Российский Су-57 в Сирии: "ихтамда"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Су-57 пока еще не закончил государственные испытания

В соцсетях появилась видеосъемка самолетов, похожих на новейшие российские истребители Су-57, которые заходят на посадку, как говорится в публикации, на авиабазу Хмеймим в Сирии.

Видеозапись впервые была опубликована в арабоязычной группе "Фейсбука" "Сирийский военный потенциал 2". На видео стоит логотип этой группы. Представители группы рассказали Русской службе Би-би-си, что видеозапись прислал им корреспондент, а снята она была примерно два дня назад в районе авиабазы Хмеймим.

Правообладатель иллюстрации Syrian Military Capabilities / Facebook Image caption Группа Syrian Military Capabilities опубликовала снимки и видеозапись Су-57 в Сирии на своей странице в фейсбуке

То, что Россия перебросила два истребителя пятого поколения на авиабазу Хмеймим, РБК подтвердил источник в министерстве обороны. Русская служба Би-би-си также получила подтверждение из источника, знакомого с ситуацией на авиабазе.

Истребитель пока не прошел цикл государственных испытаний, и, по словам экспертов, говорить о его боеготовности пока слишком рано.

О степени готовности систем истребителя не известно почти ничего.

Зачем?

Источник РБК в минобороны заявил, что переброска Су-57 стала ответом на полет американских стелс-истребителей. Возможно, имеется в виду присутствие в воздухе истребителей ВВС США во время инцидента в провинции Дейр-эз-Зор вблизи Евфрата, когда в результате действий американской авиации погибли российские граждане - предположительно, наемники.

Второй причиной, вероятно, стало стремление министерства обороны России проверить некоторые системы Су-57 в боевых условиях (все полеты военной авиации в Сирии, вне зависимости от их характера, считаются боевыми вылетами).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Сирии в боевых условиях могут быть проверены многие системы истребителя

"Это позволит его опробовать и понять, что он может, что он не может. Там в воздухе присутствует большое количество самолетов, и можно понять возможности радиолокационного комплекса, средств радиотехнической разведки, комплекса РЭБ и прочего", - сказал Би-би-си старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов считает, что самолет могли также отправить в Сирию для того, чтобы повысить его статус. "Чем бы он там ни занимался, что бы он там ни делал, - автоматом на этот, еще не принятый самолет, ставится клеймо battle approved, и он оказывается равен F-22. Это для какой-либо рекламной кампании не грех", - сказал эксперт в интервью Би-би-си.

"Ну и не хотелось бы забывать, что у нас 18-го числа выборы, и подобного рода дешевые, но эффективные акции..." - Фролов не стал продолжать.

Правда, по его словам, не исключено, что минобороны могло готовить инфоповод с участием этого самолета, но его заметил сирийский плейн-споттер, спутав все карты военным.

Опытные образцы

Истребитель пятого поколения создается в России в рамках военной программы "Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации" (ПАК ФА). Рабочее название изделия во время разработки было Т-50, в августе самолет получил серийное название - Су-57.

О разработке истребителя пятого поколения в России заговорили в начале 2000-х годов. Этот проект сразу стал "статусным" - истребитель пятого поколения был призван продемонстрировать способность России производить современные вооружения. Сначала было объявлено, что первый полет он должен совершить в 2006 году, затем этот срок не раз переносили. В результате первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце января стало известно, что истребитель приступил к полетам с вооружением. Как заявил тогда генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, в ходе испытаний на тот момент уже согласованы протоколы информационного взаимодействия почти со всеми типами оружия. Какими именно, он не уточнил, сказав лишь, что их разработкой занимаются конструкторские бюро "Радуга" и "Вымпел". Следующий этап испытаний, по его словам, - ракетные пуски.

До этого в начале декабря произошло еще более важное событие - Су-57 совершил полет с новыми двигателями. Окончательная версия Су-57 должна быть оснащена новыми моторами, которые пока не прошли цикл испытаний и не готовы к промышленному производству.

Первая установочная партия истребителей поступит в войска со старым двигателем - АЛ-41Ф1 производства НПИО "Сатурн", который является глубоко модернизированной версией двигателя АЛ-31Ф, созданного еще в 1980-х годах. Все ныне существующие самолеты Су-57 оснащены такими двигателями.

В настоящее время построено 11 прототипов истребителя, который до сих пор не завершил программу государственных испытаний. Когда именно он начнет поступать в войска, неизвестно, - как неизвестно и то, сколько всего будет закуплено таких истребителей для нужд российских ВВС.

Неизвестно также, какие именно самолеты и в каком оснащении в результате попали в Сирию. В любом случае все истребители этого типа являются предсерийными, они предназначены для испытаний и, вероятно, еще не имеют предусмотренной конструкторами полной боевой оснастки.