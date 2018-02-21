Maybach вместо сцены: что ФСБ нашла в театре Льва Додина

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/TASS Image caption Похищенные на строительстве деньги, возможно, потрачены на дорогие автомобили и квартиры (на снимке - кадр из спектакля "Братья и сестры", 2015 год)

ФСБ отрапортовала о раскрытии уголовного дела о хищении в размере 45 млн рублей при строительстве малой сцены Малого драматического театра (Театра Европы) Льва Додина.

Кто строил эту сцену и что с ней случилось?

Это уже третье громкое расследование в сфере культуры. В октябре 2017 года по "делу реставраторов" осудили бывшего заместителя министра культуры Владимира Мединского Григория Пирумова, а сейчас под домашним арестом по делу о хищении находится Кирилл Серебренников - художестенный руководитель "Гоголь-центра", лауреат множества российских и международных театральных премий.

Пострадает ли театр Льва Додина?

По делу петербургского театра Додина уже задержаны несколько человек. Их имена пока не называются, но на этот раз, похоже, на скамье подсудимых окажутся только строительные подрядчики, а не деятели культуры. "Вся ответственность будет полностью лежать на подрядчике... Мы театр полностью вывели из-под удара в этой истории», — сказал Мединский изданию РБК, пообещав "и дальше выкорчевывать эту скверну". По его словам, именно минкультуры расследовало новое хищение.

В пресс-службе театра весь день не отвечали на звонки. "Мы не имеем к этому никакого отношения", - сказали Русской службе Би-би-си в приемной директора театра. Вопросы советовали адресовать заказчику строительства - "Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации" (СЗД) министерства культуры России.

В "Северо-Западной дирекции" Би-би-си сообщили, что сотрудников организации среди задержанных нет. Правда, из опубликованного 21 февраля сообщения дирекции следует, что сотрудники, привлекавшие подрядчиков на проект, уже не работают в организации. "В конце 2016 - начале 2017 года коллектив "Северо-Западной дирекции" был обновлен на 100%", - говорится на сайте СЗД.

В 2013-2016 годах дирекцию возглавлял Александр Шабасов. После увольнения ему прочили должность заместителя Мединского, которую он в итоге не занял. Сейчас Шабасов - в кадровом резерве минкультуры. В конце 2017 года он был допрошен по уголовному делу, возбужденному ФСБ, о хищениях при реставрации Интендантских складов в Санкт-Петербурге.

Что это за стройка?

Здание новой сцены Малого драматического театра строится на Звенигородской улице в Санкт-Петербурге, в 20 минутах пешком от старой. Его проектируют и строят с 2013 года. Новая сцена расчитана на 600 зрителей, огда как старая вмещает 450. Кроме этого, в здании будет еще камерный зал на 75 мест.

По контракту строительство должно быть завершено в мае 2018 года, но работы идут с отставанием.

Кто строит и проектирует новую сцену?

Сейчас новую сцену по заказу СЗД строит "Трансепт Групп" Бориса Ротенберга, которая получила контракт на 2,088 млрд рублей в марте 2017 года. Но это не первый подрядчик, пообещавший построить объект. До прихода компании Ротенберга со строительством возникали проблемы - и на стадии проектирования, и на стадии строительства.

Старый подрядчик - компания "Стройсоюз СВ" - получил контракт в 2015 году на сумму 2,5 млрд рублей. Его расторгли в конце 2016 года из-за срыва сроков, и подрядчик получил за свои работы лишь 352 млн млн рублей. Заказчик теперь требует вернуть 180 млн рублей аванса, а "Стройсоюз СВ" подала к СЗД встречный иск на 1 млрд рублей.

Были проблемы и на стадии проектирования. Проект в конце 2013 года начала готовить компания "Театрально-декорационные мастерские", но он оказался "некачественным", и пришлось объявить новый тендер на его корректировку, - говорится в сообщении, которое 21 февраля опубликовала "Северо-Западная дирекция". По данным СПАРК-Интерфакс, сумма контракта, заключенного с "Театрально-декорационными мастерскими" - 253 млн рублей, а вся переделка обошлась в 38 млн рублей. СЗД пыталась взыскать с компании аванс в 45 млн рублей.

В августе 2017 года ФСБ приходила в дирекцию с обыском - проверять контракты на проектирование.

Кого обвиняют?

По данным РИА Новости, деньги на стройке новой сцены похитили люди, "действующие от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект". "М-Проект" - бывший совладелец компании "Союзстрой СВ".

"Стройсоюзом" владеет Максим Корнеев, атаман общества "Казачья стража", пишут РИА Новости. По данным "Фонтанки", один из деловых партнеров Корнеева - генерал-майор Геннадий Волков, бывший замначальника ГУВД по Ленинградской области.

Об этом не слишком известном петербургском бизнесмене "Фонтанка" писала в 2016 году. Тогда, по информации издания, Корнеев якобы угрожал сотруднику АО "Институт деловой репутации", которая проводит сертификацию по ГОСТу "Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций" (оценка необходима для допуска на торги).

"C улыбкой сейчас я вам обещаю, что лично вам я сломаю ноги сначала. Потом я доберусь до ваших руководителей. И это не просто слова. Молитесь и ждите меня. Лично приеду. Такое бывает крайне редко, чтобы я лично приезжал. Даже не буду давать кому-то указания. До встречи, дорогой мой", - якобы говорил он в телефонном разговоре, который цитирует "Фонтанка".

Деньги, похищенные со строительства театра, были потрачены на покупку автомобиля класса люкс Mercedes-Benz Maybach и на лизинг Porsche и Lexus, а также на приобретение недвижимости, сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

Связаться с Корнеевым и Волковым на момент публикации статьи Би-би-си не удалось.