Британские ученые: антидепрессанты на самом деле эффективны

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Авторы крупного исследования утверждают, что им удалось поставить точку в одном из самых горячих споров, доказав, что антидепрессанты действительно эффективны.

Исследование рассматривало 21 вид антидепрессантов, а также случаи, когда применялось плацебо.

Работу провели довольно масштабную: ученые изучили данные 522 клинических исследований краткосрочного лечения острой депрессии у взрослых при участии 116,477 человек.

Цифры показали, что все исследуемые антидепрессанты эффективнее боролись с симптомами острой депрессии, чем плацебо.

Однако каждый из препаратов был эффективен по-своему.

Авторы научной статьи, опубликованной в журнале Lancet, утверждают, что препараты могут многим помочь.

В 2016-м году в Англии было выписано 64,7 млн рецептов на антидепрессанты. Это более чем вдвое превышает статистику 2006-го года, когда количество медицинских предписаний для этой категории лекарств составило 31 млн.

Кроме того, некоторые исследования показали, что с таким же успехом действовало плацебо, что вызвало обширные дискуссии.

Однако данный научный труд положит конец спору об антидепрессантах, считают в британском Королевском колледже психиатрии.

Метаанализ 522 клинических исследований, а также неопубликованных результатов лечения, показал, что медикаменты действовали более эффективно, чем плацебо.

Но эффективность препаратов варьировалась: в одних случаях медпрепараты работали в два раза эффективнее, чем плацебо. В других - лишь на одну треть.

"Это исследование ставит точку в длительной дискуссии на тему "Лечат антидепрессанты от депрессии или нет", - прокомментировал Би-би-си ведущий исследователь Оксфордского университета доктор Андреа Чиприани. И уточнил: "Мы установили, что антидепрессанты, которые наиболее часто назначают, помогают от острой депрессии и депрессии средней тяжести. Я считаю, что это очень хорошая новость для пациентов и лечащих врачей".

Социальное клеймо

Комедийный актер Кристиан Талбот говорит, что начал принимать антидепрессанты три с половиной года назад, когда понял, что беседы с психотерапевтом ему не помогают.

Врач Талбота сказал ему, что его депрессия - результат нехватки в организме серотонина, вещества, которое влияет на наше настроение, эмоции, сон.

Талбот сначала не хотел принимать антидепрессанты, так как боялся, что они превратят его в заторможенного, лишенного эмоций человека.

Но после того как Талбот все же решился начать курс, его состояние сразу улучшилось.

"Не могу сказать, что почувствовал разительные перемены, но определенно это было ощущение сброшенной с плеч тяжелой ноши. Я стал меньше волноваться и чувствовал себя более уравновешенным".

Но он говорит также, что прием этих препаратов воспринимается окружающими как что-то постыдное.

"Я не знаю, чего люди боятся или стыдятся, потому что это обычные медикаменты, которые отличаются от любых других лишь тем, что помогают при психических расстройствах, а не физических".

Эффективность антидепрессантов

Наиболее эффективные:

агомелатин

амитриптилин

эсциталопрам

миртазапин

пароксетин

Наименее эффективные:

флуоксетин

флувоксамин

ребоксетин

тразодон

Убедительные доказательства

Авторы исследования заявили, что его результаты могут помочь врачам выбрать правильный препарат, но это не означает, что все пациенты должны переходить на лекарства.

Дело в том, что в исследовании рассматривался усредненный эффект от приема препаратов, и не учитывалось, какое воздействие они оказывали на людей разного возраста или пола, с различными симптомами и другими характеристиками.

Исследователи добавили, что большая часть полученных ими данных базируется на восьминедельном курсе лечения, поэтому результаты могут не распространяться на более долгие курсы лечения.

Также они говорят, что эти результаты вовсе не делают антидепрессанты приоритетной формой лечения.

"Медикаменты должны рассматриваться наряду с другими методами терапии, такими, например, как психологическая помощь - там, где она применима", - добавил доктор Чиприани.

Профессор Кармин Парианте из Королевского колледжа психиатрии говорит: "Проведенный метаанализ справедливо ставит под сомнение противоречивое отношение к антидепрессантам, явно демонстрируя, что эти препараты эффективно работают и могут помочь большинству пациентов в борьбе с депрессией".

"Важно отметить, что в данном исследовании анализируются неопубликованные данные, имеющиеся в распоряжении фармацевтических компаний, при этом очевидно, что финансирование исследований со стороны этих компаний не может влиять на результат. То есть доказательства клинической пользы этих препаратов объективны и не зависят от фармацевтических спонсоров", - добавил ученый.

Тем не менее, по словам Парианте, исследование не дает ответа на вопрос, как помочь тем пациентам, чья депрессия оказалась устойчивой к медикаментам и кому до сих пор не помог ни один из 21 протестированного антидепрессанта.

Глин Льюис, профессор эпидемиологии психических заболеваний Университетского колледжа Лондона, назвал проведенное исследование убедительным доказательством эффективности антидепрессантов, сказал, что, несмотря на спорную репутацию, которую зачастую имеют эти препараты, они способны играть важную роль в лечении депрессии.