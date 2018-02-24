Счастливый аутсайдер: французский фермер, оставшийся верным традициям

  • 24 февраля 2018

Французский фермер Жан-Бернар Хуон давно перешел на традиционные методы ведения хозяйства, отказавшись от сельхозтехники и пестицидов. Для обработки земли он использует старинные способы, которыми пользовались его предки в течение многих столетий.

Фермер Жан-Бернар Хуон с охапкой сена Правообладатель иллюстрации Reuters

Фотограф агентства Рейтер Стефан Махе провел неделю на ферме Жана-Бернара и его подруги Лоран в деревне Рьек-де-Белон в Бретани на западном побережье Франции и запечатлел сцены их повседневной жизни.

Вид на ферму Жана-Бернара Правообладатель иллюстрации Reuters

70-летний Жан-Бернар называет себя счастливым аутсайдером. Он и Лоран владеют восемью коровами, которых они доят вручную, а их навозом удобряют землю.

С помощью ручной мельницы они сами мелют муку, из которой затем пекут хлеб. Жан-Бернар отказывается иметь дело с оптовыми закупщиками сельхозпродукции и предпочитает продавать свою свинину, телятину и масло постоянным клиентам, которые приезжают за ними к нему на ферму.

Несмотря на то что производимые им продукты являются полностью натуральными, он не любит появляться даже на местных крестьянских рынках, где такие продукты пользуются большим спросом.

Жан-Бернар держит сидр в бочках Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Жан-Бернар держит сидр в бочках, а на его производство идут яблоки из собственного сада
Лоран сбивает масло, в которое надо добавлять соль Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Лоран сбивает масло, в которое надо добавлять соль
Жан-Бернар и Лоран выращивают кормовую свеклу на корм скоту Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Жан-Бернар и Лоран выращивают кормовую свеклу на корм скоту
За обедом Жан-Бернар и Лоран запивают еду сидром Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption За обедом Жан-Бернар и Лоран запивают еду сидром собственного приготовления

После Второй мировой войны во французском сельском хозяйстве произошла полная механизация, но Жан-Бернар предпочел не пользоваться техникой, а сохранить верность традиционным ручным методам обработки земли.

Он пашет свою землю плугом, запряженном быками, в доме у него нет ни интернета, ни телевизора. Он также обходится без автомобиля и горячей воды.

Землю фермер пашет быками Правообладатель иллюстрации Reuters

"Я всегда сам вёл хозяйство - я так и не разбогател, но отношусь к этому спокойно, - рассказывает Жан-Бернар. - Нынешние фермеры имеют куда больше земли и животных, но можно ли назвать их счастливыми? Им приходится преодолевать множество трудностей".

Друзья помогают Жану-Бернару собрать урожай свеклы Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Друзья помогают Жану-Бернару собрать урожай свеклы

При этом Жан-Бернар не считает себя противником современной агрокультуры: "Люди любят всё подвергать критике, но полезно знать, откуда всё это взялось. Появление химикатов принесло фермерам свободу. Только представьте себе - стоит внести в почву гербицид глифосат - и с сорняками покончено, можно забыть о мотыге".

поле Жана-Бернара Правообладатель иллюстрации Reuters

Жан-Бернар в последние годы пошел на некоторые уступки и приобрел два трактора, которые помогают ему с уборкой сена.

Жан-Бернар сам ведет бухгалтерию Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Жан-Бернар сам ведет бухгалтерию
Фото Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Жан-Бернар унаследовал свою ферму от родителей - на этой фотографии 1910 года запечатлено всё семейство. Первами ее хозяевами стали его бабушка и дедушка

По его словам, он хотел бы завещать свою ферму кому-нибудь, кто разделяет его принципы, вместо того чтобы продать ее. Но при этом он признает тот факт, что будущий владелец не обязательно будет следовать его примеру.

"Я жил в то время, когда заниматься хозяйством было легко, - говорит Жан-Бернар. - Если у вас была земля, то можно было ее обрабатывать и жить с этого".

Гуси Правообладатель иллюстрации Reuters
Жан-Бернар с волами Правообладатель иллюстрации Reuters

Фотографии: Стефан Махе.

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