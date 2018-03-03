"Оскар-2018": пять промахов американской киноакадемии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на успех своего фильма "Горе-артист" Джеймс Франко - одна из самых ярких звезд Голливуда - остался в этом году без единой номинации - и эксперты не исключают, что виной тому озвученные в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах

Накануне грандиозной оскаровской церемонии все внимание привлечено к потенциальным лауреатам. Мы решили обратить внимание на те фильмы и тех кинематографистов, которые, по мнению специалистов, несправедливо остались без номинаций на "Оскар".

Мартин Макдонах, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" - лучший режиссер

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На церемонии BAFTA в Лондоне 18 февраля 2018 года Мартин Макдонах получил за свой фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" сразу две награды - за лучший фильм и лучшую режиссуру

Казалось бы, ирландскому режиссеру и его фильму грех жаловаться. Семь номинаций, в том числе самая главная - за лучший фильм.

Исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд считается почти бесспорным фаворитом в борьбе за вторую для себя золотую статуэтку - первую она получила в 1997 году за роль в уже ставшем культовым фильме "Фарго".

Еще один беспрецедентный успех - сразу два актера: Вуди Харрельсон и Сэм Рокуэлл номинированы на "Оскар" как лучшие исполнители роли второго плана.

Однако если взглянуть на список номинаций в категории "лучший режиссер", может сложиться ощущение, что Макдорманд, Харрельсон и Рокуэлл режиссировали себя сами, да и претендующая на звание лучшей картина появилась сама по себе, из воздуха. Мартина Макдонаха там нет.

При этом претензии на победу "Трех билбордов" в главной категории считаются всеми экспертами более чем обоснованными. Тем более что претензии эти уже подтверждены призами за лучший фильм на церемониях "Золотого глобуса" (Ассоциации аккредитованной в Голливуде иностранной прессы) и BAFTA (Британской академии кино, театра и телевидения).

То есть на "Оскаре-2018" может повториться парадоксальная, очень редкая и, прямо скажем, не очень удобная для академиков ситуация 2013 года, когда главной награды был удостоен фильм Бена Аффлека "Арго", а его автор даже не был номинирован на премию лучшему режиссеру.

Джеймс Франко, "Горе-творец" - лучший актер, лучший режиссер

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джеймс Франко и герой его фильма - настоящий горе-творец Томми Вайсо - на премьере фильма "Горе-творец" в Лос-Анджелесе, 20 ноября 2017 года

В преддверии объявления оскаровских номинаций шансы "Горе-творца" и его автора Джеймса Франко, не только снявшего фильм, но и сыгравшего в нем главную роль, казались очень высокими. Он выиграл "Золотой глобус", номинирован на премию Гильдии киноактеров, да и критики неизменно высоко оценивали его картину, остроумно рассказывающую историю создания в 2003 году фильма "Комната", который вошел в историю как худший в истории кино.

Однако 11 января - чуть более чем за десять дней до объявления номинаций - Франко настигла самая распространенная в этом сезоне среди мужчин-кинематографистов беда: газета Los Angeles Times сообщила, что пять женщин обвинили его в неподобающем сексуальном поведении.

Сложившаяся в Голливуде атмосфера вынудила его выступить с иезуитски извращенным заявлением: все выдвинутые против него обвинения он отверг, но в то же время высказался в поддержку отстаивающих свои права женщин.

Теперь остается только гадать, сыграли ли сексуальные обвинения решающую роль в том, что один из самых популярных героев Голливуда остался в этом году без номинаций, или же академикам пришлась не по душе столь язвительная и беспощадная сатира в адрес своего пусть и незадачливого, но все же коллеги по цеху.

Стоит напомнить, что год назад аналогичные обвинения не помешали фильму Мэла Гибсона "По соображениям совести" получить шесть номинаций и даже две (пусть и второстепенные) статуэтки. А Кейси Аффлек несмотря на выдвинутые против него прямые обвинения сумел получить "Оскара" за лучшую мужскую роль в фильме "Манчестер у моря".

Правда, накал остроты и нетерпимости к такого рода прегрешениям на фоне громких скандалов минувшей осени несравнимо вырос.

Так что Франко остается радоваться, что ему удалось избежать ожидавшего в аналогичных ситуациях Харви Вайнштейна и Кевина Спейси полного краха карьеры и надеяться на то, что обвинения не подтвердятся.

