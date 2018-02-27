Пресса Британии: о чем думал Путин, вмешиваясь в американские выборы?

В обзоре британских газет за 26 февраля:

Слабые точки США и России

Financial Times публикует статью своего аналитика Гидеона Рахмана, в которой тот вопрошает: о чем думал Владимир Путин?

С западной точки зрения его решение позволить провести секретную операцию, направленную на дестабилизацию президентских выборов в США выглядит рискованным, а то и вовсе просто непонятным.

Но если учесть российскую историю, то идея о том, что иностранная разведка способна полностью подорвать политическую систему противника, не кажется такой уж удивительной.

Советский Союз которому так верно служил Путин, был создан именно благодаря подобной операции, пишет Гидеон Рахман.

Во время Первой мировой войны Германия помогла Владимиру Ленину вернуться в Россию, зная, что он выступал за мир с Германией.

Германия надеялась дестабилизировать царский режим и вывести Россию из войны. Именно это ей и удалось сделать.

Сто лет спустя Владимир Путин решил поддержать кампанию Дональда Трампа по похожим причинам.

Российский президент был возмущен тем, что на его страну были наложены санкции после аннексии Крыма в 2014 году. Он был уверен, что это дело рук Хиллари Клинтон. И он знал, что Трамп выступает за более тесные отношения с Россией.

Владимир Путин также сделал определенные выводы после кончины Советского Союза, развалившегося изнутри практически без единого выстрела. Запад оказался внутренне устойчивее.

Но в эпоху Трампа, продолжает Гидеон Рахман, уже невозможно принимать как должное то, что США по своей природе более стабильны, чем их соперники.

Россия в ответ на обвинения в том, что она пыталась усугубить раскол в американском обществе, заявляет две вещи: во-первых, США делали тоже самое десятилетиями, а во-вторых, американская демократия, должно быть, чрезвычайно слаба, если ей угрожает российская операция, на которую, насколько известно, тратилось всего 1,25 млн долларов в месяц.

Но есть еще один урок времен холодной войны: открытость американского общества и политической системы США означает, что американские проблемы у всех на виду.

Советская система, с другой стороны, настолько жестко контролировала всю информацию о самой себе, что многие доверчивые люди в других странах считали ее идеалом экономического и технологического прогресса.

В результате, многие внутри этой советской системы переоценивали слабость Запада, и были не в состоянии заметить гниль своей собственной системы.

Сейчас может происходить нечто похожее.

Дисфункция трамповской Америки видна всем. Но внутренняя слабость ее основных международных противников может быть еще более серьезной, но при этом менее заметной.

Владимир Путин в курсе серьезной слабости России. Но он также видит и серьезные внутренние американские проблемы. Именно поэтому он проводит стратегию, которую некоторые аналитики называют борьбой за выживание.

Идея состоит в том, чтобы давить на слабые точки западного общества как можно больше в надежде, что слабость России не снесет самого Путина, пишет Гидеон Рахман в Financial Times.

Грязные деньги?

Guardian пишет, что миллионы долларов "как-то связанные с Кремлем" отмывались в Лондоне через счета в датском банке.

Как пишет газета, крупнейший банк Дании Danske закрыл целый ряд счетов после того, как его сотрудники пришли к выводу, что через эти счета люди, близкие к Владимиру Путину и к ФСБ, проводили деньги через британские компании.

Банк закрыл 20 российских счетов в еще 2013 году, после того, как один из его сотрудников сообщил, что эстонское отделение банка замешано в подозрительных, и, возможно, незаконных операциях. О сообщении стало известно лишь сейчас.

Это сообщение попало в датскую газету Berlingske, которая поделилась им с Guardian и с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Летом 2013 года сотрудники банка Danske обнаружили, что британская компания Lantana Trade LLP, получавшая деньги с этих счетов, связанных с Россией, предоставляла ложную информацию о своей деятельности британской Регистрационной палате.

Lantana Trade утверждала, что ее бизнес практически заморожен, и она не проводит значительных финансовых операций. На самом деле Lantana ежедневно оперировала миллионами евро, используя свой счет в банке Danske.

Сам банк Danske заявил сейчас, что проводит тщательное расследование в попытке понять, что тогда произошло в его эстонском отделении.

Банк при этом отказывается комментировать какие бы то ни было сообщения о деятельности конкретных клиентов, но добавляет, что закрыл все связанные с этой историей счета, которые контролировались нерезидентами из России.

Менеджеры Danske в Эстонии забеспокоились по поводу деятельности своих российских клиентов после того, как получили конфиденциальную информацию из России.

Они выяснили, что Lantana была тесно связана с "Промсбербанком", малоизвестным банком из Подольска. Менеджеры "Промсбербанка" представляли лондонскую компанию Lantana.

Решение Danske расследовать этот вопрос было воспринято в штыки в Москве, пишет газета, где у Lantana был свой офис в центре города.

Менеджер Danske вылетел в Москву в попытке получить документы о том, кому именно принадлежит Lantana. После встречи с российской стороной он был в шоке и говорил, что те ему угрожали.

Через несколько недель, когда в таллинском офисе Danske обсуждался вопрос о Lantana и необычных трансакциях с российских счетов, на котором два человека, приехавшие из России и отказавшиеся назвать свои имена, якобы даже спросили сотрудников датского банка: "Вы действительно думаете, что дойдете вечером до дома?"

Масштабы финансовых махинаций до сих пор неизвестны, но речь может идти о сумме до 3,3 млрд долларов, пишет Guardian.

Все британские компании, как-то связанные с этой аферой, были закрыты.

Банк Danske заявляет, что сейчас его команда в Эстонии гораздо сильнее, но признает, что расследование обвинений должно было произойти гораздо раньше, пишет Guardian.

Си Цзиньпин навсегда?

Times в своей редакционной статье пишет, что нет никаких сомнений, ни в том, что Китай движется вперед, ни в том, кто именно возглавляет этот парад.

Си Цзиньпин очевидно хочет остаться лидером страны навсегда. Компартия Китая выдвинула предложение убрать из конституции страны положение, ограничивающее полномочия главы государства двумя пятилетними сроками.

Это вызывает тревогу, пишет газета, так как главный стратегический соперник Запада, судя по всему, несется в сторону стопроцентного авторитаризма.

Даже российский лидер Владимир Путин делает вид, что соблюдает конституционные ограничения на свое пребывание у власти.

Даже Россия теоретически признает право на существование для оппозиции. Си Цзиньпин подстраивает государство под самого себя.

Лидер Китая уже занимает два чрезвычайно важных поста, которые не подразумевают его ухода в отставку: он возглавляет компартию, а также военную комиссию, которой подчиняются вооруженные силы Китая.

Теоретически, он может оставаться лидером страны лишь до 2023 года, но если изменения в конституции будут одобрены, то он может продержаться на этом посту даже дольше Мао Цзэдуна.

Усиление власти Си Цзиньпина должно вызывать беспокойство, так как Китай - не только торговый конкурент Запада, но и стратегический противник, пишет Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com