие русской диаспоры с новым главой республики Владимиром Васильевым и вспоминает его недавнее заявление: "В Дагестан пришёл не только я, в Дагестан пришла вся Россия".