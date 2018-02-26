ФСБ собирает информацию об иностранных фанатах. Зачем?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Паспорт болельщика, или Fan-ID, позволяет иностранцам приезжать на чемпионат мира в Россию без виз, а также бесплатно пользоваться общественным транспортом

Чтобы побывать на матчах чемпионата мира по футболу в России, недостаточно просто купить билеты. Российские власти требует от болельщиков предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) персональные данные. Пока спецслужбы получили их чуть более чем от 50 тысяч иностранцев - и это в 20 раз меньше, чем ожидают на турнире российские власти.

Проверка ФСБ

Чемпионат мира по футболу пройдет в России впервые. Он откроется 14 июня и закончится 15 июля 2018 года. По словам вице-премьера Виталия Мутко, российские власти ожидают, что в Россию приедет миллион иностранных болельщиков.

Чтобы попасть на чемпионат, болельщикам из России и других стран недостаточно купить билеты. В России особые правила: на сайте ФИФА есть предупреждение, что нужно получить и специальный паспорт болельщика, он же - Fan-ID.

Официально о том, что во время чемпионата будут действовать паспорта болельщиков, стало известно летом 2016 года. Тогда же Владимир Путин подписал закон, который обязывает получить Fan-ID всех желающих посетить матчи ЧМ-2018.

Российские власти подавали эту идею как благо для иностранных болельщиков - получив Fan-ID и купив билеты на игру, они смогут въехать в Россию без визы. Упрощенный порядок начнет действовать за десять дней до первого матча и закончится через десять дней после финала.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Rogulin/TASS Image caption Проверкой заявки на получение паспорта болельщика занимаются российские спецслужбы

Получить Fan-ID можно, оставив заявку на специальном сайте. Болельщику нужно указать свое гражданство и предоставить паспортные данные (фамилию, имя, отчество или второе имя, дату рождения, пол, номер документа и информацию, кем и когда он выдан), а также приложить фотографию, мобильный телефон, адрес электронной почты и обычный почтовый адрес. Там же нужно сообщить номер билета или номер брони билетов на какой-либо из матчей чемпионата.

После подачи заявки на официальном сайте ее должны одобрить. На это уходит 72 часа. Проверкой заявки занимается в том числе ФСБ, о чем сайт официально предупреждает болельщиков.

Среди условий получения Fan-ID есть "Согласие зрителя на обработку персональных данных". Согласно этому документу, персональные данные болельщиков передаются министерству связи для проверки федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности (ФСБ). В согласии также говорится, что персональные болельщиков будут храниться до 25 июля 2018 года включительно.

"Про ФСБ ничего не могу сказать. Данные проверяются в установленном порядке уполномоченными органами", - сказал Би-би-си генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в России Алексей Сорокин.

При этом в кол-центре Fan-ID Би-би-си подтвердили, что заявки на паспорта болельщика проверяются в том числе сотрудниками ФСБ.

В пресс-службе минкомсвязи, которое отвечает за Fan-ID, Русской службе Би-би-си также подтвердили, что в системе выдачи паспортов болельщиков участвует и ФСБ. Также в этой системе задействованы министерство спорта, министерство внутренних дел, министерство иностранных дел и министерство транспорта.

Организаторы оставляют за собой право отклонить заявку на получение Fan-ID без объяснения причин. Как следует из информации на сайте Fan-ID, если болельщик получит отказ в получении паспорта болельщика, то это будет результатом проверки ФСБ, и организаторы не знают, какими именно были основания для отказа.

Собеседник Би-би-си в оргкомитете ФИФА, не уполномоченный общаться с прессой, рассказал, что пока выдано около 150 тысяч паспортов болельщиков. Примерно 94 тысячи из них получили россияне. Больше всего паспортов болельщиков среди иностранцев получили граждане США, Китая и Мексики.

Официально в департаменте коммуникаций оргкомитета ФИФА Би-би-си сказали, что паспортами болельщиков занимается минкомсвязи, и от дальнейших комментариев воздержались.

