Пощечина Евросоюзу: чем грозит национализм в самом сердце Европы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В борьбе с мигрантами, Венгрия построила на границе внушительный забор

Приветливо улыбаясь, он аккуратно проводит щеткой по стеклу витрины магазина оптики. Это Сэндор, мойщик окон, и он совершенно не в восторге от партии "Фидес", правящей сейчас в Венгрии.

"Они могут говорить, что экономика растет, но мы этого не чувствуем, - поясняет Сэндор. - Единственное, что они делают, это сдерживают мигрантов".

Недалеко отсюда - южная граница Венгрии. Здесь шумит ветер, сминая степную траву, со свистом запутываясь в металлической сети забора, установленного на границе по распоряжению премьер-министра Виктора Орбана.

Попытки проникнуть через границу сейчас случаются нечасто. Но дозор начеку, весьма угрожающе шествуя вдоль всего колючего периметра.

То, что для некоторых - внутренняя безопасность, для других - демонстрация решимости Венгрии поставить собственные национальные интересы выше объединяющих ценностей Евросоюза. Символ открытого неповиновения.

А также способ завоевать голоса избирателей.

Политика и миграционный кризис

"К концу 2014 года популярность "Фидес" катастрофически упала, и они испробовали все. Не осталось ни одного способа, который бы они не задействовали", - утверждает Марк Кекеси, активист-правозащитник.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кризис с мигрантами в 2015 году привел к глубокому расколу среди соседей по Евросоюзу

Весной 2015-го волна беженцев и мигрантов, стремящихся попасть в Западную Европу через Венгрию, стала подарком судьбы для Виктора Орбана и многих других политиков в регионе, дав им возможность раздуть потенциальные угрозы неконтролируемой миграции, чтобы вскоре выехать спасителями на белом коне.

Конечно, Венгрия оказалась в оппозиции не одна. Отвергнуть миграционные квоты ЕС решила вся так называемая Вышеградская четверка - куда кроме Венгрии входит Польша, Чехия и Словакия, - рассердив Брюссель и снискав славу баламутчиков Евросоюза.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption "Вышеградская четверка" игнорирует соглашение ЕС о миграционных квотах

Но это противостояние вывело на свет раскол внутри группы - глубокий и опасный. И не столько между Западом и Востоком, сколько между старшими членами Евросоюза - его основателями, и бывшими коммунистическими странами, примкнувшими к объединению в 2004 году.

Обида и разочарование Словакии

При социалистах было безопаснее, говорит журналист Тибор Мацак, - и стабильность была.

А сейчас? "Уровень жизни не такой, как в других странах-членах ЕС. В Германии получают в четыре раза больше. Но если это Европейский союз, должно ведь быть одинаково", - сетует он.

Здесь витает обида и ощущение несправедливости - хотя Словакия представляет, пожалуй, наименьшую из всех проблем Брюсселя.

Премьер-министр Словакии Робер Фицо стоит плечом к плечу со своими товарищами по "Вышеградской четверке" и заявляет: "Я принадлежу к союзу премьер-министров, не желающих, чтобы в наших странах создавались мусульманские общины".

Но, собственно, на этом вся его антиевропейская риторика и заканчивается.

Очевидно осознавая, как минимум, относительное процветание, принесенное Евросоюзом (в числе иностранных инвесторов здесь французские и немецкие автопроизводители), Словакия по крайней мере, открыта к более тесной интеграции с ЕС: это единственная страна "Вышеградской четверки", входящая в еврозону.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Здание Национального Радио Словакии в Братиславе

Мы беседуем с Тибором Мацаком в знаменитой перевернутой пирамиде, где располагается словацкое национальное радио, являющейся одной из архитектурных визиток страны и проектированной еще при социализме.

"Теперь возникает вопрос: что будет, если Ангела Меркель (канцлер Германии) и Эммануэль Макрон (президент Франции) выдвинут предложения по реформе? В большинстве своем, Словакия их поддерживает, это совершенно ясно".

Совсем не так этосмотрят ее вышеградские соседи Венгрия и Польша. Там вопрос дальнейшей интеграции с Евросоюзом вызывает скепсис и неприятие.

Польские патриоты

В городке Замбров, находящемся в сельской местности на востоке Польши, каждую неделю собираются дамы на посиделки. Деревенские песни под стук черевичек, развевающиеся длинные юбки.

Сбрасывая цветастый платок, Йоланта утверждает: "Самое важное - поставить во главу угла интересы нашей отчизны, поддержать интересы польского народа".

Женщина недавно стала местным депутатом от правящей партии "Право и справедливость" (ПиС).

"Главное, что привело меня в партию, - патриотизм. Патриотизм, который я унаследовала от дедов и родителей", - говорит Йоланта.

ПиС, которую отчасти поддерживает могущественная католическая церковь, завоевала популярность за щедрые детские субсидии и решение снизить пенсионный возраст. Одна здешняя мамочка сказала мне так: "Другие партии обещают, но не делают. ПиС - держит слово".

Однако при этом ПиС разъярила Брюссель и разделила страну.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лидер польской партии "Право и справедливость" (ПиС) Ярослав Качинский ратует за традиционные консервативные ценности

Многих поляков приводят в ужас нападки этой партии на свободу прессы, попытки запретить аборты и продолжающаяся вырубка Беловежской пущи - вопреки постановлению Европейского суда.

Правительство уже получило встряску - после того, как депутаты в первом чтении приняли законопроект о запрете абортов, в Польше прокатилась волна массовых протестов.

Расшевелило это и еврочиновников: Еврокомиссия впервые применила к стране-участнице седьмую статью (договора о Европейском союзе - Ред). В статье идет речь о привержености ценностям верховенства права ЕС, ее нарушение грозит лишением права голова в Совете Евросоюза.

Журналист из Варшавы Ренат Ким проводит параллели: "Я был в США во время президентских выборов и, слушая людей, подумал, что то, как они верят в обещания Трампа, очень похоже на звучащее здесь: "Сделаем Польшу снова сильной, сделаем Польшу снова могущественной".

При этом Ким добавляет: "Когда люди слышат: мы будем большой гордой страной и не станем слушать Брюссель и эгоистичных левых политиков, - им это нравится, потому что они снова чувствуют гордость за свою страну".

Неудивительно, что депутат от ПиС Доминик Тарцински на прошлой неделе заявил, что польское правительство не отступится от реформ, которые Еврокомиссия и независимые эксперты назвали издевкой над верховенством права.

Однако Брюссель вряд ли лишит Польшу права голова. Подобное решение требует единогласной поддержки всех членов ЕС, а Венгрия дала понять, что подставит плече соседке.

Пощечина Европе - и все более авторитарный стиль правления Виктора Орбана, с его сменой курса в сторону "нелиберального государства".

В кулуарах еврокабинетов звучат предложения приструнить Польшу с Венгрией, ударив по больному, - уменьшив финансирование из европейского кармана.

На это прозрачно намекнула на текущей неделе и Ангела Меркель когда говорила о следующем бюджете ЕС.

"В дальнейшем при распределении средств организации следует пересмотреть критерии финансирования, направив его туда, где регионы и ответственные лица готовы принимать и интегрировать мигрантов", - заявила канцлер.