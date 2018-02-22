У Навального украли название партии. Как такое возможно?

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Навальный уже во второй раз сталкивается с тем, что название партии, которую он пытается зарегистрировать, крадут спойлеры

Бывший член штаба Алексея Навального Виталий Серуканов объявил, что подал документы на регистрацию Партии прогресса - так называлась незарегистрированная партия самого Навального. Оппозиционер собирался возобновить процесс регистрации своей партии через неделю. Би-би-си объясняет, как можно украсть партию у своего бывшего шефа.

Что такое Партия прогресса?

Партия прогресса была основана оппозиционером Алексеем Навальным несколько лет назад. Партия нужна была для участия в выборах, выдвижения кандидатов, ведения официальной политической деятельности.

До переименования движения называлось "Народный альянс". Предшественника - партию "Народный альянс" соратники Навального пытались регистрировать еще в апреле 2013 года. Однако минюст дважды отказал им в регистрации. Во второй раз причиной отказа стало то, что, по мнению ведомства, некоторые из делегатов не присутствовали на съезде.

Партия прогресса была зарегистрирована в минюсте в 2014 году. Но спустя год, в апреле 2015 года, минюст лишил партию регистрации: по утверждению ведомства, партийцы зарегистрировали только 16 региональных отделений, а не 44, как заявляли ранее.

В январе стало известно, что Навальный вновь попробует зарегистрировать собственную партию - съезд был назначен на 3 марта.

Однако 22 февраля бывший член штаба Навального Виталий Серуканов неожиданно объявил, что в Москве съезд Партии прогресса уже прошел, а сам он вошел в состав ее руководящего органа. Документы на регистрацию партию уже сданы в минюст, добавил Серуканов: "У Партии прогресса большие перспективы, ей просто никто не занимался. Отдельные проекты существовали только за счёт инициатив простых членов... Мы готовы участвовать в региональных выборах, выставлять своих кандидатов на выборах любого уровня".

Навальный после этого назвал Серуканова "мурзилкой". "3 марта у нас должен быть съезд. Все уже напечатано - от пресс-воллов до бэйджей, - написал оппозиционер. - Многие еще ругали меня, когда я сразу сказал, что это [Серуканов] продажная засланная шкура. Типа, ты такой авторитарный. Сразу обвиняешь людей в работе на Кремль. Как же так, мы его знали с 2013 года. Вы книжки прочитайте про диссидентское движение, там люди по 15 лет были внедренными агентами. И до сих пор таких полно".

Кто такой Виталий Серуканов?

Серуканов в течение нескольких лет был активным сторонником Навального, участвовал в его мэрской кампании 2013 года, однако известен стал после того, как занял должность замглавы московского штаба во время президентской кампании (официально ЦИК не зарегистрировал Навального кандидатом в президенты, но до этого оппозиционер вел активную кампанию).

Активист выступал в СМИ в июле 2017 года, когда силовики пришли в штаб Навального на Садовнической набережной и избили волонтера штаба Александра Туровского.

Туровский потом публично обвинил Навального в том, что оппозиционер и его сторонники проигнорировали его избиение и не оказали ему должной поддержки. Политик эти обвинения отверг и назвал ситуацию "странной".

В конце декабря публично о претензиях к Навальному заявил уже сам Серкунов. Он записал видео, а также написал пост, в котором рассказал о "провале с московским штабом". В частности, он назвал собрание инициативной группы по выдвижению Навального в президенты "цирком и клоунадной" и заявил, что его сторонники провалили верификацию подписи по регионам.

Кроме того, Серуканов обвинил Навального в желании "через море задержаний, арестов и отрицательного резонанса уйти от ответа на вопросы о причинах провала кампании". Активист пояснил, что пришел к такому выводу из-за скандала вокруг протестной акции 24 декабря. Тогда же активист заявил, что политик собирается перейти к стратегии бойкота выборов - в итоге так и произошло.

Навальный в ответ тогда обвинил Серуканова в провокации. "Он разочаровался очень вовремя... Привычные жулики пишут привычные колонки "оппозиция погрязла в скандалах".

Можно ли украсть партию?

