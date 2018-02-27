СМИ России: послание президента или предвыборная агитация?

В обзоре российских газет за 27 февраля:

"Ведомости": агитационное послание

Партия "Яблоко" призвала Владимира Путина не оглашать 1 марта послание Федеральному собранию в части основных направлений внутренней и внешней политики, а выступить лишь с отчетом о результатах работы и выполнении посланий 2012-2016 гг.

Газета "Ведомости", которая пишет на эту тему, отмечает, что президент в 2017 году впервые не обратился к парламенту, хотя по Конституции обязан делать это ежегодно.

"Ваши политические технологи и советники оказали Вам медвежью услугу, убедив в необходимости пренебречь нормами права ради электорального эффекта", - цитирует выдержки из письма лидера партии Эмилии Слабуновой газета.

Выбор даты оглашения послания и превращение его, по сути, в предвыборную программу кандидата Путина нарушает Конституцию и избирательное законодательство, запрещающее использовать преимущества должностного или служебного положения, считает Слабунова.

Центризбирком знает о послании и, по предварительной оценке, это не противоречит закону, сказала "Ведомостям" секретарь ЦИК Майя Гришина.

Закон прямо говорит, что ограничения в использовании преимуществ должностного положения не должны препятствовать исполнению должностных обязанностей, напоминает она: "Послание - конституционная обязанность президента, прямо предусмотренная Конституцией".

Оглашая послание, президент исполняет свои полномочия, но в нем не должно быть предвыборных обещаний, считает электоральный юрист Гарегин Митин: "А затем должны вступать в действие требования избирательного законодательства. Поэтому обсуждение послания в СМИ надо обезличивать, не привязывая к личности президента, либо как-то соблюдать требования о равном информировании обо всех кандидатах".

Президент не обязан уходить в отпуск на время кампании, а выступать с посланием - его обязанность, согласен сопредседатель "Голоса" Андрей Бузин: "Но это использование административного ресурса. Очевидно, что перенос послания носит агитационный характер. Президентские политтехнологи понимают, что такой прием повлияет на волеизъявление избирателей. С точки зрения закона это законно, но с точки зрения этики и качества выборов - очень сомнительно".

"Известия": налоговая амнистия для компаний

Налоговая амнистия, объявленная Владимиром Путиным в декабре прошлого года в отношении граждан, может быть распространена на компании. С такой инициативой в Минфин обратилась общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России", рассказывает газета "Известия".

В Минфине "Известиям" сказали, что на сегодня ведомство готово освободить предпринимателей от санкций за неуплаченные налоги, что же касается полного списания безнадежных платежей, то такое решение требует проработки.

Руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что, хотя сценарий по списанию долгов реализован для индивидуальных предпринимателей, в отношении компаний есть довод против.

"Это может быть воспринято как поощрение неплатежей. Получается, что можно не платить какое-то время и долги простят", - считает он.

Бывает, что у компании образовалась старая задолженность, которую она в силу тех или иных обстоятельств уже не должна погашать по закону, однако, чтобы это доказать, приходится судиться, рассказал старший юрист BGP Litigation Денис Савин.

По его словам, процесс занимает от полугода до года, и в течение этого времени предприниматель не может подать заявку на тендер или взять кредит, поскольку ему не дают справку об отсутствии налоговой задолженности.

"Коммерсант": скандал с собаками

Вокруг предстоящего чемпионата мира по футболу в РФ разгорается скандал, рассказывает газета "Коммерсант": зоозащитники сообщают о планомерном "уничтожении и утилизации" бездомных животных в городах, где пройдут матчи.

На эти цели, говорят они, местными властями объявлены тендеры на десятки миллионов рублей.

В некоторых городах зоозащитникам удалось договориться с властями, в других активисты фиксируют сокращение численности безнадзорных собак.

"Регулирование численности бездомных животных у нас отдано регионам, и у большинства из них в нормативно-правовых актах два слова "отлов" и "содержание", то есть речи о стерилизации и возвращении в среду обитания не идет, - рассказала "Коммерсанту" о сути претензий глава благотворительного фонда защиты городских животных и создатель сообщества Bloody FIFA 2018 в "Фейсбуке" Екатерина Дмитриева. - Понятное дело, из-за огромных затрат невозможно содержать животных всю жизнь, поэтому их убивают".

Газета отмечает, что необходимость регуляции численности безнадзорных животных признают все опрошенные "Коммерсантом" зоозащитники, настаивая на соблюдении принципов гуманности.

Первый шаг к этому сделали власти Волгограда: зоозащитники достигли договоренности с городской администрацией об отзыве тендера на уничтожение собак, рассказала газете директор Волгоградского областного благотворительного фонда защиты животных Анжела Макарова.

Кульминацией же борьбы зоозащитников за права животных накануне чемпионата мира, пишет "Коммерсант", стала петиция к президенту РФ, в Генпрокуратуру и ФАС с требованием остановить отстрел бездомных животных накануне чемпионата мира.

На сайте change.org. документ за два месяца подписали уже почти 1 млн человек.

Екатерина Дмитриева обращает внимание, что все это может сказаться на имидже России как хозяйки ЧМ-2018.

Что еще почитать:

Почему при росте зарплат доходы россиян снижаются? Газета "Ведомости", которая пишет на эту тему, отмечает, что ни инвестиции, ни бизнес, ни теневая занятость больше не обеспечивают их рост. https://www.vedomosti.ru/newspaper/last

Чем грозят санкции российскому оружейному экспорту на страницах газеты РБК, рассказывает эксперт по внешней и оборонной политике и ВПК, директор Under Mad Trends Павел Лузин. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/27/5a93bdaf9a79471566ffacb8

Эксперт Московского Центра Карнеги Андрей Колесников на страницах интернет-журнала "Собеседник" говорит о том, зачем нужны новые "майские указы" Путина и каковы итоги исполнения предыдущих. https://sobesednik.ru/politika/20180226-ekspert-novye-majskie-ukazy-podderzhivayut-kult-otchetnosti

Бортовой номер самолета, фигурировавшего в деле о пресечении поставок наркотиков из Аргентины в Россию, совпадает с номером Ил-96, который принадлежит летному отряду "Россия", обслуживающему первых лиц государства, выяснил РБК. https://www.rbc.ru/newspaper/2018/02/27/5a941f1e9a79478662e25f0a

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си