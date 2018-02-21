Восточная Гута: почему и как войска Асада обрушились на анклав оппозиции

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ожесточенные авиаудары продолжаются несколько дней

Когда-то цветущий пригород Дамаска, в последние годы Гута превратилась в один из самых опасных для жизни районов охваченной войной Сирии. Восточная часть этого района вот уже пять лет удерживается отрядами сирийской оппозиции.

Как заявил в среду Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд аль-Хусейн, с 4 февраля, когла начались массированные артиллерийские и авиаудары по Восточной Гуте, там погибли по меньшей мере 346 мирных жителей, 878 получили ранения.

Окруженный правительственными войсками, этот анклав, с одной стороны угрожает Дамаску, поскольку частично расположен внутри городской черты - из-за этой близости столица подвергается обстрелам со стороны боевиков.

С другой стороны, все эти годы Гута постоянно подвергается ударам правительственных войск, включая авиацию. Около 400 тысяч жителей Восточной Гуты остаются на территории, осажденной войсками Асада.

Правительственные силы перекрыли многие ведущие в этот район дороги, которые использовались для неофициальных поставок еды и лекарств. Теперь местные жители могут рассчитывать только на официальную гуманитарную помощь, которая доставляется в район с разрешения Дамаска.

Восточная Гута стала оплотом исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", однако там также действует альянс джихадистов "Хайят Тахрир аль-Шам", который возглавляет бывший командир "Аль-Каиды" в Сирии.

Восточная Гута вместе с тремя другими зонами в 2017 году была объявлена Россией, Ираном и Турцией зоной деэскалации.

Однако жизнь в анклаве не стала мирной. В ноябре боевые действия в этом районе ужесточились - после наступления боевиков правительственные войска подвергли Гуту обстрелу и бомбардировкам, а в конце февраля стали стягивать к анклаву элитные части армии.

Несколько дней назад этот район стали обстреливать и бомбить правительственные войска. В социальных сетях появились фотографии вертолетов, сбрасывающих бочки с взрывчаткой, и самолетов, которые обстреливали города в Гуте. Некоторые из самолетов были похожи на российские. Описывая происходящее, очевидцы говорят уже фактически о наступлении на анклав армии Асада при поддержке российской авиации.

"Фейк"

"Так называемая зона деэскалации - это всегда был фейк. Это никогда не должно было восприниматься никем всерьез, потому что это делалось для того, чтобы сосредоточить силы Асада и его союзников на борьбе с ИГИЛ", - рассказал Би-би-си эксперт по Ближнему Востоку, публицист Михаил Магид.

По его словам, после того как группировка была разбита, зоны деэскалации продолжают использоваться Асадом для того, чтобы сосредоточить все силы против основных оплотов оппозиции. Таких районов осталось три - в провинции Идлиб, в центре рядом с Дамаском и на юге страны, где боевые действия затруднены из-за близости Израиля, авиация которого наносит удары по сирийским войскам.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В небе над Восточной Гутой были замечены российские самолеты

"Получается, что для окончательной победы над оппозицией у них две основных цели - Идлиб и Гута. Это два доступных центра оппозиции", - сказал эксперт. По его мнению, операция сирийской армии в Идлибе осложнена из-за действий в этом же регионе турецких сил, и поэтому все внимание Дамаска сейчас сосредоточено на Гуте.

В Сирии происходящее объясняют борьбой с радикальными группировками. Глава российского МИД Сергей Лавров повторил официальную версию сирийских властей, сказав в понедельник, что целью сирийских обстрелов являются боевики радикальной группировки "Джебхат ан-Нусра".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Восточную Гуту сирийские войска бомбят с вертолетов

"Боевики "Джебхат ан-Нусры" не прекращают провокаций. Из Восточной Гуты, в частности, обстреливаются жилые кварталы Дамаска, включая российское посольство и торгпредство. Наши западные партнеры почему-то предпочитают поднимать шум именно вокруг вот этих двух районов - Идлиб и Восточная Гута, не называя прямо причины того, что там происходит. А причина заключается в вооруженных провокациях "Джебхат ан-Нусры", - сказал Лавров.

"Лунный пейзаж"

Сейчас, судя по фотографиям, Восточная Гута представляет собой "лунный пейзаж" - годы артиллерийских и ракетных обстрелов и авианалетов оставили в плотной жилой застройке руины.

Однако, как считает военный эксперт Виктор Мураховский, это обстоятельство сильно затруднит задачу сирийской армии, которая пытается взять этот анклав под свой контроль.

"Они там за столько лет нарыли себе подземных коммуникаций, укрепили подвалы зданий. Практически они сейчас могут передвигаться по своим позициям, не показываясь на улице. Условно "на улице" - улицы там сейчас тоже часто представляют собой сплошные завалы", - рассказал он.

С другой стороны, рассказал эксперт, у сирийской армии после штурма Алеппо тоже появился опыт ведения боев в городе. "Это будет посложнее, чем Алеппо, потому что в Алеппо с рядом группировок удалось договориться. Здесь, я так понял, такой вариант не просматривается", - рассказал Мураховский. По его словам, в городе укрепились радикальные группировки, которые вряд ли пойдут на переговоры с правительственными войсками.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Городские улицы назвать улицами можно лишь условно

Город Алеппо считался стратегически важным для сирийской оппозиции, ожесточенно оборонявшей его в течение четырех лет. Последние два года город находился в осаде. Восточный Алеппо окончательно взяли под контроль правительственные силы в декабре 2016 года.

Перед тем из города были организованно эвакуированы около 35 тысяч человек - в основном, члены отрядов оппозиции и их семьи.

Михаил Магид считает, что Башар Асад добивается в Восточной Гуте именно повторения сценария Алеппо.

"Тактика, которой придерживается Асад, состоит в следующем: массированный натиск, бомбежки и артобстрелы, а если не получается напрямую взять эти кварталы, то заключается соглашение, и тогда население и остатки боевиков оппозиции просто уходят из этого региона, вероятно, в Идлиб", - сказал эксперт.