Серуканов не проводил учредительного съезда "настоящей" Партии прогресса Навального, уверяет глава юрслужбы ФБК Иван Жданов. По его словам, он взял старую партию "Гражданская позиция" (до 2012 года она называлась Партия социальных сетей) и переименовал ее в Партию прогресса. Теперь, после того, как он подал документы на это название в минюст, Навальный не сможет использовать его для себя.

"Создание партии предполагает создание оргкомитета, создание новых органов, открытие счетов. Например, об учредительном съезде надо напечатать в газете не позднее чем за месяц - мы это сделали. Если бы они попытались тоже это сделать, то не смогли бы нас опередить. А с помощью переименования сделать это можно - процедура намного проще", - объяснил Жданов Би-би-си.

Глава юрслужбы ФБК добавил, что для сторонников оппозиционера произошедшее стало сюрпризом. "Мы не ожидали, что они будут работать методами 2011 и ранее годов. Способов торпедировать регистрацию партии тысяча и один и один выбрали этот - смешно и странно", - сказал Жданов, напомнив, что в случае с "Народным альянсом" тоже была создана партия-спойлер с тем же названием.

Ответственность за случившееся Навальный и его сторонники возложили на политтехнолога Андрея Богданова.

Политтехнолог Андрей Богданов известен как создатель более десятка политических партий-спойлеров. Например, именно он стоит за появлением КПСС (Коммунистическая партия социальной справедливости), которую создали в противовес КПРФ. Сам Богданов говорил, что "ему все равно, какую партию делать - ориентация зависит от заказчика".

В 2013 году именно Богданов зарегистрировал в минюсте партию "Народный альянс" - такое же название носила незарегистрированная партия Навального до переименования в Партию прогресса.

В четверг Богданов опубликовал в своем "Телеграме" фотографию со съезда Партии прогресса, о котором писал Серуканов. Кроме того, в разговоре с "Ведомостями" в 2015 году он упоминал "Гражданскую позицию" в числе созданных по его инициативе - тогда она выступала спойлером "Гражданской инициативы" бизнесмена Михаила Прохорова.

Image caption Фотография съезда Партии прогресса в Telegram-канале Богданова

Однако в разговоре с Би-би-си Богданов сказал, что не имеет отношения к новой "Партии прогресса" и не знаком с Серукановым: "Я в Америке уже две недели. Мне прислали фотографию, сказали, что такое происходит, я уж не знаю, вчера или сегодня. Как я могу быть причастным, если я в Америке уже две недели?"

Политтехнолог отметил, что помогал пять-шесть лет назад регистрировать партию "Гражданская позиция": "Но все партии живут своей жизнью, я-то тут причем? Я многим партиям помогал юридическими советами".

На вопрос, откуда в его телеграм-канале фотография, которую он называл фотографией со съезда, Богданов сказал, что это был председатель московского отделения партии "Гражданская позиция". На вопрос, зачем он ее прислал, Богданов ответил: "Я со всеми общаюсь, сотрудничаю с 40-70 партиями". По его словам, партия "Гражданская позиция" не обращалась к нему за консультациями.

Серуканов отвечать на вопросы Би-би-си не стал. В разговоре с "Медузой" он заявил, что не считает свой поступок провокацией: "Предательством со стороны Алексея Навального было морочить голову людям десять месяцев и не заниматься до этого четыре года партией, в то время как люди задерживались, развивали проекты".

По словам Жданова, несмотря на возникшую ситуацию, сторонники Навального все равно проведут съезд в начале марта. Он обратил внимание, что в уведомлении минюсту прописывается лишь предварительное название партии, а окончательный вариант должен быть принят на съезде. Юрист добавил, что партия может опять получить новое название.

Переименование партии не станет проблемой для Навального: Партия прогресса это не "супер-бренд", которым стоит дорожить, сказал Би-би-си политолог Константин Калачев. "До учредительного съезда, который назначен на 3 марта, можно придумать новое более привлекательное название", - отметил эксперт. По его словам, скандал вокруг партии фактически "реанимирует" в повестке тему Навального, которого "уже подзабыли с его идеей бойкота выборов".