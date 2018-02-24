Image caption Один из самых прогрессивных городов страны, который считают негласной ЛГБТ-столицей Великобритании

Известнейший британский курорт Брайтон имеет богатую историю. В XVIII веке там отдыхали аристократы и свякая модная публика, а в 1960-х он стал местом знаменитого противостояния между представителями молодежных субкультур и модных направлений. Сейчас это один из самых прогрессивных городов страны: единственный депутат британского парламента от Партии зеленых представляет Брайтон, кроме того, город считают негласной ЛГБТ-столицей Великобритании.

В феврале 2003 года автор и ведущий радиообозрения "Уэст-энд" Зиновий Зиник съездил в Брайтон и подготовил о городе две передачи.

Послушать подкаст "Брайтон: британский курорт и русские судьбы"

Правообладатель иллюстрации Litvinov family archive Image caption Татьяна Литвинова - одна из представительниц брайтонской богемы с российскими корнями

Первая из них посвящена переводчице и художнице Татьяне Литвиновой - одной из представительниц брайтонской богемы с российскими корнями, которой в этом году исполнилось бы 100 лет.

Татьяна Литвинова была дочерью народного комиссара иностранных дел СССР Максима Литвинова и писательницы Айви Лоу.

"Голоса из архива"-13: Татьяна Литвинова – дочь Максима Литвинова и Айви Лоу

Родители Татьяны познакомились в Лондоне, где Литвинов, большевик и соратник Ленина, жил в эмиграции, скрываясь от царской охранки. Здесь в 1918 году родилась Татьяна.

После революции Литвиновы вернулись в Россию. Татьяна прожила в Москве до 1976 года, после чего переехала в Англию и поменяла печатную машинку переводчика на кисти и краски художника.

Правообладатель иллюстрации Litvinov family archive Image caption Они говорили о жизни художников в Брайтоне, истории легендарного пирса и эмиграции

В феврале 2003 года Зиновий Зиник записал беседу с Татьяной в ее брайтонском доме на берегу моря.

Они говорили о жизни художников в Брайтоне, истории легендарного пирса и эмиграции.

Брайтон - аристократы XVIII века и рокеры 1960-х

Правообладатель иллюстрации Ron Casey/Keystone/Getty Image caption В 60-е годы за место под солнцем Брайтона боролись приверженцы различных молодежных субкультур

Во второй из двух передач о Брайтоне, которые вышли в 2003-м, Зиник рассказывает об истории и архитектуре этого богемного города-курорта.

Послушать подкаст "Брайтон: аристократы ХVIII века и рокеры 1960-х"

Одной из главных достопримечательностей Брайтона был Западный пирс, шедевр викторианской архитектуры, открывшийся в 1866 году. В 2003-м он рухнул во время новогодних штормов. Потом произошел пожар на соседнем Дворцовом пирсе.

Еще одним гостем передачи стала также английская художница русского происхождения Наташа Арендт, использовавшая в своем творчестве такой материал как рыбную чешую - в частности, из Брайтона.

А продюсер программы Лиз Барнс рассказала в эфире об истории этого удивительного города и о его эволюции: от модного курорта английских аристократов до места рокерских разборок 1960х годов.