Шесть принципов Билли Грэма: во что верил знаменитый проповедник

Правообладатель иллюстрации Fox Photos/Getty Images Image caption Грэм выступает в Эрлс-корт в Лондоне в 1966 году

Американский проповедник Билли Грэм - один из самых влиятельных религиозных деятелей прошедшего столетия, умер в возрасте 99 лет.

Сам Грэм называл свою шестидесятилетнюю миссионерскую деятельность, за годы которой он обратился с проповедью к десяткам, если не сотням миллионов людей, своим крестовым походом.

Здесь собраны некоторые из числа важных идей, в которые он верил, и которые отстаивал всю свою жизнь.

В числе первых борцов за гражданские права

Во времена расовой сегрегации в США в 50-е годы Грэм отказался проповедовать перед разделенной аудиторией и часто говорил о необходимости объединения людей с разным цветом кожи.

Однажды на проповеди в Теннесси в 1953 году он сам убрал веревочный барьер, который отделял белых прихожан от чернокожих.

"Христианство - не религия только для белых людей, не позволяйте никому говорить вам "это для белых, а это для черных!" - говорил он на выступлении в Южной Африке в 1973 году. Христос принадлежит всем людям".

Грэм был близким другом Мартина Лютера Кинга и однажды внес залог за его освобождение, когда Кинг был арестован на демонстрации в 1960 году.

Тем не менее, критики утверждают, что Грэм выступал не за изменение законодательства, а за перемены в обществе на добровольной основе, а его поддержка представителей Южной баптистской конвенции может быть истолкована как одобрение сегрегации.

Важно общаться с чужаками

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Грэм (в центре) встречается с Ким Ир Сеном в Северной Корее в 1992 году

В 1992 году Грэм стал первым иностранным религиозным лидером, который посетил Северную Корею, где он встретился с тогдашним руководителем страны - Ким Ир Сеном. Два года спустя Грэм вновь посетил КНДР.

Его семья была тесно связана с этой страной: детство его покойной жены Рут, чьи родители были миссионерами, прошло в Пхеньяне в 30-е годы. Она сама отзывалась о том времени, как об одном из самых ярких периодов ее жизни.

Этот визит, во время которого Грэм выступил перед университетской аудиторией, был одобрен тогдашним президентом США Джорджем Бушем.

"Я хочу стать их другом, хочу найти там что-то хорошее и рассказать об этом всем, потому что сегодня так много негативного приходится слышать о Северной Корее" - говорил Грэм перед поездкой.

Благодаря этому визиту миссионер приобрел неофициальный статус представителя США в странах, с которыми у Америки были прохладные отношения. В 1984 году он предпринял 12-дневную поездку в Советский Союз и даже встречался с кремлевскими чиновниками.

Правило Билли Грэма

Или, как теперь его называют - правило Майка Пенса.

Руководство о том, как избежать малейшей возможности быть обвиненным в неподобающем поведении по отношению к женщинам, было разработано Грэмом и тремя его единомышленниками в 1948 году и основывалось на Послании к Тимофею апостола Павла.

Позднее этот принцип был принят на вооружение вице-президентом США Майком Пенсом.

"Мы приняли на себя обязательство избегать любой ситуации, способной вызвать малейшие подозрения, малейший намек на непристойность. С тех пор я никогда не путешествовал, не встречался и не обедал наедине ни с одной женщиной, кроме моей жены" - вспоминал Грэм.

Можно обрести надежду и в самые тяжелые времена

Выступая в Национальном кафедральном соборе Вашингтона через три дня после терактов 11 сентября, Грэм сказал, что он изо всех сил пытается найти ответы на поставленные этим событием мучительные вопросы.

"Меня спрашивали сотни раз - почему Господь допускает трагедии и страдания. И я должен признать, что не знаю ответа", - сказал тогда проповедник, добавив, что произошедшее - напоминание для всех нас о том, как мы нуждаемся друг в друге.

"Сейчас мы стоим перед выбором - прекратить существование как единая нация, разобщиться или сплотиться, стать в результате этих страданий сильнее".

Любой может быть спасен, даже закоренелый преступник

Один из самых интригующих эпизодов в жизни Грэма - его дружба с главарем лос-анджелесской мафии Микки Коэном.

Их познакомил Джимми Ваус - мошенник, обратившийся в христианство после посещения проповеди Грэма.

Коэн не поддавался на уговоры Грэма обратиться к Богу, но миссионер не прекращал попыток на протяжении многих лет и даже, по слухам, обещал гангстеру сделать из него выдающегося проповедника, если он согласится избрать этот путь.

Коэн не согласился.

"Моя работа - постараться завоевать для Бога каждого, особенно тех, кто пользуется влиянием в нашем обществе" - заявил Грэм после очередной их встречи, понимая при этом, что возможно Коэну они нужны лишь для того, чтобы поправить свой имидж в глазах окружающих.

Он сожалел об участии в политике

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Грэм в компании бывших президентов США - Буша, Картера и Клинтона, 2007 год

На протяжении десятилетий Грэма связывали с Белым домом дружеские отношения. Он являлся неофициальным советником нескольких президентов. Журналистка Times Нэнси Гиббс однажды даже написала, что он был частью интерьера их кабинетов.

Хотя он как правило избегал высказываний в поддержку тех или иных кандидатов, но в конечном итоге стал близким другом целого ряда президентов, в частности Линдона Джонсона и Ричарда Никсона.

Отношения Грэма с Никсоном доходили даже до того, что евангелист давал президенту советы о том, как действовать во Вьетнаме. Позднее Грэм поддерживал Никсона во время скандалов, что не мешало ему критиковать президента.

В интервью изданию "Христианство сегодня" в 2011 году Грэм сказал, что сожалеет о том, что стал участвовать в политике.

"Я благодарен Богу за возможность помогать людям, облеченным властью - у них, как и у всех других, тоже есть духовные и личные потребности и зачастую им не с кем поговорить. Но оглядываясь назад, я понимаю, что иногда в этих отношениях я переступал черту, и знаю, что сейчас я этого не сделал бы" - говорил Грэм.

В 2002 году он принес извинения после того, как были преданы огласке антисемитские высказывания, сделанные им и Никсоном, когда Грэм сказал: "Им неизвестно, что в действительности я чувствую, от того, что они делают с нашей страной".