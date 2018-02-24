Счастливый аутсайдер: французский фермер, оставшийся верным традициям

Французский фермер Жан-Бернар Хуон давно перешел на традиционные методы ведения хозяйства, отказавшись от сельхозтехники и пестицидов. Для обработки земли он использует старинные способы, которыми пользовались его предки в течение многих столетий.

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Фотограф агентства Рейтер Стефан Махе провел неделю на ферме Жана-Бернара и его подруги Лоран в деревне Рьек-де-Белон в Бретани на западном побережье Франции и запечатлел сцены их повседневной жизни.

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70-летний Жан-Бернар называет себя счастливым аутсайдером. Он и Лоран владеют восемью коровами, которых они доят вручную, а их навозом удобряют землю.

С помощью ручной мельницы они сами мелют муку, из которой затем пекут хлеб. Жан-Бернар отказывается иметь дело с оптовыми закупщиками сельхозпродукции и предпочитает продавать свою свинину, телятину и масло постоянным клиентам, которые приезжают за ними к нему на ферму.

Несмотря на то что производимые им продукты являются полностью натуральными, он не любит появляться даже на местных крестьянских рынках, где такие продукты пользуются большим спросом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жан-Бернар держит сидр в бочках, а на его производство идут яблоки из собственного сада

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лоран сбивает масло, в которое надо добавлять соль

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жан-Бернар и Лоран выращивают кормовую свеклу на корм скоту

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption За обедом Жан-Бернар и Лоран запивают еду сидром собственного приготовления

После Второй мировой войны во французском сельском хозяйстве произошла полная механизация, но Жан-Бернар предпочел не пользоваться техникой, а сохранить верность традиционным ручным методам обработки земли.

Он пашет свою землю плугом, запряженном быками, в доме у него нет ни интернета, ни телевизора. Он также обходится без автомобиля и горячей воды.

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"Я всегда сам вёл хозяйство - я так и не разбогател, но отношусь к этому спокойно, - рассказывает Жан-Бернар. - Нынешние фермеры имеют куда больше земли и животных, но можно ли назвать их счастливыми? Им приходится преодолевать множество трудностей".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Друзья помогают Жану-Бернару собрать урожай свеклы

При этом Жан-Бернар не считает себя противником современной агрокультуры: "Люди любят всё подвергать критике, но полезно знать, откуда всё это взялось. Появление химикатов принесло фермерам свободу. Только представьте себе - стоит внести в почву гербицид глифосат - и с сорняками покончено, можно забыть о мотыге".

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Жан-Бернар в последние годы пошел на некоторые уступки и приобрел два трактора, которые помогают ему с уборкой сена.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жан-Бернар сам ведет бухгалтерию

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Жан-Бернар унаследовал свою ферму от родителей - на этой фотографии 1910 года запечатлено всё семейство. Первами ее хозяевами стали его бабушка и дедушка

По его словам, он хотел бы завещать свою ферму кому-нибудь, кто разделяет его принципы, вместо того чтобы продать ее. Но при этом он признает тот факт, что будущий владелец не обязательно будет следовать его примеру.

"Я жил в то время, когда заниматься хозяйством было легко, - говорит Жан-Бернар. - Если у вас была земля, то можно было ее обрабатывать и жить с этого".

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Фотографии: Стефан Махе.