"Секретное досье" - Стивен Спилберг (лучший режиссер), Том Хэнкс (лучший актер)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из трех главных участников фильма "Секретное досье" оскаровские номинации получила только Мерил Стрип. Режиссера Стивена Спилберга и актера Тома Хэнкса академики решли обойти стороной

Опять же - и Спилбергу, и Хэнксу грех жаловаться: В общей сложности на счету этих ветеранов Голливуда 22 оскаровские номинации и пять побед. Спилберг получил по "Оскару" как лучший режиссер за "Список Шиндлера" и "Спасти рядового Райана", а "Список Шиндлера" был признан еще и лучшим фильмом. У Хэнкса же две статуэтки: за роли в "Филадельфии" и "Форресте Гампе".

И все же "Секретное досье", казалось, обладает всеми необходимыми для урожая номинаций качествами. Излюбленная Голливудом схема противостояния честных и принципиальных журналистов коррумпированной государственной машине звучит сейчас особенно (и намеренно) актуально на фоне непреходящего конфликта между медиа и администрацией президента США Дональда Трампа.

Да и качество фильма - по-спилберговски - вполне достойное.

Тем не менее у картины всего две номинации. Одна, впрочем, самая главная - за лучшую картину. И если в случае с Макдонахом и его "Тремя билбордами" это выглядит как парадокс, то в случае со Спилбергом - как сознательная позиция. Фильм хороший, его отмечают, но "Оскаров" Спилбергу, мол, достаточно. Так уже было еще с двумя его картинами: "Боевой конь" и "Шпионский мост".

Ну, а вторая номинация "Секретного досье" - Мерил Стрип за главную женскую роль. Это 21-я номинация известной актрисы. Так много не получал никто за всю историю "Оскаров".

"На пределе" - лучший фильм на иностранном языке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса Диана Крюгер и режиссер Фатих Акин представляют фильм "На пределе" на фестивале в американском городе Палм-Спрингс 8 января 2018 г.

Немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин обладает высочайшей репутацией в мировом кино. На его счету - "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля, номинации на "Золотую пальмовую ветвь" и приз за лучший сценарий в Каннах.

Да и последний его фильм - "На пределе" - тоже не остался без внимания распределяющих самые престижные мировые награды жюри. Исполнительница главной роли Диана Крюгер получила приз за лучшую женскую роль в Каннах, а сам фильм удостоен "Золотого глобуса" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

Логично было бы ожидать, что история молодой женщины, решающейся отомстить за гибель своей семьи в теракте, привлечет внимание и американских киноакадемиков. И тот факт, что этого не произошло - еще одно свидетельство высочайшей конкуренции в этой категории.

Достаточно сказать, что обласканная критиками "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, номинированная и на "Золотой глобус", и на BAFTA, уступила своим конкурентам в обоих случаях: соответственно обойденной оскаровской номинацией "На пределе" и изысканной корейской "Служанке".

"Нелюбовь" в число оскаровских номинантов все же попала, но ей предстоит вести суровую борьбу с самыми серьезными соперниками: обладателем "Золотой пальмовой ветви" в Канне шведским "Квадратом", крайне необычной венгерской лентой "О теле и душе", удостоенной в прошлом году "Золотого медведя" в Берлине, чилийской картиной "Фантастическая женщина" на актуальную трансгендерную тематику и ливанской лентой "Оскорбление", частный конфликт в которой вскрывает противостояние христиан и палестинских беженцев.

"Проект "Флорида"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рекламные щиты фильма "Проект "Флорида" на его премьере в Орландо - городе, где происходит действие фильма

"Один из самых мощных фильмов года, у которого украли Оскары" - так без обиняков озаглавил свою статью о фактическом провале "Проекта "Флорида" в номинациях журнал Newsweek.

Номинация у "Проекта "Флорида" всего одна - у актера Уиллема Дефо в категории "лучшая роль второго плана". И это несмотря на блестящие отзывы критиков и целую пригоршню фестивальных наград.

Режиссер Шон Бейкер обратил на себя внимание три года назад - дерзкой, изобретательной и невероятно смешной комедией о лос-анджелесских проститутках-трансвеститах. Особенно поразительным выглядел тот факт, что полнометражный художественный фильм был снят на три не самых новых смартфона.

По методу съемки "Проект "Флорида" куда более традиционен, но по содержанию - нищета и насилие на социальном дне Америки - он не менее острый, чем его предшественник. При этом в фильме нет ни безнадеги, ни зловещей эстетизации жизни обездоленных. Как написала New York Times, "фильму удалось совместить несовместимое: в нем есть правда жизни и очарование сказки".

Промах киноакадемиков - один из самых крупных и досадных в этом году - тем более обиден, что, как пишет Newsweek, последние выборы показали, насколько насущной является необходимость вслушиваться в голоса бедной Америки.

"Забудьте о близорукости академии - смотрите "Проект "Флорида", - призывает в конце своей статьи Newsweek.