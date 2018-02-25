Что мы узнали из записки демократов о связях Трампа с Кремлем?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Картер Пейдж - бывший советник Трампа по вопросам международной политики

Демократы в комитете палаты представителей конгресса США по вопросам разведки опубликовали меморандум по расследованию возможного вмешательства России в американские выборы в ответ на аналогичный шаг республиканцев.

В меморандуме руспубликанцев сообщалось о нарушениях, связанных с прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. В записке также говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали его соперницу Хиллари Клинтон.

Демократы в ответ обрушились с критикой на республиканцев, назвав выпущенный меморандум попыткой подорвать деятельность ФБР, минюста и спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует возможные связи команды Трампа с Москвой.

Как следует из сопроводительной записки сопредседателя комитета по вопросам разведки Адама Шиффа, документ демократического меньшинства "стал результатом переговоров между конгрессменами-демократами и экспертами минюста и ФБР".

Десятистраничный доклад в значительной мере отредатирован, многие интересные места в нем скрыты (например, на скольких сотрудников штаба Трампа ФБР запрашивало информацию).

Ранее президент США Дональд Трамп запретил полную публикацию меморандума, поскольку документ содержит чувствительную и секретную информацию.

Ключевые роли в документе отведены бывшему британскому разведчику Кристоферу Стиллу, экс-советнику штаба Трампа по международной политике Картеру Пейджу и сотрудникам ФБР.

Второстепенные, но не менее значимые роли в меморандуме отведены республиканцам-членам комитета по разведке палаты представителей США, а также ряду россиян, с которыми предположительно неоднократно встречался Пейдж.

Русская служба Би-би-си разбиралась, кто они - московские "друзья" бывшего советника Трампа, насколько серьезно к досье отнеслись в ФБР и что об этой публикации думают в Белом доме.

Кто такой Картер Пейдж?

Картер Уильям Пейдж - бывший советник Трампа по вопросам международной политики во времена избирательной кампании.

Пейдж - бывший американский моряк, выпусник Нью-Йоркского университета, инвестиционный банкир и бывший вице-президент представительства инвестбанка Merrill Lynch в Москве.

Пейдж неоднократно хвастался, что основной сферой его деятельности в России были сделки с ведущими компаниями энергетического сектора.

Пейдж основал в Нью-Йорке собственный инвестиционный фонд Global Energy Capital, его партнерами номинально стали Джеймс Ричард и один из менеджеров руководящего звена Сергей Яценко.

Пейдж неоднократно критиковал правительство США и его международную политику в отношении Москвы и Путина, был регулярным экспертом на российском государственном телевидении, где его представляли как "известного американского экономиста".

В 2016 году он в качестве советника по международной политике присоединился к избирательной кампании Дональда Трампа.

Что американской разведке известно о Пейдже?

В октябре 2016 года, согласно докладу демократического меньшинства, министерство юстиции США обратилось в суд за разрешением о наблюдении за Картером Пейджем. Основные причины - его отношения с российской разведкой и представителями Кремля.

В документе ясно указывается: ФБР на момент подачи заявки рассматривало Картера Пейджа как "агента Кремля".

Минюст в своей судебной заявке указал несколько источников информации, представив в качестве доказательств вмешательства России в выборы попытки россиян наладить коммуникацию со штабом Трампа, историю предыдущих отношений Пейджа с российской разведкой и его подозрительную активность в 2016 году, в том числе в Москве.

По данным демократов, к Пейджу присматривались давно: так, в марте 2016 года, незадолго до того как он присоединился к кампании Трампа, его допросили сотрудники бюро.

Согласно записке, ФБР попросило суд о разрешении на наблюдение за Пейджем уже после того, как он ушел из штаба Трампа.

Таким образом, демократическое меньшинство настаивает - за самим штабом республиканского кандидата и им самим разведчики не следили (ранее о слежке за собой и прослушивании своих апартаментов в Трамп-тауэр говорил президент США и глава республиканского большинства комитета палаты представителей по разведке Девин Нунес.

Оба требовали объяснений от разведсообщества и внутреннего расследования. Руководители соответствующих разведывательных структур неоднократно публично настаивали на отсутствии слежки за Дональдом Трампом и его окружением.

Впоследствии, министерство юстиции еще трижды - в январе, апреле и июне 2017 года - получало в суде разрешения на наблюдение за Пейджем.

По данным демократов, у ФБР были основания для слежки за бывшим советником Трампа: с 2004 по 2007 год он жил в Москве и основной сферой его деятельности были сделки с "Газпромом".

В записке также отмечается, что российская разведка пыталась завербовать Пейджа - его реакция, как и год предполагаемой первой встречи с ФСБ, в документе скрыты.

Демократы утверждают, что Пейдж находился под пристальным наблюдением и американской, и российской разведок - в 2013 году у него якобы были встречи с тремя представителями ФСБ России, двое из которых пытались его завербовать. Именно эти факты и настораживали ФБР, сотрудники которой неоднократно встречались с Пейджем.

В заявке на наблюдение, поданной в суд в 2016 году, также описывается подозрительная деятельность Пейджа уже во времена его работы на Трампа. Так, он ездил в Москву, выступал перед студентами - эта роль, уточняют демократы, как правило, характерна для ученых с мировым именем.

