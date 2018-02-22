Чем "кирпич" от минобороны России лучше айфона?

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Российское минобороны начало выдавать офицерам сверхпрочные телефоны М-663С "Атлас" с защищенной линией связи. Устройства разработаны в России и собираются здесь же вручную.

В министерстве рассказали газете "Известия", что снабжение командования российской армии телефонами с шифрованием мобильной связи началось в конце 2017 года.

Как передают "Известия", телефоны причитаются офицерам с допуском к документам "особой важности", они позволяют выходить на зашифрованные линии российских военных коммуникаций как из России, так и из-за границы.

Русская служба Би-би-си направила запрос в минобороны, однако на момент публикации материала ответа не получила.

Изготовитель мобильных телефонов - ФГУП Научно-технический центр "Атлас", предприятие, подведомственное российскому минкомсвязи.

М-663С "Атлас" - это модификация коммерческой модели SMP-АТЛАС/2. Согласно его описанию на сайте НТЦ "Атлас", телефон обеспечивает "в защищенном режиме гарантированную криптографическую защиту речевой информации и аутентификацию абонентов".

Минобороны установило лимит расходов на разговоры по М-663С "Атлас" в 24 млн рублей в год. В телефонах используются SIM-карты компании "Мегафон", которая обладает лицензией НТЦ "Атлас".

Один телефон М-663С "Атлас" стоит более 100 тысяч рублей (1,77 тыс. долларов). По мнению руководителя направления аудита и консалтинга Group-IB Андрея Брызгина, это не так уж много: "Ценник чуть более ста тысяч мне не кажется заоблачным для серийного образца, разработанного для высшего командования".

Брызгин объяснил немалую цену телефона тем, что чип шифрования М-663С "Атлас" - это уникальная для России разработка, благодаря его компактности, энергоэффективности и способности работать на потоке с минимальными задержками, передавая шифрованную информацию.

"Если мы берем тот же BlackBerry, смартфон на системе Android, iPhone, то мы неизбежно сталкиваемся с тем, что - если рассуждать в военных терминах, - все это разработано вероятным противником. И, соответственно, доверие к этим технологиям мы испытывать не можем. Если же мы можем действовать своими силами и с нуля разработать чип, который сразу будет производить шифрование, то да, безусловно, это будет более безопасно", - сказал Брызгин.

Куда уходят деньги

Компании "Атлас" принадлежит два товарных знака "Атлас на страже". Его сфера применения, в том числе, устройства для криптографической защиты конфиденциальной информации, комплексы для обнаружения сетевых атак и защищенные смартфоны. Заказчиков у "Атласа" множество - в их числе Генпрокуратура, Нацгвардия, МВД, МЧС. В прошлом году "Атлас" заработал на контрактах 1,3 млрд рублей.

Минобороны закупало такие телефоны у "Атласа" несколько раз. Самый крупный контракт на поставки "специального сотового телефона М-633С "Шмель" ведомство заключило в 2014 году. Он предполагал поставку 1 тысячи аппаратов за 85,6 млн рублей. То есть Минобороны каждый телефон обошелся в среднем в 85 тысяч рублей.

В 2015 году ведомство закупило еще тысячу штук - но уже за 108,4 млн рублей.

Сейчас, судя по данным госзакупок, в среднем стоимость одного мобильного - 131,7 тысячи рублей.

Российская армия - не единственный заказчик таких защищенных телефонов. Так, в 2015 году компания продала в общей сложности более двух десятков таких телефонов. Среди заказчиков - управделами московской мэрии, Общественная палата, управделами губернатора Пензенской и Иркутской области и управление СК по республике Крым. Все они получили по одному телефону. А Ростех в тот год заказал сразу пять.

Правообладатель иллюстрации Tass/DPA Image caption Один из клиентов "Атласа" - Центр подготовки космонавтов им. Гагарина

Также, судя по данным СПАРК, компания поставляла мобильные телефоны в испытательный центр подготовки космонавтов им. Гагарина в подмосковном Звездном городке. Пять телефонов и устройство ввода ключевой информации обошлись центру в 756,7 тысяч рублей.

