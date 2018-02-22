Пресса Британии: Россия и Северная Корея страшнее террористов

В обзоре британских газет 21 февраля:

Новые угрозы безопасности Великобритании

Times пишет, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что угроза безопасности Британии со стороны таких стран, как Россия или Северная Корея, превышает угрозу терроризма.

Это, пишет газета, означает серьезные перемены в политике безопасности Великобритании.

Гэвин Уильямсон сказал депутатам парламента, что министерство обороны нуждается в дополнительном финансировании, а структура вооруженных сил должна быть реформирована в связи с потенциальной угрозой конфликта с другим государством.

Британские вооруженные силы серьезно не рассматривали возможность подобного конфликта уже целое поколение, отмечает Times.

Стратегия национальной безопасности страны от 2015 года называла терроризм основной угрозой для Великобритании, однако сейчас министр обороны считает угрозы со стороны России, Северной Кореи и Китая более важными, чем терроризм.

Газета напоминает, что в январе США заявили, что "стратегическое соперничество" с Китаем и Россией более опасно, чем угроза терроризма.

Весь мир был застигнут врасплох растущей мощью Пекина и Москвы, сказал британский министр. "Нам теперь необходимо понять, как мы можем инвестировать больше ресурсов перед лицом этих новых угроз, о которых нам не приходилось задумываться последние 25 лет", - сказал он.

По его словам, Кремль ведет себя все более агрессивно. В качестве подтверждения этого министр привел в пример такие факты, как десятикратное увеличение активности российских подлодок в Северной Атлантике, растущее присутствие России в Средиземноморье и участие России в сирийском конфликте.

"Но кроме того, - сказал Гэвин Уильямсон, - мы видим новые страны, которые играют все более значимую роль в мире, например, Китай. Северная Корея тоже бросает нам вызов. Если мы не ответим на эти угрозы, безопасность нашей страны будет подорвана".

Бюджету министерства обороны не хватает около 20 миллиардов фунтов стерлингов на закупку новых боевых кораблей, истребителей, бомбардировщиков, бронетехники и подводных лодок в течение ближайших 10 лет, и ведомство надеется на дополнительное финансирование, отмечает Times.

Трамп и Россия - что дальше?

Financial Times публикует статью своего обозревателя Эдварда Лукаса, в которой тот пишет, что, может быть, Дональда Трампа больше не интересует Россия, но он по прежнему интересен для России.

Специальный прокурор Роберт Мюллер уже выдвинул обвинения против 19 человек (13 из них - граждане России), которые были как-то связаны с предвыборной кампанией Трампа. Это лишь начало.

В список обвиняемых войдут и другие американские и российские граждане.

Все это похоже на расследование Уотергейтского скандала, которое заняло два года. Но сейчас легко не заметить, сколь важен этот процесс расследования.

Роберт Мюллер как бы играет в шахматы: делая каждый ход, он думает об одном - короле противника.

В минувшую пятницу, предъявив обвинения сразу 13 россиянам, он подтвердил факт вмешательства России в президентскую избирательную кампанию в США.

Это заявляет не только он. Герберт Макмастер, советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности, назвал бесспорным факт вмешательства России в выборы.

После этого заявления Трампу будет гораздо сложнее уволить Мюллера (что он пытался сделать уже несколько раз).

Трамп не может забыть о том, что некоторые считают его победу над Хиллари Клинтон сомнительной. Полтора года спустя он все еще пишет об этом в "Твиттере".

Но его уязвимость по поводу того, что произошло в 2016 году, не дает ему сил признать факт российского вмешательства.

Противостояние между Дональдом Трампом и Робертом Мюллером - геополитический подарок для Владимира Путина.

Трамп не может проводить жесткую политику по отношению к Москве, как того хотели бы его советники.

Пропасть между инстинктами Трампа и советами его приближенных расширяется. Его собственная администрация официально называет Россию противником. Именно это и говорила бы Хиллари Клинтон, если бы она пришла к власти. Но Дональд Трамп с этим не согласен.

Теперь союзники Америки больше не знают, к чьим словам они должны прислушиваться - президента или его окружения.

Они говорят разные вещи.

В этой ситуации Владимир Путин получает идеологические дивиденды.

Роберт Мюллер заявляет, что цель России - усилить разногласия в американском обществе. Посмотрите на то, что происходит!

Более того, отношения между президентом США и американскими спецслужбами становятся все хуже.

ФБР считает, что Россия пыталась подорвать американскую демократию. Трамп считает это выдумкой.

Катается ли московское руководство по полу от смеха, слушая все это? Если нет, то они должны были бы это сделать.

Американский президент продолжает удивлять и озадачивать, пишет Эдвард Лукас в Financial Times.

Трагедия в Сирии

Guardian в своей редакционной статье пишет о непрекращающихся бомбардировках правительственными силами Сирии анклава Восточная Гута, находящегося под контролем повстанцев.

Окровавленные дети. Изувеченные дети. Дети, которых спасли из завалов, покрытые пылью, с ртами и легкими, полными песка. Дети, потерявшие мать, отца, всю семью. Это лишь те, кто выжил, пишет газета.

Страдания жителей Восточной Гуты, после нескольких лет осады и нескольких случаев применения химического оружия, становятся все невыносимее.

Менее года назад этот оппозиционный анклав к востоку от Дамаска был объявлен "безопасной зоной" Россией, Ираном и Турцией. Там до сих пор находится около 400 тысяч человек.

За последние несколько месяцев там погибли 700 человек. За последнюю неделю там погибли более 250 человек.

С понедельника не менее семи больниц были подвергнуты бомбардировкам. Согласно очевидцам, правительственные силы вновь используют так называемые бочковые бомбы.

Эта осада и эти бомбардировки - не просто военное преступление, пишет Guardian. Это несколько военных преступлений подряд.

Призывы ООН к прекращению огня игнорируются. Более того, ситуация там вскоре станет еще хуже.

"Наступление еще не началось. Это лишь предварительная бомбардировка", - сказал в интервью агентству Рейтер командир подразделения сил Асада.

Сирийцы предупреждают мировую общественность, что битва за Восточную Гуту может быть гораздо более жестокой, чем битва за Алеппо.

Врач в Восточной Гуте сравнивает то, что происходит там, с осадой Сребреницы в Боснии. Тогда международное сообщество обещало, что ничего подобного никогда не повторится.

Все повторяется, с той лишь разницей, что сейчас никто ничего больше не обещает.

Перед нами не бесконтрольное насилие. Президент Башар Асад говорит о борьбе с террористами, но на самом деле его действия основаны на простом понимании: его никто не остановит.

"Сильные сделали, что смогли, а слабые пострадали, как и должны были", - писал афинский историк Фукидид в пятом веке до нашей эры.

И, как и предупреждал Фукидид, у войны своя логика и своя траектория. А сирийская трагедия тем временем продолжает разрастаться, пишет Guardian.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com