СМИ России: в Кремле готовят новые майские указы

В обзоре российских газет за 26 февраля:

РБК: новые майские указы

По данным газеты РБК, администрация президента готовит новые майские указы по аналогии с поручениями Владимира Путина, данными в 2012 году. Со ссылкой на свои источники газета пишет, что сейчас идет сбор инициатив от министерств.

Газета пишет, что предложения собираются в рамках подготовки Послания президента Федеральному собранию, которое состоится 1 марта и в дальнейшем может трансформироваться в серию указов.

Предложения из послания оформятся в указы после выборов, говорит еще один источник, знакомый с ходом обсуждений. Но первые меры могут появиться уже после послания, сказал он, тем более что правительство в нынешнем составе будет работать еще почти два месяца после выборов.

Когда подписывались майские указы 2012 года, экономика была в лучшей форме, не было санкций, а курс рубля еще не упал, сказал в интервью РБК старший директор группы региональных финансов Fitch Владимир Редькин: "Сейчас ситуация не такая оптимистичная. Есть риск, что если указы будут в таком же виде, как в первый раз, то бюджеты могут просто не справиться".

Однако власти это учтут и предусмотрят программу софинансирования, ожидает аналитик. В целом указы, по его мнению, будут означать продолжение централизации.

"Ведомости": данные без охраны

Газета "Ведомости" на первой полосе свежего номера пишет о проблеме сохранности персональных данных россиян, утечки которых встречаются, в том числе, и из ведомственных баз данных.

Издание рассказывает историю москвича, который в 2011 году обнаружил в открытом доступе на Савеловском рынке базу ГУВД Москвы, в которой содержались данные о том, что он носитель ВИЧ-инфекции и дважды судим. Информация оказалась доступна и его знакомым.

В 2017 году ЕСПЧ рассмотрел жалобу и запросил российские власти, была ли у государства необходимость собирать такую информацию о гражданине и располагал ли он эффективными средствами защиты.

Москвич подал заявление в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту утечки информации, но тот не реагировал. Попытки заставить провести проверку через прокуратуру и суд оказались тщетными, рассказывает газета.

По мнению уполномоченного России в ЕСПЧ замминистра юстиции Михаила Гальперина, на слова которого ссылаются "Ведомости", права заявителя не нарушены: полиция имеет право обрабатывать данные о гражданах, необходимые для выполнения ее обязанностей.

Право на неприкосновенность личной жизни сотрудники ГУ МВД не нарушили, резюмирует замминистра.

Впрочем, первоисточником данных о том, где и когда задерживали его клиента, куда доставляли и что предъявляли, могла быть только полиция - никто другой такими данными просто не располагал, отмечает представляющий интересы заявителя адвокат "Международной Агоры" Ильнур Шарапов.

"Насколько мне известно, московское УСБ с ФСБ все-таки проводило внутреннюю проверку по факту утечки данных, но ее результаты решили не делать достоянием гласности", - говорит он.

Суд оперативно встал на защиту частной жизни бизнесмена Олега Дерипаски, продолжает адвокат: при желании установить источник утечки нетрудно.

С приватностью в России все очень плохо, говорит юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян: сколько угодно предложений пробить человека по базам данных различных служб. Но добиться по факту утечки возбуждения уголовного расследования нереально, отмечает эксперт.

Можно жаловаться в Роскомнадзор, но там занимаются лишь блокировкой сайтов-нарушителей. Никто и не пытается отследить источники утечки, констатирует Дарбинян.

В сословном обществе правоохранительная и судебная системы реагируют по-разному на запросы представителей разных сословий, говорит политолог Михаил Виноградов.

Случай, по которому появилось решение ЕСПЧ, хорошо иллюстрирует бессмысленность закона о персональных данных: он не охраняет частную жизнь, зато дает государству массу возможностей для ограничений - и в сфере политики, и в сфере регулирования интернета, заключает эксперт.

"Коммерсант": олимпийские ответы из России

Об итогах зимней Олимпиады для России, в том числе и в свете допингового скандала, на первой полосе свежего номера пишет газета "Коммерсант". Издание считает, что формально итоги Олимпиады для России не выглядят слишком привлекательными.

Сборная заняла лишь 13-е, самое низкое в своей истории, место в медальном зачете, а МОК так и снял санкции с российской делегации и не разрешил ей пройти на церемонии закрытия под национальным флагом из-за двух новых допинговых инцидентов.

Но разглядеть позитив в этих итогах, считает газета, тоже нетрудно. Члены МОК все-таки склоняются к тому, чтобы восстановить статус России сразу после Олимпиады.

Согласно решению МОК, статус ОКР будет восстановлен автоматически после завершения исследования всех проб, взятых на Олимпиаде, если, кроме проб Александра Крушельницкого и Надежды Сергеевой, все остальные окажутся чистыми, объясняет "Коммерсант".

А на низкие показатели в медальном зачете, по мнению газеты, можно взглянуть и иначе, вспомнив, сколько отличных российских спортсменов остались дома из-за санкций МОК, которые чаще всего, утверждает газета, не имеют под собой очевидных оснований.

К тому же, добавляет газета, российские призеры Олимпиады - почти все молодые люди, которым еще только предстоит показать высокий класс на следующих Играх.

"Известия": жениться стало легче?

Россияне стали чаще вступать в брак. Газета "Известия" связывает это с ростом благосостояния населения. Со ссылкой на данные Росстата издание рассказывает, что в 2017 году в брак вступили почти на 64 тысяч пар больше, чем в 2016-м. Количество разводов при этом не изменилось.

Заведующий научно-учебной лабораторией НИУ ВШЭ Андрей Коротаев считает, что количество браков напрямую связано с темпами экономического роста.

"В кризис люди откладывают свадьбы, рождение детей и покупку жилья. Именно поэтому, начиная с 2014 года, мы наблюдали снижение показателя. В 2017 году у многих ситуация стала улучшаться", - пояснил эксперт.

Он отметил, что в загс чаще всего идут пары, решившие завести ребенка. Так что рост количества браков в прошлом году - это залог улучшения показателей рождаемости в нынешнем.

Социолог Любовь Борусяк также не исключила, что рост числа свадеб в 2017 году может быть связан с более стабильным материальным положением россиян.

Но ожидать существенной динамики в ближайшие годы не приходится из-за низкой рождаемости в 1990-х, считает эксперт.

Что еще почитать:

Портал "Медуза" опубликовала репортаж о том, как прошел четвертый марш памяти Бориса Немцова в Москве. https://meduza.io/feature/2018/02/25/moe-prisutstvie-zdes-nichego-ne-izmenit

Итальянский банк Intesa опасается финансировать строительство "Северного потока-2" из-за угрозы санкций, распространяемых и на российские экспортные газопроводы. https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/02/25/751935-bank-intesa-opasaetsya

О том, что означает повышение суверенного российского рейтинга S&P, в материале "Долг выбрался из мусорной корзины", рассказывает газета РБК. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/26/5a9083ea9a79470fcaaf8ab8

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на страницах газеты "Известия" рассказывает о причинах заморозки военных контактов с НАТО. https://iz.ru/711258/tatiana-baikova-dmitrii-laru/na-nizshem-urovne

Леонид Богуславский, 84-й номер рейтинга "200 богатейших бизнесменов России 2017" Forbes, на страницах газеты "Ведомости" рассказывает, почему не боится санкций, как стал первым в России дистрибутором Oracle и чем чревато импортозамещение технологий. https://www.vedomosti.ru/newspaper/characters/2018/02/26/751960-lyubom-spiske-chuvstvuyu

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си