У компании есть и другая модель специального сотового телефона - 584К. Стоит она в разы дешевле. К примеру, в 2015 году научно-производственное объединение "Элерон", подведомственное Росатому, заказало 272 таких специальных телефона и заплатило за них почти 7 млн рублей. То есть один телефон обошелся в примерно в 26 тысяч рублей.

Уникальный или не очень?

Защищенный телефон производства "Атласа", как обещает компания-создатель, способен выдерживать температуры от -20С до 50С, влажность 98% при температуре 35С, а также принимать звонки под водой.

Его корпус сделан из металла и пластика, а экран - из сапфирового стекла, прочного и устойчивого к царапинам.

В этом он уже обходит iPhone, в котором сапфировое стекло используется лишь в камере и на сенсорном датчике.

Диапазон рабочих температур смартфона Apple значительно уже - от 0 до 35С. Эксплуатация устройства при очень низких или высоких температурах обычно приводит к экстренному выключению.

Однако М-663С "Атлас" все же не уникален в своей стойкости к перепадам температуры.

Телефоны RugGear китайского производителя Power Idea Technology Inc. созданы для суровых условий экспедиций, экстремального спорта и активного отдыха. Компания называет свои модели "неубиваемыми". У RugGear есть и водонепроницаемые (и даже нетонущие) модели, и аппараты со встроенной рацией, позволяющие оставаться на связи даже там, где нет мобильной сети (по крайней мере, так обещает производитель).

Одна из моделей - RugGear 160 - обладает настолько мощным аккумулятором, что может работать до 16,5 суток в режиме ожидания. SMP-АТЛАС/2 - лишь до 6,5 суток.

При этом RugGear 160 стоит всего около 7 тысяч рублей (по данным с официального сайта компании) и работает на операционной системе Android.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компания Power Idea Inc. специализируется на разработке защищенных мобильных устройств под торговой маркой RugGear

Впрочем, прочность телефона "Атласа" - это все-таки не главное (хотя и немаловажное) условие для военных. Козырь М-663С "Атлас" - шифрование телефонных звонков.

Активные пользователи смартфонов уже привыкли к надежному, сквозному шифрованию, которое предлагают популярные мессенджеры Signal, Telegram и WhatsApp, но самые распространенные и доступные потребительские модели по-прежнему не предусматривают защиту звонков.

Несколько лет назад BlackBerry стала предлагать обычным гражданам защищенные модели смартфонов, которые обычно использовались госслужащими на Западе (например, Ангелой Меркель). Чип от Secusmart (позже компанию приобрела BlackBerry) обеспечивал в той модели смартфона шифрование звонков. Цена вопроса - 2000 евро (по курсу на тот момент это было около 100 тысяч рублей).

Secusmart также разработала приложение Secure Call, которое позволяет владельцам смартфонов на операционных системах iOS и Android делать звонки, защищенные сквозным шифрованием. Однако эти звонки все же проводятся через интернет-соединение, что роднит приложение со звонками, доступными в мессенджере WhatsApp и ему подобных.

Apple не раз бравировала защищенностью своих смартфонов. По словам главы компании Тима Кука именно этот приоритет не позволил компании взломать айфон преступника, даже когда это потребовало ФБР.

Эксперт Андрей Брызгин сомневается в безопасности существующих платформ: "Исследование Group-IB показало, что около 95% мессенджеров, которые считаются защищенными, показали ту или иную уязвимость. И абсолютно все исследованные нами мобильные телефоны, которые позиционируются как защищенные платформы, в итоге показали возможность компрометации".

Сравнивать потребительские модели вроде iPhone и особые "военные" телефоны - это как сравнивать персональный ноутбук и компьютер на космическом корабле, заметил Брызгин. Второй никогда не будет достаточно современным по мнению обывателя и не будет показывать той же производительности, что и персональный компьютер, однако будет более прочным и защищенным.