Зачем это нужно

До проведения в России чемпионата мира и кубка конфедераций ФИФА никогда не работала с чем-то похожим на Fan-ID. Впервые аналогичная система была опробована на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году - тогда курировавший Игры вице-премьер Дмитрий Козак объяснял необходимость паспортов болельщика соображениями безопасности.

Правообладатель иллюстрации LEON NEAL/AFP/Getty Images Image caption Россиийские власти объясняли, что паспорта болельщиков помогут избежать беспорядков. В 2016 году во время чемпионата Европы во Франции в беспорядках участвовали в том числе российские фанаты

Как рассказал Би-би-си собеседник, близкий к ФИФА и не уполномоченный давать комментарии в СМИ, изначально в организации посчитали, что "паспорт болельщика - это слишком, это нереализуемо". Кроме того, для взаимодействия по Fan-ID пришлось увеличить численность оргкомитета чемпионата.

Тем не менее российские власти заверили ассоциацию, что система Fan-ID эффективна с точки зрения безопасности и была хорошо принята болельщиками. В итоге в ходе переговоров с ФИФА было решено, что у паспортов появится "добавленная стоимость" - болельщики смогут использовать их для получения визы и как бесплатный билет в транспорте.

ФСБ не ответила на запрос Би-би-си. В середине февраля представитель ФСБ на форуме "Технологии безопасности" заявил, что преимущество паспорта болельщика в том, что зрители матча смогут быстрее попадать на стадион.

"Основное преимущество - это то, что при осуществлении доступа (с использованием паспорта болельщика) зритель не подвергается дополнительным проверкам. Минимум препятствий при осуществлении доступа", - цитировал ТАСС слова замначальника подразделения ФСБ Александр Маслов.

По его словам, система Fan-ID нужна для обеспечения безопасности, поскольку "обезличенные зрительские билеты не дают возможности эффективно ограничивать доступ лицам, которым запрещено посещение подобных мероприятий".

Помощник президента России Игорь Левитин говорил, что введение Fan-ID поможет минимизировать риски и снизить вероятность фанатских стычек. В качестве примера он привел чемпионат Европы во Франции. Тогда в Марселе перед матчем между Россией и Англией произошло несколько драк, в которых участвовали фанаты обеих команд - по итогам инцидента Российский футбольный союз получил штраф. "Эти события произошли потому, что там было свободное посещение", - комментировал Левитин.

Аналогичные правила действовали и во время сочинской Олимпиады. Тогда некоторые зрители выражали опасения, что власти используют систему Fan-ID для отсеивания неугодных граждан. В частности, об отказе в выдаче паспорта болельщика рассказывали некоторые оппозиционные активисты.

Однако Жак Рогге, возглавлявший в то время Международный олимпийский комитет, объяснял, что МОК сам требовал от организаторов обеспечить безопасность Игр, а "введение этих пропусков как раз относится к вопросам безопасности".

"Меня не очень волнует"

"То, что личные данные будут у российских властей, меня не очень волнует. Я много путешествую. Везде, когда приезжаешь, у тебя просят паспорт, визу, в США даже отпечатки пальцев, а тут просто просят номер паспорта и адрес, чтобы послать карточку", - сказал Би-би-си болельщик из Мексики по имени Хектор, подписавший согласие на обработку данных.

Впрочем, Хектор признает, что впервые столкнулся с системой, когда для поездки на матчи чемпионата необходимо получать отдельный документ.

"Для меня это не проблема. Google и так обо мне много знает, так что я не возражаю против того, чтобы российские власти тоже собирали обо мне информацию, - отзывается о получении паспорта болельщика немец Андреас. - Я получал что-то похожее на фанатское ID, когда ходил на футбольные матчи в Турции, но он не заменял визу в страну, как это сделано сейчас в России".

Официальный партнер ЧМ-2018 - компания Visa - прогнозировала, что в Россию на чемпионат мира приедут от 300 до 500 тысяч иностранцев. Для сравнения, чемпионат мира по футболу в Бразилии в 2014 году посетили более миллиона иностранных туристов.

Пресс-служба минкомсвязи данных о количестве выданных паспортов пока не приводит. В то же время, представитель министерства сообщил Би-би-си, что ведомство готово выдать до 2 млн паспортов болельщиков.