Шифф и его коллеги утверждают: в этом месте информация, предоставленная Крситофером Стилом, совпадает с данными, которые собрало ФБР. Речь идет о повышенном интересе российской разведки к советнику Трампа и его московским друзьям.

Источники Стила сообщали о том, что Пейдж якобы встречался в Москве с исполнительным директором Роснефти Игорем Сечиным, а также управляющим делами Госдумы Игорем Дивейкиным.

Сечин предположительно обсуждал с Пейджем будущее сотрудничество США и России в энергетической сфере и "шаги по снятию связанных с Украиной западных санкций". Дивейкин якобы заявил Пейджу, что Кремль располагает компроматом на Клинтон и возможностью предоставить его "кандидату номер один".

Сам Пейдж отверг эти утверждения во время своего интервью комитету по вопросам разведки в ноябре 2017 года, но впоследствии был вынужден признать, что говорил с Дворковичем (в документе не указано имя политика, но очевидно, что речь идет о вице-премьере Аркадии Дворковиче - прим. Би-би-си) и заместителем Сечина по вопросам инвестиций Андреем Барановым.

Кремль последовательно отрицает факт вмешательства в американские выборы. Информацию о том, что представители предвыборного штаба Трампа постоянно общались с представителями российской разведки и властей, в Кремле также назвали недостоверной.

ФБР и FISA

FISA - Foreign Intelligence Surveillance Act - федеральный закон, действующий в США с 1978 года со времен президента Джеймса Картера.

Он детально описывает процедуру сбора и наблюдения за внешней развединформацией, передаваемой иностранными государствами и их агентами, которыми могут быть и американские граждане.

Он описывает ряд ограничений, в частности, собирать информацию об американских гражданах можно без судебного решения, если заручиться согласием президента США - при условии, что генеральный прокурор предоставит ему ряд весомых доказательств необходимости этого шага.

В остальных случаях министерство юстиции обязано обращаться в специальный суд - FISС, состоящий из 11 судей. Каждый из них назначается главным судьей США на 7 лет.

Для получения разрешения представители правительства должны обосновать свою просьбу и предоставить существенные доказательства того, что наблюдение будет осуществляться за иностранным государством и агентом.

Суд должен удостовериться, что в результате наблюдения шансы получить информацию относительно невинных граждан США сведены к нулю. Судебные ордеры на сбор информации, в свою очередь, выдаются на 3, 4 и 12 месяцев с возможностью продления.

Свое согласие на наблюдении за Пейджем дали четверо судей, которые получили свои должности во время правления президентов-республиканцев - Бушей и Рейгана.

ФБР начало расследование в отношении Пейджа за несколько недель до того, как бюро стало известно о досье Кристофера Стила.

В отчете демократов также указывается, что учитывая "политические мотивы тех людей, которые наняли Стила", его досье было принято во внимание только косвенно. Из досье также изъята информация относительно того, какие именно данные из досье Стила минюсту удалось подтвердить.

У ФБР, согласно записке, были свои причины следить за Пейджем - эта информация была внесена в засекреченный доклад и тщательно вычеркнута из версии, доступной широкой общественности. Впрочем, слова "Москва" и "высокопоставленные российские чиновники" из досье решили не вычеркивать.

Таким образом, заявка не основывалась на данных Стила и касалась исключительно деятельности Картера Пейджа и его отношений с российской разведкой.

Согласно специфике работы суда, разведка и суд не сомневались в том, что Пейдж сотрудничает с ФСБ.

Стил и его досье

Согласно докладу демократов, Федеральное бюро расследований никогда не платило Кристоферу Стилу за его информацию или любые другие услуги. ФБР также подозревало, что причина, по которой Стил составляет это досье - желание собрать компромат на кандидата в президенты.

По данным Шиффа, ФБР знало об этой тенденции и, подавая в суд свою заявку, сопроводило ее весомыми аргументами и данными, которые не основывались на информации Стила.

Джордж Пападопулос

Федеральное бюро расследований также отправило в суд информацию относительно того, что подозревает сговор между представителями штаба Трампа и Россией.

Минюст предоставил суду все данные, которыми располагал относительно деятельности и коммуникации, которую поддерживал с Россией другой бывший советник по международной политике Джордж Пападопулос.

С его помощью "российские агенты" планировали распространить компромат на Клинтон.

Что обо всем этом думает Белый дом?

Представитель президентской администрации Сара Сандерс в ответ на обнародование записки демократического меньшинства распостранила следующее заявление:

"Пока демократы с помощью своего меморандума пытаются подорвать политический вес президента, он поддержал обнародование этого документа из соображений открытости [...] Как президент заявляет уже давно, ни он, ни члены его кампании никогда не вступали в сговор с иностранным государством в ходе выборов 2016 года, и ничто в сегодняшнем меморандуме не противоречит этому факту".

Сам Дональд Трамп с момента опубликования записки написал несколько твиттов:

"Демократическая записка: ФБР не указало, кто был заказчиком - Клинтон и НДК. Вау!" - написал Трамп.

"Записка демократов относительно нарушений правительственной слежки - полная политическая и юридическая глупость. Это только подтверждает все те ужасные вещи, которые уже были совершены. ТАК ПРОТИВОЗАКОННО!" - таким был еще один твит президента.