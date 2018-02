"Золотой диск "Вояджер": земляне впервые услышат музыку для инопланетян

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так художник изобразил проход американского космического аппарата Voyager 1 сквозь кольца Сатурна по пути за пределы Солнечной системы

23 февраля впервые вышел в свет "Золотой диск "Вояджер" - составленная по заказу НАСА в 1977 году компиляция звуков, речи и музыки, получившая название "Звуки Земли" и отправленная в космос на борту космического аппарата "Вояджер"для знакомства обитателей Вселенной со звуками нашей планеты.

Бетховен и Бах, Чак Берри и Стравинский, грузинский хор и азербайджанский мугам.

Извержения вулканов и раскаты грома, стрекот сверчков и шум дождя, биение сердца и смех, лай собак и пение птиц.

Приветствия на 58 языках: от самых популярных английского, китайского и русского до мертвых латыни и арамейского и эзотерических ила (Замбия) и ория (штат Одиша в Индии).

Эти и еще многие другие звуки специалисты НАСА отобрали, желая представить звуковой мир Земли обитателям других планет, которые, как надеялись тогда, встретят странствующий по просторам Вселенной земной космический аппарат.

Надежда на встречу с братьями по разуму

В 1977 году вера обитателей Земли встретить в обозримом будущем товарищей по разуму во Вселенной была еще крепка - куда крепче, чем сейчас, когда десятилетия поисков и стука в огромную дверь Вселенной остаются бесплодными.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Золотой диск "Звуки Земли" готовят для отправки в космос на борту космического аппарата Voyager

Поэтому, когда НАСА готовила к запуску беспилотные корабли "Вояджер-1" и "Вояджер-2", которые впервые в истории должны были выйти за пределы Солнечной системы, среди прочей научной аппаратуры на борту кораблей были установлены проигрыватели с алмазными иглами, написанная на бинарном коде инструкция по пользованию ими и позолоченные медные долгоиграющие пластинки с нарезанными на них звуковыми дорожками.

Оба корабля "Вояджер" до сих пор летают где-то в окрестностях Солнечной системы. По расчетам ученых, установленная на их борту научная аппаратура сможет работать до 2020 года, после чего истощающийся запас энергии начнет выключать один инструмент за другим.

К 2025 году все бортовые приборы прекратят работу.

Встреча с инопланетянами так и не случилась, и звуки Земли так и останутся, по всей видимости, не услышанными.

Как отбирали музыку

"Нужно быть совсем беспомощным, чтобы из всего многообразия музыки Земли не составить хорошую пластинку", - вспоминает 40 лет спустя продюсер "Золотого диска", работавший в то время редактором журнала Rolling Stone писатель и популяризатор науки Тимоти Феррис.

Однако проблема крылась именно в многообразии. Подключившийся к процессу отбора известный астроном и астрофизик Карл Саган был знатоком и любителем классики, рок-музыку не любил и ничего в ней понимал.

Однако при всей грандиозности отобранных для диска фрагментов Пятой симфонии и 13-го струнного квартета Бетховена, "Бранденбургского концерта" и "Хорошо темперированного клавира" Баха, "Волшебной флейты" Моцарта и "Весны священной" Стравинского одной классикой ограничиться было все же невозможно.

Мировой фольклор, как бесспорное наследие вековой, если не тысячелетней культуры человечества, споров не вызывал.

Кроме уже упомянутого грузинского хорового многоголосья и азербайджанских мугамов в компиляцию вошли индонезийский гамелан, ритуальные песнопения индейцев племени навахо, болгарские народные танцы, свадебная песня из Перу и записи мексиканских музыкантов мариачи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чак Берри со своим Johnny B Good оказался единственным артистом рок-н-ролльного жанра, удостоенным включения в диск "Звуки Земли"

По настоянию Ферриса в диск был включен классический рок-н-ролл Чака Берри Johnny B Good. Феррис был любителем блюза и именно эту музыку считал самым ярким и выразительным лицом именно американской культуры.

Для усиления своих позиций он подключил к процессу авторитетнейшего историка и исследователя блюза Алана Ломакса. Совместными усилиями им удалось втиснуть в диск "Melancholy Blues" в исполнении Луи Армстронга и "Dark Was the Night, Cold Was the Ground" слепого блюзмена Блайнд Уилли Джонсона.

Как пишет газета Times, бытовавшие одно время слухи, что битловская песня "Here Comes The Sun", привлекшая составителей диска в первую очередь своими космическими (Солнце!) аллюзиями, не вошла в окончательный вариант из-за возникших проблем с правами, основания под собой не имеют. На самом деле было решено, что эти самые космические аллюзии для инопланетных слушателей будут совершенно непонятными.

Также по причине языка был отвергнут и Боб Дилан. "Трудно представить себе, что его замечательная поэзия может что-то значить для инопланетян", - говорит Феррис.

СССР настаивал на включение в диск "Подмосковных вечеров" в исполнении хора Краснознаменного ансамбля имени Александрова. Феррису удалось отбиться - ни качество музыки, ни качество исполнения его категорически не устраивали.

Отверг он и попытки втиснуть в диск более современную музыку - Sex Pistols или Led Zeppelin. "Зачем включать плохую копию блюза в исполнении Led Zeppelin, если у нас есть настоящие мастера?" - задается риторическим вопросом блюзовый пурист Феррис.

Первое издание через 40 лет

В 1977 году было изготовлено всего 12 экземпляров заветного диска. Два отправились в космос, десять были распределены по различным центрам НАСА.

В это трудно поверить, но диски, замысел которых состоял в том, чтобы ознакомить жителей иных миров с музыкальной культурой Земли, самим землянам все эти годы были недоступны.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Издатели юбилейного "Золотого диска "Вояджер" Дэвид Песковиц, Лоуренс Аззерад и Тимоти Дэйли с премией Грэмми. 28 января 2018 г.

К 40-летию проекта несколько энтузиастов - исследователь так называемого Института будущего Дэвид Песковиц, менеджер знаменитого музыкального магазина Amoeba в Сан-Франциско Тимоти Дэйли и дизайнер Лоуренс Аззерад загорелись идеей сделать "Золотой диск" доступным широкой публике.

Развернутая ими на краудфандинговой платформе кампания поставила перед собой задачу собрать 200 тысяч долларов. Результат - 1 млн 360 тысяч превзошел все ожидания.

Получившаяся коробка из трех виниловых или двух компакт-дисков в сопровождении 98-страничной книги, ценой 98 долларов, - была удостоена премии "Грэмми" в этом году в категории лучший дизайн специального издания.